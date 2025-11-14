De Ethereum koers daalt hard. In één dag ging er ruim 9% vanaf en zakte ETH snel terug richting de $3200. Het voelt als een nieuwe schokgolf in de markt. Wat zegt het laatste Ethereum nieuws over het vervolg van de koers?

Ethereum koers daalt door belangrijke steunzone

De beweging van vandaag is duidelijk terug te zien op de grafieken. ETH brak eerst door de zone rond $3500 en duikelde daarna onder de 200 EMA op de daggrafiek. Dat gemiddelde wordt vaak gezien als een soort grens tussen ‘sterk’ en ‘zwakker’. Zodra de koers eronder komt, neemt de druk meestal toe.

Op de weekgrafiek zie je hetzelfde beeld. Ethereum werd twee keer afgewezen rond dezelfde weerstand. De markt wilde daar niet hoger, en die afwijzingen zie je nu terug in de harde klap omlaag.

Belangrijke steunzones voor ETH

De eerste echte steun ligt rond $3150. Dat is een recente bodem op de daggrafiek. De koers zit daar nu vlak boven. Als ETH onder deze zone sluit, kijken veel analisten naar een bredere zone tussen $2700 en $2500. Daar ligt oude consolidatie waar de markt eerder heeft gedraaid.

Gaat de verkoopgolf nog verder, dan komt zelfs $2100 in beeld. Dat is een zware steun uit een eerdere lange dip. Pas als ETH echt daaronder komt, spreken we van een echte lange termijn trendbreuk. Bekijk hier de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

Ethereum nieuws: brede daling lijkt op een mini crypto crash

De verkoopgolf komt niet alleen bij Ethereum vandaan. Ook Bitcoin zakt weg onder een belangrijk niveau. Solana, XRP, BNB en andere grote altcoins leveren meerdere procenten in. Bij beurzen lopen de liquidaties snel op. Vooral longposities worden hard geraakt.

Dit voelt als een kleine crypto crash. Het sentiment draait snel richting angst en je ziet hoe geld de markt uit stroomt. Wanneer de grote crypto’s vallen, sleuren ze de rest mee. Dat zie je nu opnieuw gebeuren.

Waarom Ethereum zo hard daalt

De daling komt door een combinatie van technische en macrofactoren. De grafiek laat al weken zwakte zien door lagere toppen. Elke poging om door de weerstand bij de $4700 – $4800 te breken, mislukte. Toen ETH daarna onder $3500 kwam, ging het snel.

Ook het grote plaatje speelt mee. Er is onzekerheid over renteverlagingen in de VS. Door een lange sluiting van de overheid, zijn belangrijke economische cijfers vertraagd of ontbreken ze zelfs volledig. Dat maakt investeerders voorzichtiger. Bij twijfel kiezen veel grote partijen ervoor om risico te verminderen. Crypto staat dan als eerste op de lijst.

Ethereum verwachting blijft spannend

Het hangt nu af van de reactie rond deze steunzones. Een sterke groene candle met hoog volume kan de eerste hint zijn dat kopers het weer proberen. In dat geval kan ETH terug richting $3500 en later $3800.

Blijft de druk echter hoog, dan kan de daling doorrollen. Traders kijken vooral naar sluitingen. Een sluiting onder $3150 is een waarschuwing. Een sluiting onder $3000 zou een signaal zijn dat de crypto crash nog dieper kan gaan.

Welke signalen traders nu volgen naast het Ethereum nieuws

Let op het volume bij verdere dalingen. Veel rood volume wijst op gedwongen verkopen. Kijk ook naar indicatoren zoals RSI en MACD. Die zullen snel oversold raken. Dat kan voor een korte bounce zorgen, maar het zegt nog niet dat de trend draait.

Het belangrijkste niveau om terug te winnen is de zone rond $3500. Zolang ETH daaronder blijft, blijft de druk omhoog beperkt. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Rust bewaren met een gespreide strategie via Best Wallet

Wie niet in de dagelijkse stress wil zitten, kiest vaak voor spreiding. Een mix van Bitcoin, Ethereum en een paar sterke altcoins geeft meer rust in zulke periodes. Via een app als Best Wallet kun je makkelijk meerdere crypto’s beheren en eventueel werken met vaste koopmomenten (DCA). Dat haalt de emotie uit dit soort scherpe bewegingen. Dips zoals vandaag worden dan geen paniekmoment, maar gewoon een onderdeel van je plan.

De komende dagen kijkt de markt strak naar elke candle en het Ethereum nieuws. Of dit het begin is van een grotere crypto crash, hangt vooral af van de steun rond $3150 en of kopers daar

terugkomen.

Belanrijke rol voor Best Wallet

Over 14 dagen lanceert Best Wallet hun native Best Wallet Token ($BEST) dat een centrale rol krijgt in het ecosysteem. Ben je in het bezit van $BEST tokens dan krijg je lagere transactiekosten en hogere beloningen bij het staken van je crypto.

🔥 Over $17M Raised & Climbing! 🔥 Built for traders who want speed and early access. ✅ Buy early-stage tokens directly in-app

✅ Swap and bridge across chains with ease

✅ Clean interface, full control of your assets Download Best Wallet today! ⚔️

📲 https://t.co/Ykt3PTrPG0 pic.twitter.com/WMzV7WqVbv — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 13, 2025

Bemachtig nog snel je eerste $BEST tokens voor $0,025945 per stuk door naar de website te gaan en je wallet te koppelen of nog snel en eenvoudig aan te maken.