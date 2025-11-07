De Ethereum koers herstelde opvallend snel na de harde crash onder $3100. In drie dagen tijd kochten de bekende Ethereum whales samen 394.000 ETH, goed voor ruim $1,37 miljard. En dat precies op het dieptepunt. Dat is meestal geen toeval, want whales kopen als anderen in paniek verkopen. Het kan dus zomaar het begin zijn van een nieuw herstel.

Ethereum whales kopen massaal bij na de crash

De plotselinge verkoopgolf van dinsdag trok de ETH koers kort onder de grens van $3100. Daarna kwam het nieuws dat een aantal grote wallets enorme hoeveelheden ETH had gekocht. On-chain data laten zien dat acht whales samen bijna 400.000 ETH hebben opgepikt in een paar dagen.

Dat is veel geld, maar belangrijker is wanneer ze dat doen. Whales kopen bijna nooit tijdens een piek. Ze stappen juist in op momenten van angst. Historisch gezien volgde na zo’n fase van ‘stille accumulatie’ vaak een flinke stijging. In eerdere cycli liep de koers binnen enkele weken met 30 tot 50% op. Lees ook ons artikel over de Ethereum koers dat op kruispunt staat met recordactiviteit en signalen die wijzen op herstel.

Waarom de dip zo snel ging

De crash onder $3400 kwam door een zogeheten liquidatiecascade. Toen dat niveau brak, werden veel hefboomposities automatisch gesloten. Daardoor verkocht de markt zichzelf in korte tijd leeg. De koers dook richting $3100 voordat kopers opnieuw instapten.

Zulke momenten zijn heftig, maar vaak gezond. Ze spoelen overbodige leverage uit de markt en zorgen voor een frisse start. En precies dat lijkt nu gebeurd te zijn. De verkoopdruk is afgenomen en de kooporders nemen weer toe. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Indicatoren wijzen op herstel

De RSI, een indicator die laat zien of iets oververkocht is, zakte tijdens de crash tot rond de 30. Dat is extreem laag en vaak een teken dat een bodem dichtbij is. Inmiddels kruipt de lijn weer omhoog.

Ook de MACD, die het momentum meet, draait langzaam positief. Dat betekent niet dat alles meteen stijgt, maar wel dat de ergste paniek eruit is. Zolang Ethereum boven $3100 blijft, heeft de koers ruimte om verder op te krabbelen.

Wat gaat Ethereum doen?

De eerstvolgende zone om in de gaten te houden ligt tussen $3250 en $3350. Als de koers daarboven weet te sluiten, ligt de weg open naar $3800. En als het tempo van de whale aankopen aanhoudt, kan zelfs $4000 binnen een maand of anderhalve maand haalbaar zijn.

Zakt Ethereum alsnog onder $3100, dan ligt de volgende steun rond $2950. Maar voor nu lijkt de bodem stevig te staan, mede dankzij de enorme koopinteresse van grote spelers. Bekijk hier de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

Ethereum whales vertrouwen het netwerk

Wat opvalt, is dat de meeste van deze whales hun ETH direct van beurzen hebben gehaald. Dat betekent dat ze hun coins willen bewaren, niet snel verkopen. Minder ETH op beurzen betekent ook minder aanbod en dat kan de koers op termijn verder ondersteunen.

Ondertussen blijft het netwerk sterk. De activiteit op Layer 2’s groeit, transacties verlopen sneller en de kosten blijven dalen. Dat laat zien dat de fundamentele kracht van Ethereum overeind blijft, ook als de koers even schommelt.

