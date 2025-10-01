De XRP koers staat vandaag op $2,85, een daling van 0,78%. Het handelsvolume liep op tot $5,12 miljard. Er komt veel tegelijk op Ripple af. CTO David Schwartz vertrekt, de eerste beslissingen over een XRP ETF vallen in oktober en er is een hardnekkige ‘supply shock theorie’. Daarbovenop kiest SWIFT voor Ethereum en Chainlink als infrastructuurpartner. Het zorgt voor spanning. Staat er een XRP rally klaar, of krijgen we juist een dip?

Ripple CTO Schwartz stapt terug, onzekerheid over leiderschap

Na dertien jaar bij Ripple stapt David Schwartz eind dit jaar terug als CTO. Hij blijft aan boord als adviseur en bestuurslid, maar de dagelijkse leiding gaat naar een nieuwe generatie. Dat nieuws geeft gemengde gevoelens in de community. Schwartz is een icoon, medebouwer van de XRP Ledger en jarenlang het gezicht achter de techniek.

🚨 BREAKING: David Schwartz (@JoelKatz), CTO of @Ripple and co-creator of the #XRPL, will step down from his operational role at the end of 2025 after 13 years. He will become CTO Emeritus and join Ripple’s Board of Directors. A before-and-after moment for $XRP. pic.twitter.com/281jD0b1so — John Squire (@TheCryptoSquire) September 30, 2025

Voor de Ripple koers kan dit zorgen voor kortstondige onzekerheid. Toch benadrukte de directie dat de technologische koers niet verandert. Ripple blijft focussen op betalingen en tokenisatie. Het effect op de koers hangt vooral af van hoe beleggers dit vertrek duiden, als frisse start of als verlies. Voor de geïnteresseerden hebben we een artikel geschreven over de XRP verwachting.

XRP ETF beslissingen starten op 18 oktober

Alle ogen zijn gericht op de SEC. Vanaf 18 oktober liggen de eerste aanvragen voor een XRP ETF op tafel. Een goedkeuring zou instroom van institutioneel kapitaal kunnen losmaken, vergelijkbaar met de Bitcoin ETF boom in 2023. Een afwijzing of uitstel kan het tegenovergestelde effect hebben.

🚨XRP ETF DECISIONS COMING THIS OCTOBER! There are 6 companies awaiting SEC decisions on $XRP ETFs starting from the 2nd week of October. pic.twitter.com/vXAEZwZHEY — Coin Bureau (@coinbureau) September 30, 2025

Handelaren kijken nu vooral naar de $3,00 grens. Dat niveau vormt al weken een stevige barrière. Breekt XRP daar overtuigend door met volume, dan kan een XRP rally richting $3,33 of zelfs $3,62 snel volgen. Blijft de koers onder druk, dan ligt steun rond $2,74 en $2,59.

Ripple supply shock: nog maar 20 miljard XRP?

Een ander verhaal dat rondgaat is de zogeheten supply shock. Analisten wijzen erop dat veel XRP vaststaat in escrow of bij grote houders die niet verkopen. Daardoor zou de “echte” liquiditeit veel kleiner zijn dan de cijfers op dashboards. Sommige berekeningen komen uit op slechts 20 of 30 miljard vrij verhandelbare coins in plaats van 59 miljard.

Dat klinkt spectaculair, maar het is belangrijk onderscheid te maken. Er verdwijnen geen coins. De kern is dat er minder aanbod op beurzen ligt. Bij een plotselinge vraaggolf kan dat zorgen voor snelle en felle koersbewegingen. Voor beleggers betekent het simpelweg dat de orderboeken dunner zijn, waardoor uitschieters naar boven of beneden heftiger kunnen uitpakken.

SWIFT kiest voor Chainlink

Tegelijkertijd kwam er ander groot Ripple nieuws. SWIFT bouwt zijn blockchain ledger samen met Chainlink. Voor veel XRP aanhangers voelt dit als een gemiste kans. Ripple wilde altijd het brugmiddel zijn voor internationale betalingen.

Toch betekent dit niet dat de rol van XRP is uitgespeeld. Ripple heeft nog steeds sterke use cases rond remittances en liquiditeit. Maar het oude narratief van “XRP vervangt SWIFT” wordt hiermee minder geloofwaardig. Wat gaat Ripple doen om zich te onderscheiden in een steeds drukker speelveld?

Perfecte storm van events voor XRP

Alles komt nu samen in een korte periode. Leiderschapswissel, ETF deadlines, discussie over aanbod en nieuwe concurrentie. Voor traders is dit een klassieke volatiele setup.

Bullish scenario is een eerste ETF go of positieve signalen van de SEC, gecombineerd met tekenen van schaarste. Dan kan de XRP koers snel uitbreken en ruimte vinden richting $3,50.

Het bearish scenario volgt bij uitstel van ETF’s, onzekerheid rond de CTO en oplopende druk vanuit SWIFT en Chainlink. In dat geval kan XRP terugvallen naar $2,70 of lager.

Het belangrijkste voor de komende weken is discipline. Handel de reactie op het ETF nieuws en let scherp op volume rond $3,00. Daar valt het verschil te maken.

Spanning bouwt op, richting nog open

De komende weken worden beslissend. De XRP ETF uitspraken, het vertrek van Schwartz en de discussie rond supply zetten de toon. Het is een unieke mix van kansen en risico’s.

Of dit de start is van een nieuwe XRP rally of juist een periode van afkoeling, hangt volledig af van hoe deze katalysatoren uitpakken.

Nieuwe mogelijkheden in Q4

Nu we officieel in Q4 zitten en dit historisch het beste kwartaal is voor crypto, is het een interessant moment om te kijken naar een nieuw project dat veel potentie heeft. Tijdens altseason hebben meme coins zoals Dogecoin bewezen dat ze het explosiefst kunnen groeien. Veel investeerders nemen nu hun posities in kleinere meme coins die nog de potentie hebben om te exploderen.

Maxi Doge ($MAXI) is het laatste lid van de Doge-familie en is voor degene die de eerste rally’s van DOGE, SHIB en WIF gemist hebben. Het neefje van DOGE zit vol met testosteron, pre-workout, Red Bull en 1000x leverage. Als vroege investeerder heb je de mogelijkheid om je $MAXI tokens nu al te staken tegen het jaarlijkse rendement van 128%.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $MAXI tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk weer een nieuwe prijsverhoging.