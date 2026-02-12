BlockFills, een liquiditeitsverschaffer uit Chicago, heeft vorige week opnames stopgezet vanwege de dalende Bitcoin koers. Het bedrijf werkt met meer dan 2000 institutionele klanten waaronder crypto hedgefondsen en vermogensbeheerders. De stap volgt op een periode waarin de BTC koers flink onder druk stond, met een daling van 20% vorige week donderdag.

Chicago liquiditeitsverschaffer zet Bitcoin opnames stop

BlockFills meldde woensdag dat het sinds vorige week geen opnames meer toestaat. Het bedrijf probeert de liquiditeit op zijn platform te herstellen en is in gesprek met klanten. De Financial Times bracht het nieuws als eerste naar buiten.

In 2021 haalde BlockFills $6 miljoen op, gevolgd door nog eens $37 miljoen in 2022. Investeerders waren onder meer CME Ventures en Susquehanna Capital. Het bedrijf faciliteerde in 2025 een handelsvolume van $61,1 miljard volgens de website.

De problemen begonnen toen Donald Trump op 30 januari Kevin Warsh aankondigde als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Warsh staat bekend als voorstander van het verkleinen van de Fed balans. Deze verwachting zette druk op crypto en edelmetalen, omdat minder liquiditeit in het systeem vaak leidt tot lagere vraag naar risicovolle activa.

Van $125.000 BTC koers naar $66.534 in vier maanden

De Bitcoin koers handelt momenteel rond $66.534, een daling van meer dan 3% voor het digitale goud. In oktober bereikte Bitcoin nog een hoogtepunt boven $125.000. Vanaf die top verloor de munt inmiddels 47% van zijn waarde.

BlockFills benadrukt dat klanten nog steeds kunnen handelen in spot en derivaten. Alleen stortingen en opnames zijn gepauzeerd. Een woordvoerder noemt de maatregel tijdelijk en zegt dat het bedrijf hard werkt aan een oplossing. Klanten krijgen regelmatig updates over de ontwikkelingen.

Bitcoin koers richting capitulatie in 2026?

Een technische analyse van de Bitcoin koers die viraal gaat op het internet momenteel toont overeenkomsten met 2022. Destijds volgde op een daling een zwak herstel, waarna de definitieve capitulatie volgde. Deze drietrapsstructuur lijkt zich nu te herhalen.

Lagere toppen en een doorbraak uit consolidatie bouwen neerwaarts risico op. De vraag is of we richting fase drie gaan, waarin definitieve overgave volgt. Voor beleggers die zoeken naar beste altcoins biedt deze markt weinig houvast. De crypto crash raakt niet alleen Bitcoin maar trekt het hele veld mee naar beneden.

Presales trekken kapitaal tijdens marktchaos

Tijdens marktdalingen richten beleggers zich op projecten die fundamentele verbeteringen brengen voor blockchains. Bitcoin Hyper bouwt een Layer-2 netwerk dat transactiesnelheid verhoogt en kosten verlaagt via de Solana Virtual Machine en Zero-Knowledge rollups. Smart contracts worden mogelijk op Bitcoin’s ecosysteem.

De presale sluit mogelijk elk moment in Q1 2026. Veel beleggers kiezen presales omdat teams de lancering kunnen uitstellen tot betere marktomstandigheden. Dit biedt bescherming tegen huidige turbulentie die bedrijven zoals BlockFills raakt.