De Bitcoin koers heeft het deze maand erg zwaar. Maar volgens het AI-model, Gemini AI lijkt de huidige fase sterk op de bekende crypto crash van 2020. Toen zakte de markt diep en volgde er snel herstel zonder nieuwe dieptepunten. Volgens de crypto AI-analyse laat de markt nu hetzelfde patroon zien. Volgt er binnenkort een crypto rally?

Bitcoin koers analyse vs. crypto crash tijdens COVID

Gemini AI vergelijkt de huidige daling van de Bitcoin koers met de beweging in maart. Met de daling van bijna 30% ziet de Gemini AI dezelfde patronen terug. Een snelle duik, grote verliezen in een korte tijd gevolgd door een stabielere bodem. Tijdens de COVID-periode dachten veel traders dat de Bitcoin koers nog dieper zou zakken, maar dat gebeurde niet. Het herstel volgde juist veel sneller.

De crypto AI analyse geeft daarom een grote kans op herstel zonder nieuwe dieptepunten. Terwijl de volatiliteit aanblijft houden, is een kans op een opwaartse trend mogelijk. Mits de laatste bodem blijft staan. On-chain data laten zien dat de kopers langzaam terugkeren. De RSI beweegt op het moment van schrijven in neutraal gebied. Dit gebeurt vaan in consolidatiefases voor een nieuwe trend.

Ethereum koers en XRP koers pakken momentum

Terwijl het momentum rond de Bitcoin koers nog erg voorzichtig is, nemen de altcoins het voortouw. De aandacht op de cryptomarkt verschuift richting altcoins, wat de speculaties rond een crypto rally vergroot.

De XRP koers liet bijvoorbeeld een stijging van 8% zien, terwijl de Ethereum koers met 11% steeg. Dit houdt in dat traders weer risico durven te nemen. Dit is vaak een eerste signaal dat de altcoin markt de liquidatie van Bitcoin overneemt. Zulke fases vinden vaak plaats wanneer de crypto markt stabiliseert na een crypto crash.

Volgens Gemini AI is dit teens typisch gedrag dat vooraf gaat aan bredere altcoin beweging. Met name de snelheid waarmee de Ethereum koers is hierin opvallend. Ethereum leidt vaak de markt wanneer het kapitaal richting altcoin verschuift. Als deze trend standhoudt, kan dat een vroeg signaal zijn van een crypto rally.

Wat gaat Bitcoin doen? Crypto rally in december mogelijk?

Gemini AI verwacht dat een langzaam herstel mogelijk is in december, vooral al de recente bodem blijft. Elke hogere dagelijkse sluiting verkleint de kans op een nieuwe dip en vergroot tegelijkertijd de kans op een herhaling van 2020.

Voor de altcoin markt is de crypto AI voorspelling iets positiever. Het AI-model ziet een vergrote kans op een mogelijk altseason. De vijf sterkste kandidaten voor een crypto rally zijn volgens Gemini AI ETH, SOL, AVAX, MATIC en LINK.

De kans dat het momentum in december omslaat, is dus groot volgens het AI-model. Voor investeerders is dit interessant, zij kijken namelijk naar de beste kansen tijdens een crypto rally. Crypto presales zijn hierbij vaak erg aantrekkelijk. Dit komt door het lage instaptarief en de enorme groeipotentie. Kleine cryptomunten kunnen in een snelvaart exploderen, helemaal tijdens een crypto rally.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper is een van de populairste nieuwe cryptomunten op dit moment. Het project wil het Bitcoin netwerk uitbreiden en naar een nieuw niveau tillen. Door het ontwikkelen van een eigen Layer 2 netwerk brengt Bitcoin Hyper smart contracts en flexibiliteit naar Bitcoin.

Op de Layer 2 netwerk kunnen ontwikkelaars hun eigen dApps ontwikkelen en lanceren. Ontwikkelaars kunnen gebruikmaken van tools als SDK en API. Daarnaast zijn er dankzij de gedecentraliseerde bridge snelle en goedkope BTC transacties mogelijk.

In de kern van het platform draait het om de meme coin $HYPER. Deze token kan ingezet worden voor BTC transacties en fees, maar biedt ook stakingsmogelijkheden. Omdat het project zich nog in de presale fase bevindt, kan de token gekocht worden tegen de laagste prijs en gestaked worden tegen de hoogste APY.