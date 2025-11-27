De Cardano-community werd deze week opgeschrikt door een AI-gestuurde aanval die het netwerk tijdelijk ontregelde. Hoewel de blockchain zichzelf razendsnel herstelde, stortte de Cardano koers alsnog in van $0,47 naar $0,39. De timing kon niet slechter: de hele markt worstelde al, en toen later ook nog bekend werd dat de FBI het incident onderzoekt, sloeg de onzekerheid volledig toe. Binnen het Cardano nieuws draait alles nu om een vraag: wat gaat Cardano doen in de komende maanden?

Hoe Gemini AI de toekomst van ADA inschat

Analisten zien dat niet alleen de aanval zelf invloed heeft, maar dat ook bredere marktontwikkelingen meespelen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit recente analyses over de stablecoin-race tussen Ethereum en Ripple richting 2026. De onrust rondom Cardano zorgt er bovendien voor dat beleggers verder kijken dan alleen ADA, iets wat ook terugkomt in gesprekken over welke crypto gaat stijgen nu de spanning in de markt toeneemt.

Het model kijkt onder andere naar grote walletbewegingen, hoeveel kapitaal is vastgezet in DeFi-projecten op Cardano, hoe de futuresmarkten reageren en hoe groot de bereidheid is om risico te nemen in de bredere markt. Ook volgt het systeem ontwikkelingen binnen crypto AI, omdat AI-modellen steeds vaker worden gebruikt om koerspatronen nauwkeuriger te voorspellen. Een belangrijk onderdeel van deze analyse is de lancering van Midnight, de nieuwe privacy-sidechain die op 8 december 2025 live gaat. Hoeveel gebruikers en ontwikkelaars uiteindelijk overstappen, bepaalt volgens Gemini AI mede of er opnieuw een Cardano rally kan ontstaan.

Gemini AI kreeg de vraag welk koerspad voor Cardano het meest waarschijnlijk is na de AI-aanval en het FBI-onderzoek. Op basis daarvan gaf Gemini AI drie scenario’s terug:

Bullish scenario: een sterke Midnight-lancering duwt ADA richting $10

In het meest optimistische scenario ziet Gemini AI de lancering van Midnight als de start van een nieuwe groeicyclus.

Cardano's Ouroboros is built like a tank! "An attack of this nature in a proof-of-stake system is nearly unfixable in a conventional proof-of-stake protocol." Cardano recovered as if it never happened 🫡 pic.twitter.com/NP1W4YSfmk — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) November 24, 2025

Als de NIGHT-token direct goed aanslaat, de activiteit binnen het netwerk aantrekt en whales blijven inkopen zodra de ADA koers daalt, kan ADA volgens het model flink stijgen. In dat geval zou de koers in 2026 zelfs richting de $10 kunnen bewegen. De kans hierop wordt geschat op zo’n 35%

Bearish scenario: tegenvallende liquiditeit drukt ADA terug naar $0,20

Het tegenovergestelde scenario schetst een veel moeilijker pad. Wanneer Midnight na lancering minder belangstelling trekt dan verwacht, weinig liquiditeit aantrekt of ontwikkelaars zich juist richten op snellere chains zoals Solana of Layer-2 netwerken van Ethereum, blijft er weinig over om ADA te ondersteunen. Als grote ADA-houders dan ook nog elke opleving gebruiken om te verkopen, kan de koers volgens Gemini AI terugvallen naar een gebied rond de $0,20. Met een kans van ongeveer 45% acht het model dit momenteel zelfs het meest waarschijnlijke scenario. Vooral omdat de markt nog steeds twijfelt of Cardano snel genoeg kan groeien om concurrerend te blijven.

Tussenweg: ADA blijft hangen tussen $0,40 en $2

Er is ook een middenweg waarin Cardano gestaag doorgroeit zonder grote pieken of dalen. Midnight zorgt in dit scenario wel voor extra activiteit, maar niet genoeg om een nieuwe Cardano rally te ontketenen. De koers blijft dan vooral bewegen tussen ongeveer $0,40 en $2.

Wat de huidige data ons nu al vertelt

Wie kijkt naar de data van dit moment, ziet vooral dat gedrag van whales en de ontwikkeling van de Total Value Locked cruciale indicatoren zijn. Wanneer grote wallets beginnen te accumuleren, kan dat een hint zijn dat het sentiment draait. Een stijgende TVL, zeker na de Midnight-lancering, zou een duidelijk teken zijn dat het vertrouwen terugkomt. Maar wanneer die instroom nauwelijks van de grond komt en whales blijven verkopen, is dat juist een signaal dat ADA het voorlopig moeilijk blijft houden.

Bitcoin Hyper: waarom steeds meer investeerders naar alternatieven kijken

Door alle onrust rond Cardano kijken veel beleggers bewust naar projecten die op dit moment meer momentum hebben. Bitcoin Hyper (HYPER) is daarbij één van de projecten die sterk opvalt. De presale trekt in korte tijd veel aandacht en de community groeit opvallend snel. Het project zet zichzelf neer met sterke branding en een frisse aanpak, waardoor het direct een actieve groep supporters weet aan te trekken.

Waar Cardano nu worstelt met twijfels over liquiditeit en vertrouwen, laat Bitcoin Hyper juist zien dat het vanaf het begin beweging en betrokkenheid kan creëren. Dat spreekt beleggers aan die op zoek zijn naar kansen in een vroeg stadium, vooral nu veel grote altcoins moeite hebben om richting te vinden. Voor steeds meer mensen voelt Bitcoin Hyper daarom als een kansrijk alternatief: nieuw, energiek en klaar om te profiteren van de volatiliteit waar oudere projecten juist door geraakt worden.