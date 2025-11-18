ChatGPT-5 heeft een analyse gedaan over de cryptomarkt. De AI koppelde de huidige XRP koers, Dogecoin koers en de Solana koers aan nieuwe data vanuit de markt. Met name de crypto ETF-markt springt hier uit en de vooruitblik naar 2026. Volgens de AI crypto voorspelling worden XRP, Dogecoin en Solana de drie grootste winnaars van de volgende crypto bull run. Dit komt voornamelijk voort uit de ETF ontwikkelingen, institutionele instroom en toenemende adoptie.

Nieuwe ChatGPT-5 doet crypto voorspelling voor XRP koers

GPT-5 begint met de XRP koers. Het AI model noemde Ripple een ‘structurele outperformer zodra liquiditeit’ terugkeert. GPT-5 keek hierbij vooral naar de recente ETF-lanceringen. Volgens de analyse liggen er op dit moment nog zeven nieuwe XRP ETF’s klaar voor november. Als die volumes aan blijft trekken, ontstaat er volgens AI de eerste institutionele infrastructuur voor XRP. AI koppelde dit aan een mogelijke jaarlijkse return van +89%. Deze crypto voorspelling baseerde hij op eerdere cycli met een vergelijkbare instroom.

Daarnaast noemde het AI-model een extra belangrijk punt. Namelijk de mogelijke verstoring van SWIFT verkeer wanneer banken overstappen op snellere netwerken. Dit blijft vooralsnog speculatief, maar volgens GPT-5 versterkt dit de lange termijn potentie van XRP. Als de vraag toeneemt en de liquiditeit oploopt ziet het AI model ruimte voor een stijging. Deze koersstijging zou richting de $4 in 2025 zijn, en zelfs $5,50 tijdens een rally. De aanhoudende crypto ETF-instroom zou dit beeld ondersteunen.

Dogecoin koers kan explosief groeien door eerste institutionele meme coin hype

Ook de bekende meme coin Dogecoin krijgt een plek in de analyse van ChatGPT. Deze maand zal de officiële DOGE ETF van Grayscale worden gelanceerd. Dit is de eerste meme coin die institutionele instroom krijgt via een gereguleerd fonds. Het AI model noemt dit een ‘structureel keerpunt’ voor de meme coin sector. Voor het eerst komt er een gereguleerde overbrugging tussen meme coins en traditionele investeerders.

Grayscale’s #Dogecoin ETF is set to launch on 24 November. Fasten your seatbelts. pic.twitter.com/Rzq1Jr8quY — dogegod (@_dogegod_) November 17, 2025

Hoewel de Dogecoin koers nog afwisselend reageert, benadrukt GPT-5 dat de echte flows pas weken na de lancering kunnen komen. De combinatie van de ETF-instroom, de sterke community achter Dogecoin en het hoge volume tijdens eerdere bull runs zou volgens de crypto voorspelling een explosieve groei betekenen voor DOGE. Mocht alles meezitten, ziet GPT-5 een koersdoel tussen de $0,45 en $0,60 tegen het einde van het jaar.

Solana koers legt basis voor nieuwe stijgingen

Solana blijft volgens ChatGPT een van de meest efficiënte altcoins binnen institutionele adoptie. De nieuwe VanEck crypto ETF van Solana toonde al een sterke instroom. Ook de Bitwise-variant liet een sterke instroom zien van $345 miljoen sinds de lancering. Het AI-model legt uit dat de ETF’s Solana een directe toegang geven tot kapitaal dat normaal gesproken niet in altcoins stroomt.

Ook wordt de Solana koers vooral gesteund door groei in staking beloningen en een sterke DeFi sector. De stijgende RWA-markt is een belangrijke drijfveer voor de Solana koers. Solana’s RWA-TVL is dit kwartaal zelfs met 15% gestegen tot boven de $799 miljoen.

Dit alles zorgt ervoor dat de crypto voorspelling van de Solana koers door GPT-5 richting $250 schiet voor eind 2025. Het AI-model noemt zelfs een uitbraak boven de $300 als mogelijkheid tijdens een risk-on fase.

Waarom juist deze altcoins volgens ChatGPT?

Crypto ETF producten trekken steeds meer groot geld aan. Dit zorgt ervoor dat het steeds verandert welke assets kunnen winnen. XRP profiteert van de betalingsmarkt. Dogecoin van institutionele toegang. En Solana van hoge snelheid, staking en een groeiende instroom in DeFi en RWA.

Volgens ChatGPT ligt de kracht van deze altcoins in hun combinatie van liquiditeit, adoptie en duidelijke use-cases. Het AI-model noemt dit dan ook het meest robuuste trio van het moment en de beste altcoins met potentie tijdens een volgende bull run.

