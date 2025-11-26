Niet alles wat Elon Musk aanraakt veranderd in goud. Zijn ‘Department of Government Efficiency’ (DOGE) was vanaf het begin af aan een enorme flop. Nu de ontbinding van het gefaalde overheidsorgaan een feit is, gaan de ogen van investeerders weer richting de Dogecoin koers. Wat gaat de populaire meme coin volgens de crypto AI analyse van GPT-5 doen?

Ambitieus DOGE sterft een stille dood

In navolging van de libertaire president Javier Milei (Argentinië) stond na de uitverkiezing van Trump ook Elon Musk met een kettingzaag te zwaaien op het podium. Met de creatie van het Department of Government Efficiency (afgekort DOGE) zou er flink gesneden worden in de Amerikaanse overheidsuitgaven.

De keuze van deze naam voor een overheidsinstantie was belangrijk crypto nieuws, want het is een overduidelijke verwijzing naar Dogecoin, de meme coin die in het verleden meerdere malen door Musk ondersteund werd. Als gevolg van deze bekendmaking schoot de koers van de token omhoog.

De excentrieke multimiljardair ging voortvarend te werk, maar of hij heel effectief was, valt te bezien. Zo zijn de duizenden overheidswerkers die door Musk de laan uit werden gestuurd inmiddels weer aangenomen – en in veel gevallen hebben zij simpelweg een aantal maanden doorbetaalde vakantie gehad.

The "Department of Government Efficiency" has disbanded eight months early. DOGE sowed chaos throughout the government and disrupted services relied upon by millions, while finding hardly any savings. Here's what you should know about damage that DOGE leaves behind. pic.twitter.com/Z4iLiy2dQR — Robert Reich (@RBReich) November 24, 2025

Ook opvallend is het feit dat enkele hooggeplaatste medewerkers van DOGE een salarisstrook ter grootte van een A3’tje nodig bleken te hebben: terwijl zij aan alle kanten faalden om overheidsuitgaven terug te dringen, ontvingen zijn wel honderdduizenden dollars per maand.

Het terugdringen van overheidsuitgaven is hoe dan ook geenszins geslaagd: in het afgelopen jaar nam de federal spending bill zelfs met $220 miljard toe. $21 miljard daarvan valt rechtstreeks toe te schrijven aan DOGE zelf.

Musk verliet al na 4 maanden met een hoop geruzie het Witte Huis, en ook aan DOGE lijkt een vroegtijdig einde te komen. 8 maanden voor de eerder vastgestelde eindtermijn zijn de activiteiten van de organisatie vrijwel stil komen te liggen. Dat de instantie ontbonden is, zoals sommige media beweren, is volgens DOGE zelf echter niet het geval.

Crypto AI voorspelt gevolgen voor Dogecoin koers

In het verleden hebben de acties van Elon Musk grote gevolgen gehad voor de Dogecoin koers. Tweets van de rijkste man ter wereld hebben de token meerdere malen laten stijgen. Wij vroege GPT-5 een overzicht te maken van de effecten die dit nieuws op de Dogecoin koers kan hebben.

De crypto AI voorspeller stelt dat de opheffing van DOGE in potentie goed nieuws kan zijn voor de DOGE koers. Verwarring tussen de overheidsorganisatie en de token zelf (die geen echte band met elkaar hebben) zal hierdoor afnemen, wat het sentiment kan verbeteren. Ook is er minder politieke ruis, waardoor de focus volgens GPT-5 terug kan naar Dogecoin zelf.

Bovendien kan Musk zich nu weer volledig richten op andere projecten, wat voor Dogecoin positief uit kan pakken.

Tot slot kan het einde van DOGE als overheidsinstantie zorgen voor een community-hype. Mogelijk zal het meme-narratief hierdoor herleven, zo blijkt uit de analyse van ChatGPT.

Kan Dogecoin 1 dollar worden?

Een opleving van de koers zou zeer welkom zijn voor Dogecoin investeerders. De populaire meme coin zit al een tijd in een dip: in de afgelopen maand werd een verlies van 26% genoteerd. Momenteel staat de token op $0,15.

Gezien de volatiele aard van de crypto is dit echter nog geen reden tot zorg. Veel traders denken nog steeds dat DOGE de potentie heeft om $1 dollar te halen: dit zou een stijging zijn van zo’n 566% ten opzichte van de huidige waarde. Onder meer de Grayscale Dogecoin ETF op de Amerikaanse beurzen kan ervoor zorgen dat deze waarde behaald wordt.

Deze mening heeft ook GPT-5: “Ja — een DOGE-ETF kan fungeren als belangrijke katalysator voor prijsstijging op middellange termijn, vooral door nieuwe kapitaalinvoer en institutionele legitimiteit. Maar het is geen garantie: de daadwerkelijke uitkomst hangt sterk af van hoeveel beleggers instappen, wat de rest van de markt doet, en hoe grote houders zich gedragen.”

