De XRP koers bevindt zich opnieuw op een belangrijk kantelpunt. Na een daling richting $2,02 wist XRP licht te herstellen en consolideert de koers inmiddels al bijna twee weken tussen $2,05 en $2,35.

Die zijwaartse beweging volgt op maanden van lagere toppen en bodems, wat erop wijst dat de verkoopdruk afneemt. Binnen het recente XRP nieuws wijzen analisten erop dat deze fase sterke overeenkomsten vertoont met het koersverloop van 2017.

XRP koers breekt bearish structuur en voedt hoop op XRP rally

Volgens technische analisten heeft de XRP koers recent een belangrijke bearish marktstructuur doorbroken. Na een langdurige neerwaartse trend sinds augustus werd voor het eerst in maanden weer een hogere top gevormd.

Dit signaal wordt gezien als een mogelijke voorbode van een trendomslag en voedt de hoop op een nieuwe XRP rally. Tegelijkertijd blijft het bredere marktsentiment kwetsbaar, omdat recente koersdalingen bij Bitcoin en Ethereum laten zien dat ook grote munten moeite hebben om momentum vast te houden, wat extra druk zet op altcoins zoals XRP.

Voor een bevestiging van dit bullish scenario is het cruciaal dat XRP bij een volgende correctie een hogere bodem vormt. Gebeurt dat niet, dan kan het optimisme snel omslaan. Daarmee blijft de korte- en middellangetermijn XRP verwachting sterk afhankelijk van hoe deze consolidatiefase zich verder ontwikkelt.

Herhaalt de XRP koers het 2017-patroon volgens technische analyse?

Een andere analist ziet duidelijke parallellen tussen de huidige XRP koers en het verloop van XRP in 2016–2017. Destijds brak XRP uit een meerjarige symmetrische driehoek, gevolgd door een langere ABC-consolidatie. Pas daarna begon een krachtige stijging richting de toenmalige all-time high.

Ook nu zou XRP zich volgens deze analyse in de zogeheten Wave C bevinden. Voor veel technische traders is dit historisch gezien een beslissende fase. Dat verklaart waarom dit patroon opnieuw als bullish signaal wordt gezien binnen het bredere XRP nieuws en waarom de langetermijnverwachting voor XRP weer volop wordt besproken.

🚨 $XRP ’s current price action is strongly resembling what we saw in 2017. Left chart: XRP in 2017. Right chart: XRP in 2026 (now). In both periods, XRP went through a long consolidation, followed by a sharp corrective move that formed a falling wedge. In 2017, that… pic.twitter.com/riz7UrDdFY — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) January 10, 2026

Naast deze technische overeenkomsten wijzen sommige marktvolgers erop dat ook on-chain indicatoren stabiliseren. De verdeling van XRP over wallets laat geen sterke toename van verkoopdruk zien, terwijl handelsvolume en netwerkactiviteit zich op vergelijkbare niveaus bevinden als in eerdere consolidatiefases. Dit ondersteunt het idee dat de markt zich mogelijk opnieuw voorbereidt op een grotere beweging, net zoals in de aanloop naar de rally van 2017.

Hoeveel kan Ripple waard worden als het patroon standhoudt?

Op basis van deze technische herhaling noemt de analist koersdoelen van $8, $13 en zelfs $27. Dat zou neerkomen op een stijging van ongeveer 300% tot 1.250% vanaf het huidige niveau. De vraag hoeveel Ripple waard kan worden leeft daardoor sterk onder traders.

Tegelijkertijd geldt dat deze scenario’s puur technisch zijn. Verliest XRP de steun rond $1,80, dan komt het bullish scenario onder druk te staan. De Ripple verwachting blijft daarom sterk afhankelijk van marktsentiment en kapitaalinstroom.

Wat gaat Ripple doen richting het einde van het kwartaal?

Naast optimisme klinkt ook een duidelijke waarschuwing. Op de driemaandsgrafiek begint zich een bearish Heikin-Ashi candle af te tekenen. In eerdere cycli, zoals in 2014, 2018 en 2021, ging dit vaak vooraf aan langere correcties. De komende maanden zijn daarom bepalend voor wat Ripple gaat doen op de middellange termijn.

Daarbij speelt ook de richting van Bitcoin een belangrijke rol. Historisch gezien reageren altcoins sterk op veranderingen in de Bitcoin koersverwachting, wat XRP extra gevoelig maakt voor bredere marktbewegingen.

XRP koers tussen historisch patroon en realiteit

De XRP koers balanceert momenteel tussen technisch optimisme en marktonzekerheid. Hoewel de vergelijking met 2017 richting geeft en de kans op een XRP rally voedt, biedt het geen garanties. Macro-economische omstandigheden, liquiditeit, kapitaalinstroom en risicosentiment blijven bepalend.

Historische patronen kunnen helpen bij duiding, maar elke cyclus verloopt anders. Voorlopig blijft XRP gevangen tussen voorzichtig optimisme en afwachten, terwijl traders letten op bevestiging van het bullish scenario.

