Indonesië onderzoekt de mogelijkheden om Bitcoin op te nemen als onderdeel van zijn nationale reserves. Volgens lokale media en een presentatie van een groep Bitcoin-advocaten aan het kantoor van de vicepresident, wordt gekeken naar manieren waarop het land Bitcoin zou kunnen minen of aankopen via een staatsfonds.

BIG NEWS: 🇮🇩 Indonesia is exploring Bitcoin as a national reserve.

We were invited to the Vice President’s office to present how Bitcoin could benefit the country.

What we discussed could shape the future of Indonesia’s economic strategy. 🧵👇 pic.twitter.com/QGKgGRRgEU

— Bitcoin Indonesia (@bitcoinindo21) August 5, 2025