El Salvador toont opnieuw hoe het land Bitcoin inzet als meer dan alleen een beleggingsmiddel. De overheid maakt actief gebruik van haar nationale Bitcoin-reserve om projecten te financieren op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en technologische infrastructuur. Met deze aanpak benadrukt president Nayib Bukele dat crypto ook een praktische rol speelt in economische en maatschappelijke ontwikkeling.

Om het vertrouwen in de aanpak te vergroten, publiceert El Salvador de data rondom het fonds in realtime. Op een speciaal dashboard zijn de actuele waarde van de Bitcoin-reserve, het totale rendement en de toewijzing van middelen per sector zichtbaar. Deze transparantie past bij de bredere strategie van het land om crypto-innovatie tastbaar en controleerbaar te maken.

De Bitcoin-reserve bedraagt momenteel iets meer dan 6000 BTC, gekocht tegen een gemiddelde prijs van ongeveer $42.000 per stuk. Door de recente stijging van de Bitcoin prijs staat de reserve stevig in de plus, wat ruimte biedt voor sociale investeringen zonder belastingverhogingen of nieuwe leningen.

Binnenlandse impact wordt steeds zichtbaarder

De directe voordelen van de strategie worden langzaam zichtbaar in het dagelijks leven van burgers. In landelijke gebieden verschijnen nieuwe klinieken en internetvoorzieningen. In stedelijke regio’s investeert de overheid in onderwijsprogramma’s die jongeren opleiden in blockchaintechnologie, programmeren en digitaal ondernemerschap.

Voor Bukele is dit niet alleen een economische, maar ook een symbolische stap. Hij wil El Salvador profileren als pionier in het gebruik van digitale assets voor publieke meerwaarde. Daarmee legt het land de lat hoog voor andere opkomende economieën die twijfelen over crypto-integratie op staatsniveau.

Kritiek blijft, maar resultaten spreken

De aanpak van El Salvador kreeg aanvankelijk forse kritiek van internationale instellingen zoals het IMF. Die waarschuwden voor volatiliteit, gebrek aan controle en mogelijke instabiliteit. Toch blijkt de strategie tot nu toe effectief. Door Bitcoin niet direct uit te geven, maar te gebruiken als onderliggende waarde voor rendement, weet het land de risico’s te beperken.

De opbrengsten worden niet in één keer ingezet, maar gefaseerd en gericht verdeeld. Daardoor blijft er ruimte voor bijsturing wanneer de marktomstandigheden veranderen. Deze gefaseerde aanpak maakt het project weerbaarder dan eerdere voorbeelden van staatsinvesteringen in crypto.

Nieuwe generatie projecten trekt aandacht

