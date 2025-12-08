Jim Cramer gooit weer olie op het vuur. Hij zegt dat er een enorme crypto crash kan komen en dat vooral Bitcoin hard kan vallen. Zijn waarschuwing zorgt meteen voor onrust. Wat gaat crypto doen en waarom daalt crypto volgens hem?

Jim Cramer ziet te veel speculatie in de markt

Volgens Jim Cramer zit de markt in een gevaarlijke fase. Hij zegt dat crypto daalt door te veel hefboom en te veel korte termijn traders die alles op één kaart zetten. Kleine klappen zorgen dan snel voor nieuwe liquidaties en dat drukt de prijs nog verder. Voor hem is dat het teken dat een grotere Bitcoin crash nog moet komen.

Hij vergelijkt het zelfs met de bubbel rond het jaar 2000. Hij zegt dat de markt nu ook “te ver vooruitloopt”, en dat dit soort snelle bewegingen bijna altijd eindigen met een harde draai omlaag. Lees ook ons artikel over de FOMC meeting woensdag met een mogelijke renteverlaging en het effect op crypto eind 2025.

De grafiek laat een lastige periode zien

Kijk je naar de totale crypto market cap, dan zie je dat de markt al een tijd moeite heeft om echt door te stijgen. De rode zones boven de koers zijn duidelijke weerstanden. De blauwe lijnen onder de koers zijn steunzones die steeds iets lager kwamen te liggen. Dat past bij een markt die afkoelt.

De EMA’s hangen als een dak boven de koers. Zolang we daaronder blijven, voelt elke opleving alsof de markt even ademhaalt, maar nog niet klaar is voor een nieuwe trend omhoog.

RSI en MACD blijven twijfelen

De RSI blijft rond het midden hangen. Dat betekent dat er geen paniek is, maar ook geen sterke kracht omhoog. De recente pieken in de RSI zijn minder sterk dan eerder dit jaar. Dat laat zien dat kopers minder druk zetten.

De MACD schommelt rond de nullijn en dat past bij een afwachtende markt. Dit soort wisselend momentum geeft Cramer juist het idee dat de markt kwetsbaar is voor een nieuwe klap. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins van het moment.

Maar… hoe betrouwbaar is Jim Cramer eigenlijk?

En dit is waar het interessant wordt. Want de crypto community vertrouwt Cramer totaal niet. Veel mensen zien hem zelfs als een soort omgekeerde indicator. Als hij bearish is, verwachten zij juist dat de markt gaat stijgen.

Die “Inverse Cramer” grap bestaat al jaren. Als hij roept dat iets gaat crashen, gebeurt vaak precies het tegenovergestelde. Niet omdat hij dom is, maar omdat hij soms te laat reageert op wat al gebeurd is. Traders in crypto spelen daar graag op in.

Is zijn waarschuwing dan juist bullish voor Bitcoin?

Dat kan. Extreme angst en zware uitspraken van bekende namen waren in het verleden vaak momenten waarop de markt juist een bodem vond. De vraag wat gaat crypto doen is dan lastig te beantwoorden, maar de timing van zijn waarschuwing valt op.

🚨 BREAKING: Jim Cramer flips BEARISH on Bitcoin We are BACK 🚀 pic.twitter.com/MzQhXAbPTd — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) November 21, 2025

We zien een markt die zwak oogt, dat klopt. Maar we zien ook dat mensen steeds sneller in paniek reageren, en dat juist bekende stemmen het somberder maken dan nodig is. Dat zagen we ook in eerdere jaren, vlak voordat grote omkeringen kwamen. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Wat kunnen we wel zeggen over Jim Cramer zijn voorspelling?

De markt is kwetsbaar, dat klopt. Er is veel leverage. Dat klopt ook. Maar een “grootste crash ooit” is een zware uitspraak. En het trackrecord van Jim Cramer maakt die uitspraak niet per se sterker.

Zolang er geen grote nieuwe verkoopgolf komt, blijft de kans bestaan dat zijn waarschuwing meer sentiment veroorzaakt dan echte verkoopdruk.

Voor nu blijft de markt hangen tussen steun en weerstand. De indicatoren twijfelen. En Cramer zorgt vooral voor extra spanning. Of dit eindigt in een echte crypto crash, of juist een stevige bounce, hangt af van de komende weken. Maar als Cramer heel bearish wordt, wordt de rest van de markt vaak juist een beetje extra bullish.

