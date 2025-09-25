De Cardano Foundation kondigde een strategisch fonds van 50 miljoen ADA aan, bedoeld om liquiditeit te versterken voor stablecoins, DeFi en de tokenisatie van real-world assets (RWA). Een stap die de Cardano koersverwachting flink kan veranderen.

Cardano zet 50 miljoen ADA in voor liquiditeit

Het fonds moet het grootste probleem van Cardano aanpakken, namelijk het gebrek aan diepgang in slide markten. Dunne liquiditeit zorgt voor grote koersverschillen en schrikt beleggers af. Door 50 miljoen ADA vrij te maken, wil de stichting de markt stabiliseren en meer handelsvolume aantrekken. Dat betekent strakkere spreads, minder slippage en een aantrekkelijkere omgeving voor DeFi-gebruikers.

Unveiling the next phase of our roadmap for Cardano adoption. • 8-figures $ada for stablecoin liquidity

• DeFi liquidity initiatives support

• 220M ada delegation to new DReps

• $10M+ RWA launch

• 2M ada to the Venture Hub

• Expanded promotion & adoption Thread: 🧵 pic.twitter.com/hlOwkNWct0 — Cardano Foundation (@Cardano_CF) September 23, 2025

Volgens de plannen gaat een deel van de opbrengst maandelijks terug naar de treasury. De rest blijft in de protocollen om rendement op te bouwen. Zo ontstaat een vliegwiel. Meer liquiditeit trekt meer gebruikers aan, wat weer zorgt voor hogere opbrengsten. Als dit goed uitpakt, krijgt ADA een plekje op de lijst met de beste altcoins.

Stablecoins als motor van adoptie

Stablecoins zijn onmisbaar in DeFi. Ze maken het mogelijk om snel te handelen zonder blootstelling aan volatiliteit. Voor Cardano zijn diepe stablecoin pools essentieel om concurrerend te worden met netwerken zoals Ethereum en Solana.

De inzet van dit fonds kan de adoptie van stablecoins op Cardano versnellen. Dat betekent meer transacties, hogere TVL (Total Value Locked) en een stevigere basis voor het hele ecosysteem. Voor de Cardano koers verwachting is dit positief. Stabiele liquiditeit maakt ADA aantrekkelijker voor zowel gebruikers als investeerders. Lees ook ons artikel de eerste Nasdaq Cardano treasury.

RWA-tokenisatie als groeipijler

Naast DeFi zet Cardano zwaar in op RWA-tokenisatie. Denk aan aandelen, obligaties en andere financiële producten die via de blockchain verhandelbaar worden. Dit opent de deur voor institutioneel kapitaal, want grote partijen stappen pas in als er duidelijke standaarden en betrouwbare infrastructuur zijn.

Cardano testte al pilots met tokenized assets ter waarde van $10 miljoen. De volgende stap is het opzetten van officiële standaarden en het integreren van frameworks zoals Cloudflare’s x402. Als dit lukt, kan Cardano zich positioneren als brug tussen traditionele financiën en blockchain.

Cardano koers onder druk, maar fundamenteel sterker

Vandaag kleurt de markt rood en ADA daalt mee. De Cardano koers staat vandaag op $0,7939, een daling van 2,48% ten opzichte van gisteren. De market cap zakte mee naar $28,41 miljard en het handelsvolume naar $1,14 miljard.

De vraag ‘wat gaat Cardano doen?’ wordt daarmee nog urgenter. Technisch gezien staat ADA onder belangrijke weerstandsniveaus, maar de lange termijn ziet er beter uit. Als de liquiditeitspush effect heeft, kunnen handelsvolumes aantrekken en kan ADA sneller herstellen.

De Cardano koers verwachting hangt dus minder af van de huidige dip en meer van hoe snel de roadmap zijn vruchten afwerpt. Dieper handelsvolume en RWA-integratie zijn signalen waar investeerders naar kijken.

Concurrentie en timing

De concurrentie is stevig. Ethereum heeft de grootste DeFi markt, terwijl Solana indruk maakt met snelheid en gebruiksvriendelijke stablecoin markten. Wat gaat Cardano doen om relevant te blijven? Het antwoord ligt in de combinatie van liquiditeit en institutionele focus. Door 50 miljoen ADA te reserveren, koopt Cardano tijd en aandacht van grote spelers die serieuze alternatieven zoeken naast de bestaande netwerken.

Timing speelt daarbij een grote rol. Als de markt te ver wegzakt, kan het effect van het fonds kleiner zijn. Wordt de bullmarkt hervat, dan kan Cardano sneller profiteren en zijn positie versterken.

Kan Cardano exploderen?

De Cardano koers daalt vandaag, maar het echte nieuws is de roadmap update. Met 50 miljoen ADA voor liquiditeit en focus op stablecoins, DeFi en RWA-tokenisatie legt Cardano een fundament voor de toekomst.

$ADA is MEGA BULLISH! I’m looking forward to these 1-3 targets! Q4 will be insanely bullish 🚀 pic.twitter.com/B6zlmakrmT — ₿itcoin Hopium (@BitcoinHopium) September 22, 2025

De vraag wat gaat Cardano doen is daarmee duidelijk beantwoord. De blockchain versterken waar het nu nog hapert en tegelijkertijd ruimte maken voor institutionele adoptie. Als dit lukt, kan de Cardano koers verwachting kantelen van voorzichtig naar explosief. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast ADA.

