Michael Saylor, medeoprichter en uitvoerend voorzitter van MicroStrategy, heeft zijn strategie onthuld die het bedrijf de afgelopen vijf jaar een ongekende winst van 2600 procent op Bitcoin opleverde.

Today marks 5 years since we adopted a $BTC strategy. pic.twitter.com/wZa1NJGeS1 — Strategy (@Strategy) August 10, 2025

Sinds het eerste aankoopmoment in 2020 heeft MicroStrategy stelselmatig BTC toegevoegd aan de balans, ongeacht de prijs. Dit doorzettingsvermogen heeft geresulteerd in een van de meest winstgevende investeringsstrategieën in de geschiedenis van digitale activa.

De strategie achter de winst

MicroStrategy begon met het kopen van Bitcoin in een periode waarin de prijs rond de 10.000 dollar lag. In plaats van te proberen de markt te timen, koos Saylor voor een systematische aanpak: elke dip werd aangegrepen om meer te kopen, terwijl ook tijdens prijsstijgingen posities werden uitgebreid.

Het doel was om zoveel mogelijk Bitcoin te verzamelen als strategische reserve, los van de kortetermijnvolatiliteit.

Volgens Saylor is deze aanpak gebaseerd op de overtuiging dat Bitcoin het meest robuuste en schaarse digitale bezit is. Hij ziet BTC als digitaal onroerend goed dat bestand is tegen inflatie en politieke risico’s.

Het bedrijf financierde sommige aankopen met schulduitgifte, waardoor het tempo van de accumulatie hoog bleef zonder de operationele kasstromen te belasten.

De rol van volatiliteit

Hoewel Bitcoin berucht is om zijn prijsschommelingen, beschouwt Saylor volatiliteit niet als een risico, maar als een kans. Hij stelt dat prijsdalingen momenten zijn om te accumuleren, omdat de lange termijn trend volgens hem opwaarts is.

Deze benadering vereist echter sterke overtuiging en het vermogen om marktschommelingen te doorstaan zonder strategische wijzigingen door te voeren.

Resultaten in perspectief

Met de huidige koers van Bitcoin heeft MicroStrategy een rendement behaald van circa 2600 procent op zijn initiële aankopen. Dit resultaat plaatst het bedrijf in een unieke positie in de cryptomarkt, waar veel beleggers juist moeite hebben om de volatiliteit te benutten.

Het succes van MicroStrategy heeft ook andere beursgenoteerde bedrijven geïnspireerd om digitale activa te overwegen als onderdeel van hun treasurystrategie.

MicroStrategy bezit momenteel circa 193.000 BTC met een waarde van ruim 13 miljard dollar. Met de huidige koers komt het rendement uit op ongeveer 2.600 procent. Toch blijft Saylor vasthouden aan zijn visie en ziet hij Bitcoin als een technologisch en economisch wonder dat nog aan het begin van zijn adoptie staat.

Impact op de markt

De aanhoudende koopdrift van MicroStrategy heeft niet alleen de eigen balans versterkt, maar ook bijgedragen aan een groter vertrouwen in Bitcoin onder institutionele beleggers. Elke nieuwe aankoop wordt breed uitgemeten in de media, wat een versterkend effect heeft op het sentiment in de markt.

Tegelijk benadrukken sommige analisten dat deze strategie niet voor elk bedrijf geschikt is, gezien de specifieke risicobereidheid en kapitaalstructuur die nodig zijn om dit vol te houden.

Kritiek en kanttekeningen

Niet iedereen is overtuigd van de houdbaarheid van deze aanpak. Critici wijzen op de afhankelijkheid van één enkel activum en de risico’s bij een forse daling van de Bitcoin-prijs. Een correctie zoals in 2021–2022, toen BTC ongeveer de helft van zijn waarde verloor, zou veel boekwinst van MicroStrategy kunnen wegvagen en de waarde van het onderpand onder druk zetten.

Het gebruik van schuld om aankopen te financieren vergroot dat risico, vooral bij hogere rentelasten. Toch blijft Saylor vasthouden aan zijn visie en ziet hij Bitcoin als een technologisch en economisch wonder dat nog aan het begin van zijn adoptie staat.

Van gevestigde namen naar nieuwe initiatieven

Het succesverhaal van MicroStrategy laat zien hoe een duidelijke visie en consistent handelen kunnen leiden tot uitzonderlijke resultaten. Maar naast de gevestigde namen in de cryptowereld is er ook ruimte voor nieuwe projecten die een heel andere insteek kiezen.

In het meme coin segment bijvoorbeeld, trekken initiatieven aandacht die minder gericht zijn op macro-economische argumenten en meer op community, creativiteit en herkenbaarheid.

Een voorbeeld hiervan is Bitcoin Hyper, een memecoin met een actieve online gemeenschap en een sterke visuele branding die inspeelt op bekende crypto-memes. Het project combineert humor en internetcultuur met een snelgroeiende achterban en heeft in korte tijd al 4 miljoen opgehaald in zijn presale fase.

Deze combinatie van herkenbaarheid en actieve community maakt het interessant voor wie de culturele kant van crypto volgt.