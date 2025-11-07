De eerste novemberweek zet meteen de toon. Alles draait om een opvallende divergentie, een Bitcoin koers die blijft schuren aan weerstanden en een Solana ETF die record instromen trekt. Het marktgevoel wisselt snel tussen opluchting en voorzichtigheid. Na een onrustige oktober zoeken handelaren houvast in data, terwijl de retailers vooral kijken naar duidelijke prijsreacties. Dat zorgt voor schokgolven op korte timeframes, terwijl het grotere plaatje juist dieper verschuift richting institutionele adoptie.

De crypto voorspelling voor november draait niet alleen om prijsniveaus, maar vooral om de vraag waar vers spotkapitaal vandaan komt. De Solana ETF geeft daarop een helder antwoord: pensioenrekeningen en fondsen vinden de weg naar assets met yields. Dat komt niet overeen met de Bitcoin koers, waar ETF stromen de afgelopen weken wisselvallig waren en het momentum afneemt. Het gevolg is een markt die nieuws afhankelijk aanvoelt, met snelle uitbraken die even snel weer worden teruggepakt.

Waar houden investeerders rekening mee?

Onder de oppervlakte spelen meer drivers. De Fed communicatie blijft een hoofdrol spelen in de schommelingen; elke hint richting zachter beleid trekt investeerders aan, elke hardere toon remt. Daarnaast schuift het verhaal rond mogelijke Dogecoin en XRP ETF beslissingen de komende weken naar de voorgrond. Alleen al het vooruitzicht van nieuwe spotproducten zet strategen aan om nieuwe cryptomunten te kopen.

BREAKING: @NYSE Arca has certified the listing and registration of the @BitwiseInvest Solana Staking ETF 👀 pic.twitter.com/yQxhBis2LA — Solana (@solana) October 27, 2025

De Solana ETF heeft iets gedaan wat bijna nooit gebeurt in een macro twijfelende markt, het veranderde het gesprek. Niet meer alleen prijs, maar structuur, instroom en inkomsten uit staking vormen het kader. Dat vangnet maakt drawdowns minder scherp. Voor Bitcoin blijft de sleutel simpel maar streng, verse spotvraag. Het technische plaatje draait om het heroveren van recente weerstanden en het vasthouden van de belangrijke bodems.

Ondertussen schuiven katalysatoren in november op hun plek. Een eventuele Dogecoin ETF zou de meme coin hoek open maken voor een breder publiek, terwijl een XRP ETF beslissing de brug kan slaan naar betalings-use-cases en institutionele exposure. Voeg daarbij Fed signalen en je krijgt een maand waarin één headline de markt kan kantelen. Voor wie actief posities beheert, houdt alle bewegingen op verschillende exchanges van dichtbij in de gaten. Vergelijk daarom regelmatig je keuze voor een beste crypto exchange binnen je strategie.

#SOL is sitting in a key reversal range between 145-155. What we want to see next is some sideways movement, showing that selling pressure is fading out. Once that happens, we’ll be looking for upside targets—200$ being the first stop. We’re staying adaptable and ready to ride… pic.twitter.com/R1uwCWAGqp — CryptoPulse (@CryptoPulse_CRU) November 7, 2025

Tussen Bitcoin en Solana groeit de meeste ruimte voor rotatie. Bitcoin daalt, maar als ETF instromen in brede zin aantrekken en de Fed de toon verzacht, kan november alsnog een betere maand worden. Blijft macro stroef, dan winnen netwerken met veel instroom en yields terrein. In beide scenario’s is geduld belangrijk, want de grotere trend wordt steeds meer bepaald door structureel kapitaal in plaats van korte FOMO.

PEPENODE verandert crypto met een innovatief systeem

Wie een makkelijke keuze wil maken en de volgende golf van meme coins wil meepakken, kijkt nu naar PEPENODE. Het project combineert het speelse karakter van meme tokens met een schaalbaar mining systeem dat volledig virtueel werkt. Geen dure hardware, geen ingewikkelde installaties, alleen een server kamer die groeit naarmate je meer nodes bezit. Elke node verhoogt de mining power en geeft toegang tot bonussen in bekende coins zoals Pepe en Fartcoin. Met een timer die aftelt tot de volgende prijsstap en al ruim twee miljoen euro opgehaald, lijkt de interesse in dit concept meer dan alleen hype.

De aantrekkingskracht zit in het gamified model, gebruikers kunnen hun virtuele server upgraden, nodes combineren en beloningen verdienen die verder gaan dan het eigen $PEPENODE token. De audit door Coinsult en integratie met Web3Payments geven een laag van vertrouwen die zelden bij nieuwe meme projecten wordt gezien. Wie vroeg instapt, verzekert zich van lagere instapprijzen en extra beloningen in $PEPE, waardoor een deelname zowel speels als strategisch wordt. In een markt die steeds meer draait om utility en community kracht, positioneert PEPENODE zich als het experiment dat beide werelden overtuigend samenbrengt.