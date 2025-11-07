Nieuwe on-chain data van Glassnode wijst op een voortzettende neerwaartse trend in de Bitcoin koers. Ondanks recente volatiliteit lijkt de verkoopdruk af te nemen, wat duidt op een mogelijke consolidatiefase voor november.

$100,000 Bitcoin – a Speed Bump Toward $56,000?

"Look at the chart" has been a mantra from Bitcoin bulls, but the market gods can refresh humility when prices stretch too far. Synonymous with humility is mean reversion, and my look at the chart shows how normal it's been for the… pic.twitter.com/ijzJ8L4SjT — Mike McGlone (@mikemcglone11) November 6, 2025

Beleggers volgen de data nauwlettend, in de hoop dat dit het begin vormt van een herstel richting het einde van het jaar.

Glassnode ziet afnemende verkoopdruk

Volgens Glassnode blijven grote houders, de zogenaamde “whales”, opvallend rustig tijdens de recente correctie. Hun activiteit suggereert dat de meeste institutionele portefeuilles hun posities behouden.

Dit patroon doet denken aan eerdere fasen waarin de koers zich stabiliseerde voordat een nieuwe stijging begon. De hoeveelheid Bitcoin op beurzen blijft laag, wat historisch gezien vaak een positief signaal is voor de prijsontwikkeling.

Marktsentiment blijft voorzichtig

Ondanks de positieve signalen uit de on-chain data blijft het sentiment gemengd. Handelaren tonen terughoudendheid door de recente schommelingen in de koers, die daalde tot net boven 100.000 dollar.

Macro-economische onzekerheden, zoals het rentebeleid van de Federal Reserve en geopolitieke spanningen, beïnvloeden de risicobereidheid op de markt. Toch lijken veel investeerders vertrouwen te houden in de langetermijnwaarde van Bitcoin als digitaal goud.

Bitcoin koers onder invloed van macrofactoren

De zwakkere dollar en signalen van mogelijke renteverlagingen in de Verenigde Staten spelen een belangrijke rol. Lagere rentes maken alternatieve activa zoals Bitcoin aantrekkelijker voor investeerders die bescherming zoeken tegen inflatie.

Tegelijkertijd stimuleren de vooruitzichten voor een herstellende economie de interesse in risicovolle markten, waaronder crypto. Deze dynamiek kan leiden tot een hernieuwde instroom van kapitaal in digitale activa.

Technische indicatoren wijzen op consolidatie

Technische analisten zien aanwijzingen dat Bitcoin zich in een fase van accumulatie bevindt. De recente koersbewegingen tonen hogere bodems, wat wijst op een langzaam herstel van vertrouwen.

Het handelsvolume neemt toe rond belangrijke steunzones, een teken dat kopers terugkeren op de markt. Glassnode-data bevestigt dat lange termijnhouders hun munten vasthouden, wat de verkoopdruk verder vermindert.

Altcoins blijven achter bij herstel

Terwijl Bitcoin tekenen van stabiliteit toont, blijven veel altcoins achter. Projecten zoals Ethereum en Solana herstellen trager door winstnemingen van beleggers die hun focus verleggen naar Bitcoin.

De dominantie van Bitcoin op de totale marktwaarde stijgt, wat vaak een vroege indicatie is van een bredere marktcorrectie of herpositionering. Analisten verwachten dat altcoins pas later profiteren wanneer Bitcoin zijn opwaartse trend bevestigt.

Kansen voor de toekomst

Conclusie

Terwijl de markt de komende weken belangrijke macro-economische signalen afwacht, lijkt de bodem voor Bitcoin dichterbij. Als de verkoopdruk verder afneemt en de vraag toeneemt, kan dit het startpunt zijn van een nieuwe fase van groei. De komende maanden worden cruciaal voor het herstel van vertrouwen binnen de cryptomarkt, met Bitcoin als kompas voor de rest van de sector.

