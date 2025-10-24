Het Britse fintechbedrijf Revolut heeft officieel zijn MiCA-licentie ontvangen van de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Daarmee mag het bedrijf zijn nieuwe Crypto 2.0 platform uitrollen in 30 Europese landen. Met meer dan 65 miljoen gebruikers wereldwijd krijgt nu een enorm publiek toegang tot gereguleerde crypto diensten binnen de Europese Economische Ruimte (EEA). Wat gaat crypto doen dankzij deze grote mijlpaal?

Revolut Crypto 2.0: 280 tokens en staking

Volgens Emil Urmanshin, directeur van Revolut, is de goedkeuring van MiCA ‘een cruciale stap in onze visie op bankieren zonder grenzen’. Het nieuwe Crypto 2.0 platform wordt de komende zes tot twaalf maanden uitgerold in Europa. De update omvat:

Meer dan 280 ondersteunde tokens.

Gratis staking met rendementen tot 22% APY’s.

Conversie van stablecoins zonder spreads (waarbij USDC en USDT rechtstreeks naar USD kunnen worden gewisseld)

Met deze uitbreiding verstevigt Revolut zijn positie als de grootste gereguleerde crypto aanbieder in Europa. Het bedrijf ziet crypto als een kernonderdeel van zijn financiën sinds het in 2017 digitale activa toevoegde.

Een nieuw tijdperk voor crypto

De Markets in Crypto-Assets (MiCA) wetgeving markeert het begin van een nieuw tijdperk voor crypto in Europa. Bedrijven met een MiCA-licentie kunnen binnen de hele EU opereren onder dezelfde wetgeving. Dit betekent niet alleen betere bescherming van consumenten en duidelijke regelgeving, maar ook dat gebruikers kunnen rekenen op transparante tarieven, veilige opslag en toezicht door lokale autoriteiten.

Our international expansion is accelerating. We now operate in 39+ markets — with more on the way: • Mexico and India are launching soon

• Argentina and Colombia are next

• UAE and South Africa are on the horizon 100 million+ customers by the first half of 2027 and 30+ new… pic.twitter.com/pCxlhoit6N — Revolut (@RevolutApp) September 23, 2025

De goedkeuring van Revolut is niet de enige vooruitgang die Europa heeft geboekt. Ook Blockchain.com ontving recent een MiCA-licentie van de Maltese toezichthouder, waarmee concurrentie onder Europese aanbieders van crypto flink is toegenomen.

De concurrentiestrijd barst los

Met de komst van MiCA verschuift de machtsbalans in de Europese cryptowereld. Revolut en Blockchain.com nemen het op tegen gevestigde namen als Coinbase en Kraken, die al langer aan de top staan van gereguleerde crypto-integratie. Coinbase biedt bijvoorbeeld al een Visa debitcard waarmee gebruikers crypto direct kunnen gebruiken. Daarnaast werkt Kraken aan een blockchain neobank voor de Britse en Europese markt.

We’re in good company amongst, and even surpassing, leaders in social media, mobility, messaging, and other consumer apps. With more than 7 million downloads since July 2025, we’re breaking new ground for financial apps. pic.twitter.com/CGXhXJZ9Ol — Revolut (@RevolutApp) October 9, 2025

Maar Revolut heeft een groot voordeel: het combineert fintech met crypto. Waar traditionele exchanges zich richten op ervaren traders, bedient Revolut de dagelijkse gebruiker. Dit enorme segment krijgt nu voor het eerst gereguleerde toegang tot de cryptomarkt.

Wat betekent dit voor Europese traders?

Voor Europese traders (inclusief Nederland) betekent dit dat crypto binnen enkele maanden beschikbaar zal zijn onder dezelfde standaarden van MiCA. Verwacht wordt dat Nederland in Q1 2026 tot de eerste landen behoort waar Crypto 2.0 volledig wordt uitgerold.

De introductie van Revolut’s nieuwe ecosysteem kan een belangrijke stap zijn in de mainstream adoptie van crypto in Europa. Door gereguleerde toegang, eenvoud en lage kosten te combineren, zorgt fintech ervoor dat crypto toegankelijker wordt dan ooit tevoren.

