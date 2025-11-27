De komst van XRP- en Solana ($SOL) spot-quoted futures kan een belangrijk moment worden voor de cryptomarkt. Nu de instroom naar beide tokens sterk oploopt en instellingen meer gereguleerde handelsopties zoeken, groeit de verwachting dat deze lancering merkbare impact zal hebben. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

XRP en Solana spot-quoted futures staan voor de deur

CME Group heeft de komst van nieuwe spot-gequoteerde futures voor XRP en Solana aangekondigd. De stap volgt direct op de sterke stijging in institutionele instroom richting beide assets, zowel via Amerikaanse ETF’s als via internationale fondsen.

Volgens een bericht op X worden de nieuwe derivaten op 15 december gelanceerd, mits goedgekeurd door de toezichthouder. CME breidt hiermee zijn aanbod uit op een moment dat instellingen juist behoefte hebben aan duidelijkere prijsblootstelling en betere hedging-mogelijkheden.

De futures volgen live spotprijzen en hebben lagere margin-vereisten, waardoor instellingen XRP en Solana met meer kapitaalefficiëntie kunnen verhandelen.

De introductie komt niet uit de lucht vallen: zowel XRP als Solana noteerden deze week grote instromen.

XRP-spot ETF’s ontvingen $222,3 miljoen aan nieuwe instroom, een duidelijk teken dat beleggers massaal geld blijven toewijzen aan gereguleerde producten.

Solana zag $128,2 miljoen instromen, ondanks de volatiele markt.

Deze trend sluit aan bij eerdere signalen vanuit CME zelf, waar een groeiende institutionele interesse in XRP al werd opgemerkt. Ook de REX-Osprey XRP ETF zag eerder meer dan $100 miljoen instroom.

Daarnaast rapporteerde CoinShares dat XRP afgelopen week $89,3 miljoen instroom buiten de VS aantrok, opnieuw een bevestiging dat instituties wereldwijd actiever worden.

Wat betekenen spot-quoted futures voor de markt?

CME biedt al futures aan voor Bitcoin en Ethereum. Met de toevoeging van XRP en Solana krijgen traders nu toegang tot twee van de snelst groeiende assets van dit kwartaal, beide gedragen door stevige institutionele belangstelling.

Spot-gequoteerde futures zijn vooral relevant omdat ze de werkelijke marktprijzen nabootsen. Traders zien exact de prijs die ook op grote exchanges wordt weergegeven, zonder de afwijkingen die kunnen ontstaan bij index-gebaseerde producten.

Good things come in small packages 📦 Our new Spot-Quoted XRP and SOL futures are arriving December 15, pending regulatory review. Trade the spot price you see on screen, with low margin and capital efficiency. ➡️ https://t.co/BGbHbirdDB pic.twitter.com/UZhVqkfpzF — CME Group (@CMEGroup) November 24, 2025

Lagere marginvereisten maken het bovendien eenvoudiger voor bedrijven om kapitaal over verschillende cryptoproducten te spreiden. Dit sluit aan bij de recente plannen van CME om 24/7 crypto-futures trading mogelijk te maken, speciaal om tegemoet te komen aan de groeiende vraag vanuit instellingen.

De CME’s BTC- en ETH-futures zijn al jaren extreem succesvol, met recordvolumes van meer dan 790.000 contracten per dag en open interest die opliep tot $10 miljard. De crypto-futures van CME groeiden jaar-op-jaar met 132% in volume en 82% in open interest.

Het feit dat XRP- en SOL-futures nu een vergelijkbaar traject inzetten, met all-time highs voor beide producten en Solana dat binnen enkele maanden $1 miljard open interest bereikte, benadrukt dat instellingen diversificatie zoeken buiten de grote twee. Maar hoe ziet het technische plaatje van beide veelbelovende crypto eruit?

Wat gaan Solana en XRP doen?

Solana en XRP tonen beide voorzichtige tekenen van herstel na weken van neerwaartse druk. Solana is terug boven de belangrijke steunzone rond $143, nadat de koers opveerde vanaf een meermaandelijkse ondersteuningsband die de afgelopen twee jaar als sterke vraagzone heeft gefungeerd.

Hoewel de prijs onder zowel korte- als langetermijngemiddelden noteert en momentumindicatoren neutraal blijven, ziet analist DaanCrypto aanwijzingen dat de daling haar uitputtingspunt nadert. Zolang Solana boven $143 blijft, blijft een herstel richting hogere liquiditeitszones mogelijk.

$SOL Has been in a big slump. But with the first signs of life from some SOL memes, and SOL sitting at high timeframe support, it got my attention. Key area locally at ~$145, which is the high volume node from this past 2 years of price action. If it can get back above that,… pic.twitter.com/uruEv2CC3d — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) November 25, 2025

XRP beweegt ondertussen in de mid-range zone rond $2,20–$2,25, waar sinds oktober veel verkoopdruk ligt. De koers houdt nog steun op de 10-daagse EMA, terwijl Bollinger Bands wijzen op stabilisatie na de dip richting $1,92.

Met neutrale oscillatoren maar lichte verbetering in MACD en momentum, kan een doorbraak boven $2,25 ruimte openen richting $2,50. Zonder doorbraak blijft het bereik tussen $1,92 en $2,25 dominant.

