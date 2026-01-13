De Russell 2000-index heeft deze week een nieuwe all-time high bereikt. Die mijlpaal blijft niet beperkt tot traditionele markten. Volgens meerdere crypto expert-analyses is dit type macro-uitbraak historisch juist relevant voor de cryptomarkt.

In eerdere cycli bleek een Russell 2000-breakout namelijk een belangrijk voorteken van altseason, waarbij altcoins maanden later explosief konden stijgen. Rondom het huidige crypto nieuws groeit daarom de vraag: wat gaat crypto doen richting 2026?

Russell 2000 en altseason: waarom dit crypto nieuws ertoe doet

De Russell 2000 volgt Amerikaanse small-cap aandelen en wordt gezien als een graadmeter voor risicobereidheid onder beleggers. Wanneer deze index uitbreekt naar een nieuwe all-time high, betekent dat doorgaans dat kapitaal bereid is meer risico te nemen. Historisch gezien verschuift dat kapitaal daarna vaak verder richting crypto en uiteindelijk altcoins. Precies daarom duikt de Russell 2000 steeds vaker op in discussies over altseason en een mogelijke nieuwe crypto bull run.

Volgens een crypto expert is dit patroon logisch. Beleggers stappen zelden direct van veilige activa naar kleinere altcoins. Eerst winnen traditionele risicomarkten vertrouwen, daarna volgt crypto en pas in een latere fase verschuift de aandacht naar altseason. Dat maakt de huidige Russell 2000-beweging volgens marktvolgers relevant crypto nieuws.

Historisch patroon bevestigt altseason in 2017 en 2021

In zowel 2017 als 2021 bereikte de Russell 2000 nieuwe hoogtepunten voordat altseason echt op gang kwam. In 2017 volgde na de Russell 2000-uitbraak een periode waarin Ethereum, XRP en andere altcoins binnen enkele maanden tientallen tot honderden procenten stegen. Een vergelijkbaar patroon was zichtbaar in 2021, toen eerst small-caps en Bitcoin momentum opbouwden en altcoins pas later sterk volgden.

Russell 2000 Index has hit a new ATH. – In Q4 2016, Russell 2000 broke above its previous ATH. Altseason happened in 2017. – In Q4 2020, Russell 2000 broke above its previous ATH. Altseason happened in 2021. – In Q4 2025, Russell 2000 broke above its previous ATH. Will… pic.twitter.com/Gof41H2KYz — Ash Crypto (@AshCrypto) January 12, 2026

Dat patroon is ook terug te zien bij individuele altcoins. Zo consolideert de XRP koers momenteel rond de $2, wat illustreert hoe grote altcoins zich vaak stabiliseren voordat een nieuwe beweging inzet, terwijl de bredere markt nog geen duidelijke richting kiest.

Waarom crypto experts altseason in 2026 verwachten

Dat juist 2026 steeds vaker wordt genoemd, hangt samen met timing en marktstructuur. De huidige cyclus bevindt zich volgens experts in een overgangsfase. Liquiditeit keert geleidelijk terug, risicomarkten tonen kracht en het vertrouwen in alternatieve assets neemt toe. In dat licht zien crypto experts de Russell 2000 ATH niet als eindpunt, maar als bevestiging dat de markt zich voorbereidt op een volgende fase binnen een crypto bull run.

Binnen het bredere crypto nieuws wordt daarbij ook gekeken naar de vertraging waarmee altseason doorgaans optreedt. In eerdere cycli duurde het maanden voordat altcoins profiteerden van macro-uitbraken. Dat voedt de verwachting dat een mogelijke altseason niet direct, maar juist later kan plaatsvinden. Hierdoor blijft de vraag wat gaat crypto doen richting 2026 actueel onder beleggers.

This Russell breakout started the 2017 and 2021 Altseason. https://t.co/VgcaizCbwH — Ash Crypto (@AshCrypto) January 11, 2026

Wat betekent dit voor altseason en de bredere crypto bull run?

Een aanhoudend sterke Russell 2000 wijst erop dat risicobereidheid in de markt overeind blijft. Voor crypto betekent dit dat de basis voor een bredere crypto bull run wordt verstevigd. Altseason volgt historisch gezien pas wanneer beleggers op zoek gaan naar hogere rendementen en bereid zijn extra risico te nemen binnen altcoins. In die fase verschuift de aandacht vaak naar projecten met een hogere groeipotentie, waardoor veel investeerders zich verdiepen in de beste altcoins.

Daarmee fungeert de Russell 2000 ATH vooral als signaal, niet als directe trigger. Macro-indicatoren bewegen vaak eerder dan crypto koersen zelf. Precies daarom nemen veel beleggers dit type crypto nieuws serieus bij het bepalen van hun strategie.

Conclusie: wat gaat crypto doen na dit macro-signaal voor altseason?

De nieuwe all-time high van de Russell 2000 past binnen een patroon dat in eerdere cycli voorafging aan altseason. Crypto expert-analyses wijzen erop dat dit geen garantie biedt, maar wel een terugkerend signaal is binnen een crypto bull run. Nu risicomarkten kracht tonen, groeit de aandacht voor wat crypto gaat doen in de volgende fase. In aanloop naar 2026 proberen beleggers daarom steeds vaker te bepalen welke crypto gaat stijgen, waarbij macro-indicatoren zoals de Russell 2000 een steeds belangrijkere rol spelen.

Wie zich wil positioneren voor een mogelijke volgende fase in de cryptomarkt, kijkt steeds vaker naar nieuwe projecten met sterke community-focus.

