Anthony Scaramucci, oprichter van SkyBridge Capital, heeft opnieuw zijn vertrouwen uitgesproken over Solana (SOL). Tijdens de Breakpoint conferentie zei hij dat Solana ‘uiteindelijk Ethereum zal flippen’. Dit betekent dat Solana uiteindelijk de nummer twee qua marktkapitalisatie voorbijstreeft. Gaat de Solana koers dit werkelijk doen, of is het eerder ambitieuze speculatie?

Solana ETF’s trekken recordinstroom

De SOL koers worstelt rond $138, bijna 50% onder de piek van september. Toch wijst Scaramucci op sterke fundamentele groei en een snel uitbreidend ecosysteem als de belangrijkste redenen voor zijn optimisme.

📈ETF DATA: @Solana spot ETFs have now recorded 10 consecutive days of net inflows, totaling $11M yesterday. $BSOL from @BitwiseInvest led once again with $4.4M. pic.twitter.com/NJDP3LPOAZ — SolanaFloor (@SolanaFloor) December 12, 2025

Ondanks de huidige koers blijft de instroom in SOL ETF’s indrukwekkend. Volgens analisten stroomde er deze week $22 miljoen aan nieuw kapitaal in Solana ETF’s, waarmee de totale instroom in 2025 is gestegen tot $661 miljoen. In totaal beheren deze producten inmiddels meer dan $950 miljoen aan activa.

Deze cijfers laten zien dat institutionele beleggers vertrouwen blijven houden, zelfs nu de koers onstabiel is. Dat staat in contrast met Ethereum, dat juist $116 miljoen aan netto-uitstroom zag.

Solana vs. Ethereum: snelheid en innovatie

Volgens Scaramucci draait de strijd tussen Solana en Ethereum niet alleen om het marktaandeel, maar vooral om technologische prestaties. Solana staat vooral bekend om zijn hoge transactiesnelheid, lage kosten en toenemende activiteit van developers. Dit laat duidelijk zien waarom Solana tot de beste altcoins behoort.

🚨 Anthony @Scaramucci gives his thoughts on Solana vs. Ethereum at @SolanaConf: “I think it will flip Ethereum." pic.twitter.com/Xi0UejTzgN — CoinDesk (@CoinDesk) December 11, 2025

Het netwerk lanceerde recent nieuwe verbindingen tussen Solana en Base via Chainlink. Ook bedrijven als Ondo Finance, State Street en Animoca Brands kondigden nieuwe integraties aan. Daarnaast werkt Bhutan aan de eerste soevereine goud token op Solana. Deze stap zou het institutionele gebruik nog verder versterken.

Ethereum blijft ondertussen dominant in DeFi en NFT’s, maar kampt nog steeds met hoge transactiekosten en beperkte schaalbaarheid. Ongeacht het succes van Layer 2 oplossingen weet het netwerk dus niet genoeg te doen om te verbeteren.

Wat gaat Solana doen in 2026?

Hoewel de Solana verwachting op korte termijn onzeker blijft, ziet Scaramucci SOL als de grote uitdager van Ethereum in de komende jaren. Analisten wijzen op de mogelijkheid dat SOL in 2026 opnieuw richting een koers van $200 beweegt. Dit kan alleen als de ETF-instroom aanhoudt en technische weerstandsniveaus doorbroken worden.

Er ligt echter stevige weerstand bij $147, terwijl een breakout boven dat niveau de weg vrij kan maken naar $175 – $200. De huidige support ligt rond $122, en een daling onder dat punt zou het bearish scenario verder versterken.

Kan Solana Ethereum echt flippen?

Of Solana daadwerkelijk Ethereum kan verslaan in marktkapitalisatie, blijft een ambitieus idee. Ethereum heeft een gevestigde positie, met miljarden aan locked value en duizenden actieve protocollen. Toch groeit Solana sneller qua gebruikers, dApps en transactiesnelheid. Bovendien trekt het meer institutionele interesse aan via ETF’s en tokenization.

"Solana is at the level of Bitcoin and Ethereum. Solana is here to win and probably to win it all." – @armaniferrante from @Backpack pic.twitter.com/d5h9QVJFlY — Solana (@solana) December 12, 2025

Scaramucci benadrukte dat zijn uitspraak geen aanval op Ethereum was, maar een erkenning van Solana’s potentie. “Ik ben niet chain monogamous”, grapte hij, verwijzend naar zijn eerdere investeringen in zowel ETH als Avalanche.

Als de Solana ETF’s blijven groeien en nieuwe institutionele integraties blijven uitbreiden, dan kan 2026 inderdaad het jaar worden waarin de Solana koers een serieuze poging doet om Ethereum in te halen.

