De groei in Solana’s staking, die inmiddels boven de 3,1 miljoen SOL uitkomt, zorgt voor een verschuiving in het sentiment rondom de Solana koers. Steeds meer institutionele partijen willen meedoen via spot SOL-staking-ETF’s, die in november een flinke streak van instroomdagen zagen. Terwijl andere crypto-ETF’s (vooral die rond de Bitcoin koers) juist uitstroom ervaren, maken veel grote spelers de keuze voor het “kopen van de dip” in Solana. Dat maakt het verhaal dat SOL in 2026 een serieuze uitdager kan worden van Bitcoin een stuk waarschijnlijker.

Een belangrijk onderdeel van dit verhaal is het staking-niveau dat aan het stijgen is. Meer SOL die wordt vastgezet, zorgt voor minder SOL beschikbaar op de markt. Minder liquiditeit betekent dat veranderingen in prijs sneller en sterker kunnen uitvallen. Dat werkt twee kanten op: het kan neerwaartse bewegingen verminderen tijdens correcties, maar het kan ook opwaartse bewegingen versnellen als de vraag toeneemt. Met meer dan 3,1 miljoen SOL die nu is gestaked, neemt de marktdruk dus merkbaar af, waardoor de Solana koers gevoeliger wordt voor grote institutionele koopaantallen.

Solana Koers verwachting: waarom instituties nu domineren

De enorme instroom in Solana-staking-ETF’s laat zien waar traditionele financiële partijen momenteel kansen zien. Marinade (back-end voor veel van deze producten) zag de Total Value Locked 3 x zo groot worden; meer dan 436 miljoen dollar. Tegelijkertijd krijgen grote liqiditeitsbeheerders zoals Vanguard toegang tot nieuwe Solana-producten, wat nog meer die instroom los kan maken.

Dat maakt speculatie over de Solana koers verwachting voor 2026 interessanter dan ooit. Technisch gezien staat SOL namelijk op een belangrijk punt: de koers heeft een dubbele bodem gevormd rond 120 dollar, en RSI en MACD wijzen naar de start van een nieuwe opwaartse trend. Het gebied tussen 140 en 145 dollar is echter de belangrijkste zone; pas wanneer Solana deze doorbreekt, komen hogere targets zoals 210 dollar en de langetermijndoelen richting 500 dollar serieus in beeld.

Met verwachte soepelere macro-omstandigheden in 2026 neemt de kans op een risk-on-cyclus toe. De mogelijke lagere rentes in Amerika hebben hier ook een aandeel in.

Solana vs Bitcoin: kan Solana 10.000 euro worden?

De vraag of Solana een serieuze uitdager voor Bitcoin kan worden, wordt steeds vaker gesteld. De combinatie van hogere staking-participatie en institutionele instroom zorgt ervoor dat Solana niet het pad van eerdere marktcycli naloopt. Vooral in de vergelijking van Solana vs Bitcoin valt op dat Solana op yield-gebied aantrekkelijker is voor grote beleggers, terwijl Bitcoin meer wordt gezien als een “store-of-value”. Er werd onlangs namelijk ook bekend dat Metaplanet extra BTC kocht, waardoor men speculeerde of de Bitcoin koers nu richting $94.000 ging.

De vraag “Kan Solana 10.000 euro worden?” heeft wel wat nuance nodig. Ja, theoretisch is het mogelijk indien de sector een extreme bullmarkt doormaakt, de liquiditeit beperkt blijft en institutionele vraag blijft toenemen. Toch hangt zo’n scenario volledig af van factoren die niet alleen maar bij Solana liggen. Netwerkstabiliteit, adoptie en bredere macro-economische omstandigheden zijn minstens zo bepalend voor de uiteindelijke prijsontwikkeling en of die 10.000 euro aangetikt wordt.

De stijgende staking-volumes, in combinatie met de institutionele instroom en de netwerkactiviteit versterken het optimisme rondom Solana richting 2026. Toch blijft het idee dat Solana Bitcoin echt kan “inhalen” sterk afhankelijk van externe variabelen waar Solana niet als enige invloed op heeft. Alleen als deze gunstig uitpakken kan Solana de positie als serieuze concurrent van Bitcoin waarmaken.

