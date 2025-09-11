De Amerikaanse toezichthouder heeft opnieuw vertraging aangekondigd in de beoordeling van meerdere aanvragen voor crypto-ETF’s, waaronder die van BlackRock en Franklin Templeton.

Het nieuws zorgt voor discussie binnen de markt, omdat veel beleggers hoopten dat een snelle goedkeuring van deze fondsen een signaal van volwassenwording zou geven voor de sector. In plaats daarvan blijft er voorlopig onzekerheid bestaan over de tijdslijn en de manier waarop de autoriteiten omgaan met digitale assets.

De kern van de vertraging

De toezichthouder stelt dat er meer tijd nodig is om de aanvragen zorgvuldig te beoordelen en publieke reacties te verwerken. Dit is geen ongebruikelijke stap: ook eerdere ETF-aanvragen, zoals die rond Bitcoin futures, kenden meerdere vertragingen voordat er een definitieve beslissing volgde.

Toch valt het beleggers zwaar, vooral omdat de betrokken partijen tot de grootste vermogensbeheerders ter wereld behoren. De verwachting was dat hun reputatie en ervaring het proces zouden versnellen.

Wat betekent dit voor de markt

De uitstelronde benadrukt hoe gevoelig de relatie tussen traditionele financiële spelers en de cryptosector nog altijd ligt. Een ETF zou institutionele investeerders laagdrempelig toegang bieden tot digitale assets, zonder dat zij deze zelf hoeven te bewaren.

Door de vertraging blijft deze stroom van kapitaal langer uit, wat invloed kan hebben op het tempo waarin de markt verder professionaliseert. Voorlopig houdt dit de spanning hoog, terwijl beleggers wachten op een volgende stap in het proces.

Hoewel de directe koersreactie beperkt bleef, wijst de gebeurtenis op een onderliggend spanningsveld: de vraag of traditionele regelgeving voldoende aansluit bij de dynamiek van blockchain-technologie. Sommige Crypto analisten zien de vertraging als een teken dat de autoriteiten de markt niet willen afremmen, maar wel voorzichtig willen zijn met grootschalige toegang tot crypto via gereguleerde kanalen.

Internationale context

Het uitstel staat niet op zichzelf. In andere regio’s, zoals Europa en delen van Azië, worden vergelijkbare producten sneller ingevoerd of al actief verhandeld. Dit plaatst de Verenigde Staten in een interessante positie: enerzijds de grootste kapitaalmarkt ter wereld, anderzijds een land dat vaak langer doet over de formele goedkeuring van innovaties.

Voor beleggers betekent dit dat internationale ontwikkelingen steeds belangrijker worden bij het bepalen van strategieën.

De spanning rond deze aanvragen kan ook leiden tot bredere discussies over de rol van stablecoins, DeFi en tokenisatie van traditionele activa. Wanneer goedkeuringen langer uitblijven, verschuift de aandacht mogelijk naar alternatieve manieren om blootstelling te krijgen aan crypto binnen een gereguleerd kader.

Dit kan zowel innovatiekansen bieden als zorgen voor een lappendeken van verschillende regels per regio.

Het sentiment onder beleggers

Onder retail- en institutionele beleggers lopen de meningen uiteen. Sommigen zien het uitstel als een gemiste kans en vrezen dat dit de groei van de markt vertraagt. Anderen beschouwen het als een logisch onderdeel van een zorgvuldig proces dat uiteindelijk tot meer vertrouwen zal leiden.

Belangrijk is dat eerdere vertragingen niet automatisch betekenden dat aanvragen werden afgewezen, maar vaak een voorbode waren van latere goedkeuring.

De impact op het sentiment hangt ook samen met bredere macro-economische factoren. De verwachting van renteverlagingen en een mogelijk versoepeld beleid in de komende maanden kunnen de instroom in risicovolle activa opnieuw versterken. In dat scenario zou de goedkeuring van een crypto-ETF later in het jaar alsnog een katalysator kunnen worden voor extra groei.

Nieuwe initiatieven trekken aandacht

