De Solana ETF van Bitwise schoot in minder dan drie weken al voorbij de $500 miljoen, ondanks dat de SOL-koers juist daalde. Terwijl de markt wankelt, blijven grote beleggers Solana massaal inkopen: een duidelijk signaal dat het netwerk een vaste plek krijgt in institutionele portefeuilles. De grote vraag is nu: wat gaat Solana doen als het sentiment weer aantrekt?

Solana nieuws: Bitwise BSOL groeit sneller dan verwacht

Bitwise maakte bekend dat de Solana ETF in 18 dagen door de grens van $500 miljoen is gegaan.

We’re thrilled and humbled to share that the Bitwise Solana Staking ETF $BSOL has crossed $500M in AUM in its first 18 days of trading. The Solana community isn’t messing around. The Fund’s rapid rise solidifies BSOL’s position as the largest Solana ETP in the U.S. We’re… pic.twitter.com/pjH03HWNrk — Bitwise (@BitwiseInvest) November 21, 2025

Het fonds kan extra rendement bieden doordat het Solana staket via de validator van Helius Labs, die op dit moment een jaarlijkse reward van 6,47% geeft. Ook rekent het fonds in de beginperiode geen kosten, wat voor veel partijen een extra reden is om alvast in te stappen.

Opvallend is dat de Solana ETF al 20 dagen achter elkaar nieuwe instroom ziet. Gisteren alleen al kwam er $39,5 miljoen bij. Volgens voorlopige cijfers houden de Solana ETF’s nu samen ongeveer $444 miljoen aan SOL vast: en tot nu toe zonder één uitstroomdag. Ter vergelijking: verschillende Bitcoin ETF’s hadden in hun eerste week juist meerdere rode dagen.

Bitwise-CEO Hunter Horsley zegt dat de groei laat zien dat Solana niet meer gezien wordt als een simpel altcoin-project, maar als een netwerk dat een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst van crypto.

Waarom instellingen Solana blijven kopen, ondanks de dalende koers

Hoewel de instroom blijft stijgen, staat de Sol koers onder druk. SOL zakte naar $125, maar herstelde daarna naar $130. Sinds de ETF-lancering is de prijs meer dan 20% gedaald. Toch blijven grote beleggers bijkopen. Daar zijn een paar duidelijke redenen voor.

Ten eerste blijft Solana extreem actief. Het netwerk heeft elke dag ruim 2,3 miljoen actieve gebruikers en is de plek waar de meeste on-chain fees worden gegenereerd. De snelle transacties en lage kosten maken het aantrekkelijk voor zowel traders als ontwikkelaars.

Daarnaast zijn de yields op Solana aantrekkelijker dan bij Bitcoin, waardoor ETF’s extra rendement kunnen bieden. Dit is een belangrijke reden voor instellingen om Solana aan hun portfolio toe te voegen.

Ondertussen is de markt verdeeld. Op handelsplatform Hyperliquid gaat bijna 40% van de grote wallets short, terwijl andere partijen juist blijven accumuleren. De markt verwacht voorlopig een bereik tussen $120 en $140, totdat er nieuwe beweging ontstaat.

Solana ETF’s presteren beter dan Bitcoin ETF’s

Een van de opvallendste dingen is dat Solana ETF’s nog geen enkele uitstroomdag hebben gehad. Bij Bitcoin ETF’s was dat anders: in de eerste weken zagen die juist meerdere dagen waarop geld het fonds uitstroomde. Dat laat zien dat beleggers verder kijken dan alleen Bitcoin en steeds meer interesse krijgen in andere onderdelen van de markt, zoals beste meme coins. Tegelijk kiezen grote instellingen juist voor netwerken die snel en goed schaalbaar zijn, en Solana past precies in dat plaatje.

Die verschuiving sluit ook aan bij de analyse van de CIO van Bitwise, die verwacht dat Solana een belangrijke rol krijgt in de nieuwe generatie crypto-ETF’s. Voor veel professionele beleggers is Solana dan ook een logische keuze, vooral omdat het netwerk snel groeit en elke dag enorm actief gebruikt wordt.

Vooruitzichten: blijft Solana sterk?

Solana zit in een bijzondere fase, en het recente Solana nieuws laat een mix zien van verkoopdruk en juist sterke instroom via ETF’s. In minder dan drie weken:

meer dan $500M instroom

20 dagen aan nieuwe instroom

een yield van 6,47%

ruim 2,3M dagelijkse actieve gebruikers

Het netwerk blijft een van de meest gebruikte en snelste chains in crypto. Daardoor blijft Solana voor de middellange termijn interessant, zelfs als de koers nu wat zwakker is. Veel analisten verwachten dat een opleving in het sentiment de Solana koers een impuls kan geven.

Pepenode wint terrein onder kleinere investeerders

