De Solana koers brak boven $120 en dat zet de toon. De koers veerde op, stijgt voorzichtig en het Solana nieuws draait iets positiever. Traders vragen zich af of nu Solana kopen het juiste moment is? En wat gaat Solana doen na deze stap?

Solana koers herpakt na cruciale $120 zone

De doorbraak boven $120 kwam niet uit het niets. Dat niveau fungeerde dagenlang als kantelpunt. Daaronder bleef de druk hoog. Na de move omhoog bleef SOL hangen in de midden $120 zone. Dat is vaak een teken dat kopers en verkopers elkaar aftasten. Geen euforie. Wel interesse.

Belangrijk is dat de markt dit niveau serieus neemt. Zolang de koers hier blijft, blijft het herstel intact. Zakt SOL terug onder $120, dan verliest deze breakout zijn kracht. Lees ook ons artikel over crypto’s die historisch 1000% stegen na mega crashes.

Solana stijgt, maar loopt direct tegen weerstand aan

Na de uitbraak zie je dat Solana stijgt, maar niet vrij kan doorlopen. Rond $128 tot $130 ligt een duidelijke verkoopdruk. Dat zijn zones waar eerder veel aanbod zat. Elke poging omhoog werd daar afgeremd. Dat maakt de volgende stap lastig.

Ook de bewegende gemiddelden drukken nu van bovenaf. Dat werkt als een dak. Pas als de koers daar doorheen breekt, verandert het ritme echt. Tot die tijd blijft het een herstel binnen een bredere correctie.

Wat gaat Solana koers doen volgens RSI en MACD?

Kijk je naar momentum, dan zie je verbetering. De RSI staat boven de 50. Dat wijst op terugkerende koopdruk. Niet extreem. Wel gezond voor een herstel. De MACD draait omhoog en staat licht positief. Dat laat zien dat de verkoopdruk afneemt.

Dit soort signalen werkt het best samen met prijsactie. Zolang SOL onder zware weerstand blijft, zijn indicatoren ondersteunend, maar niet leidend. Ze zeggen dat de markt wil herstellen, niet dat het al klaar is. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Nu Solana kopen of eerst bevestiging afwachten?

De vraag nu Solana kopen leeft vooral bij traders die de bodem niet willen missen. Tegelijk is voorzichtigheid logisch. De markt heeft de afgelopen weken geleerd om bounces te verkopen. Daarom wachten veel partijen op bevestiging.

Die bevestiging zit niet in één groene candle. Die zit in vasthouden boven $120, gevolgd door een hogere low. Pas daarna krijgt een longpositie meer draagvlak. Zonder dat blijft elke instap kwetsbaar.

Solana nieuws en het effect van sentiment

Het Solana nieuws is gemengd. Technisch zie je herstel. In het sentiment klinkt nog twijfel. De tweet van Ted, waarin hij spreekt over aanhoudende dumps met weinig groene candles bij de Solana treasury bedrijven, raakt dat gevoel. Veel traders vertrouwen de markt nog niet.

Solana Treasury companies are looking like a memecoin whose dev has abandoned the project. Non-stop dump with rare green candles.$SOL really needs these stocks to recover; otherwise, the pain and dump will continue. pic.twitter.com/98EBk6oXcG — Ted (@TedPillows) December 21, 2025

Dat zorgt ervoor dat winst snel wordt gepakt. Elke opleving krijgt tegenwind. Dat zie je terug in korte spikes omhoog die weer worden verkocht. Het past bij een markt die zoekt naar richting.

Solana koers verwachting hangt af van vasthouden boven support

De Solana verwachting voor de korte termijn is helder. Boven $120 blijft het herstel geldig. Dan kunnen de volgende weerstanden getest worden en gaan we zien of Solana een plekje krijgt op de lijst met de beste altcoins van het moment. Lukt dat niet en zakt SOL terug, dan was deze breakout vooral een adempauze.

De markt kijkt nu naar gedrag, niet naar beloftes. Rust boven support. Minder snelle afwijzingen. Pas dan krijgt dit herstel echt betekenis. Tot die tijd is het momentum terug, maar blijft de bevestiging uit.

