Solana heeft dit kwartaal een forse klap gekregen. Sinds november is de SOL koers met ongeveer 32% gedaald, terwijl de bredere altcoin markt gemiddeld rond de 21% verloor. Daarmee presteert Solana duidelijk zwakker dan veel andere grote projecten. Concurrenten zoals Ethereum lijken juist marktaandeel te winnen, maar wat veroorzaakt deze kloof?

SOL koers onder druk door netwerkactiviteit

Een belangrijke reden voor de zwakke koers ligt in de dalende on-chain activiteit. Volgens recent Solana nieuws zijn de wekelijkse netwerkfees op Solana met circa 36% gedaald, van ongeveer $7 miljoen naar $4,5 miljoen.

SOLANA CRASH TO $5? A wave of panic started after a class action lawsuit against @Pumpfun The lawsuit also mentions @solanalabs and the Solana Foundation Against this backdrop, some users began pushing narratives about “ $SOL crashing to $5 ” and spreading fear What’s… https://t.co/BsNzGQUBd1 pic.twitter.com/FtKE4ewZJS — Linton Worm (🍏,🪱) (@LintonWorm) December 18, 2025

Tegelijkertijd liep de omzet van gedecentraliseerde applicaties op Solana met ongeveer 30% terug naar $26 miljoen per week. Dat wijst op een afname van daadwerkelijke vraag naar blockruimte en toepassingen binnen het netwerk.

Voor traders is dit een belangrijk signaal. In eerdere fases van groei was hoge activiteit een sterke katalysator van de Solana koers. Nu die activiteit afneemt, wordt het lastiger om een sterke bullish trend overeind te houden, zelfs wanneer de bredere cryptomarkt stabiliseert.

Concurrentie beïnvloedt Solana koers

Terwijl Solana terrein verliest, winnen andere netwerken juist aan momentum. Binnen het ecosysteem van Ethereum laten Layer 2 oplossingen als Base en Arbitrum sterke groei zien. In de afgelopen maanden steeg het aantal transacties op Base met ongeveer 34%, Arbitrum met 21% en Polygon met maar liefst 90%.

Daarnaast groeit de invloed van BNB Chain. Door de nauwe banden met Binance krijgen projecten op dit netwerk relatief snel toegang tot liquiditeit, gebruikers en marketingkanalen. Die combinatie maakt het voor developers aantrekkelijker om buiten Solana te bouwen. Hierdoor verschuift aandacht en kapitaal, wat de druk op de SOL koers verder vergroot.

Ethereum koers blijft de drijfveer voor altcoins

De vergelijking met Ethereum blijft voor Solana pijnlijk. Hoewel ook de Ethereum koers in het rood staat, profiteert het netwerk van een breed ecosysteem aan Layer 2’s. Gezamenlijk overstijgt de totale waarde die daar is vastgezet inmiddels die van Solana. Dat maakt Ethereum steviger in periodes van lagere marktactiviteit.

Voor Solana betekent dit dat het zich niet alleen moet bewijzen tegenover Ethereum zelf, maar met een heel netwerk van schaalbare oplossingen. Die concurrentie maakt het lastiger om opnieuw het snelle en goedkope alternatief te zijn.

Wat gaat Solana doen om vertrouwen te winnen?

Sinds de introductie van Solana ETF’s is er ongeveer $636 miljoen aan instroom gemeten. Daarnaast hebben meerdere bedrijven SOL toegevoegd aan hun balans als strategische reserve, wat wijst op institutionele interesse. Ook staat een groot deel van het aanbod vast in staking, waardoor de directe verkoopdruk wordt beperkt.

De vraag is of dat voldoende is om de neerwaartse trend te keren. Zonder een duidelijke opleving in on-chain activiteit en inkomsten van dApps blijft het moeilijk voor de SOL koers om te stijgen. Analisten benadrukken dat ETF-instroom vooral ondersteunend werkt, maar zelden een zwakke netwerkdynamiek volledig kan compenseren.

At Breakpoint’s Allocator Day, one theme stood out: @Solana is top of mind for institutional allocators looking beyond passive exposure. From staking ETFs to tokenized credit markets, discussions centered on real product rails integrating with tradfi. Catch the recap video here👇 pic.twitter.com/230Ukp0nkn — Capital Markets (@capitalmarkets) December 19, 2025

Voorlopig lijkt Solana zich in een lastige fase te bevinden. De concurrentie met de beste altcoins wordt sterker, terwijl de eigen fundamentals verzwakken. Of 2026 een hersteljaar wordt, ligt er vooral aan of Solana erin slaagt opnieuw gebruikers en developers voor zich te winnen.

