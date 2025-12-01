Volgens recente marktdata van dit weekend balanceert Solana tussen een dalend handelsvolume en een stevige steunzone, terwijl de SOL markt in een duidelijke consolidatiefase blijft. De bulls en bears wisselen korte koersbewegingen af binnen een smalle bandbreedte, zonder dat een van beide kampen nu al overtuigend wint. Welke richting zal de Solana koers binnenkort kiezen?

Solana koers consolideert onder sterke weerstand

Na een nieuwe afwijzing onder de weerstand rond $144,60 is de Solana koers teruggevallen richting de zone van de 38,2 Fibonacci retracement. Deze ligt rond $135,50 en markeert vaak een tussenniveau binnen een correctie. Fibonacci niveaus zijn veelgebruikte technische zones die traders gebruiken om mogelijke kantelpunten in een trend te vinden.

Onder deze eerste steun ligt een bredere vraagzone tussen $132,84 en $126,47. Dit vormt een blok waar eerder veel SOL koopactiviteit zichtbaar was. Zolang de Solana prijs boven deze band blijft, blijft de opwaartse structuur van de afgelopen periode in grote lijnen intact. De huidige correctie past dan vooral in een pauze binnen een bestaande trend.

Hoe de SOL koers zijn steun in de midrange test

De recente koersdaling volgt een vrij nette correctieve structuur. De beweging omlaag oogt gecontroleerd en wordt meerdere keren opgevangen in het midden van het $130-gebied. Op de SOL grafiek zijn scherpe neerwaartse pieken te zien die telkens snel worden teruggekocht. Dat wijst erop dat de bulls actief blijven zodra de Solana koers richting deze steun glijdt.

In termen van swingstructuur bevindt Solana zich waarschijnlijk in het onderste deel van een correctief patroon. In veel gevallen volgt op zo’n fase een B-wave achtige herstelbeweging. Dat is, eenvoudig gezegd, een tegenbeweging omhoog binnen een correctie, voordat de markt definitief kiest voor een voortzetting of verdere koersdaling.

$SOL

The price was rejected a few days ago at the key resistance level around 144.60 USD. The market then produced a 3-wave pullback and has now reached the first support at the 38.2 percent retracement near 135.50 USD. The relevant support levels for next week are 132.84 USD,… pic.twitter.com/zrquA21ZG6 — More Crypto Online (@Morecryptoonl) November 30, 2025

Belangrijke niveaus en scenario’s voor Solana

De eerstvolgende test voor de bulls ligt rond de middenzone bij ongeveer $142,60. Als de Solana koers die zone overtuigend terugwint, neemt de kans toe op een nieuwe aanval op de bovenkant van de recente range onder $144,60.

Een duidelijke uitbraak boven dit cluster laat zien dat het aanbod daar is weggewerkt en schept opnieuw ruimte richting de volgende weerstandsband rond $157, waar meerdere Fibonacci niveaus samenkomen.

Blijft de Solana koers echter onder de prijszone tussen $138 en $142, dan kan de lopende correctie zich verdiepen. In dat geval komt de eerder genoemde steunband tussen ongeveer $132,84 en $126,47 opnieuw in beeld als belangrijkste verdedigingslinie voor de bulls.

Een duidelijke doorbraak onder die band kan de opwaartse structuur zichtbaar verzwakken en de bears meer controle geven.

De marktkapitalisatie is fundamenteel licht teruggelopen tot rond $76,34 miljard, in lijn met de afkoeling in de SOL prijs. Opvallender is de scherpe daling van het handelsvolume met meer dan 46%, terwijl de verhouding tussen het volume en de marktkapitalisatie rond 3,18% ligt.

Dit bevestigt dat veel Solana traders tijdens deze consolidatiefase aan de zijlijn staan. De circulerende SOL voorraad blijft stabiel rond 559,52 miljoen tokens, waardoor de huidige koersbeweging vooral door vraag en aanbod op de markt wordt bepaald.

Een recente 4-uursanalyse schetst een neerwaartse trend voor de Solana koers onder een dalende trendlijn, met een hoofdsteun tussen $123 en $120 en neerwaarts risico richting $115.

Onze analyse: wij verwachten een gematigder pad dan hierboven wordt vermeld, omdat de verdediging van de midden $130 zone tot nu toe standhoudt en het handelsvolume al sterk is teruggevallen.

In onze visie ligt een periode van wisselende consolidatie tussen grofweg $120 en $140 in de komende 3 tot 7 dagen meer voor de hand dan een directe trendomslag. Pas boven de dalende trendlijn en de prijszone tussen $140 en $145 verschuift het beeld duidelijk naar de bulls, terwijl onder $120 de bears de overhand krijgen.

