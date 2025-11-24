De maand begon voor Solana met een flinke klap. De SOL koers zakte tot $121 en verloor in een paar weken bijna dertig procent. Daardoor brak Solana ook de stijgende lijn die sinds april duidelijk zichtbaar was. Veel traders schrokken, liquidaties volgden elkaar snel op en het sentiment sloeg direct om.

Sommigen dachten dat dit het begin zou zijn van een lange, nieuwe daling. Toch herstelde de koers al snel weer richting $130. Op de grafieken ziet dat herstel er nog voorzichtig uit, maar onder de oppervlakte gebeurt meer dan je in één oogopslag ziet. Vooral grote spelers blijven actief, en dat is juist in onzekere periodes een teken dat niet iedereen gelooft dat de daling nog lang doorgaat.

Whales grijpen hun kans terwijl de rest nog twijfelt

Kort na de crash haalden grote wallets samen meer dan 70.000 SOL weg van exchanges. Dat gebeurt meestal wanneer ervaren investeerders denken dat de koers dicht bij een bodem zit. Minder SOL op exchanges betekent minder aanbod om direct te verkopen, waardoor de schaarste toeneemt. Ondertussen blijven nieuwe wallets bijkopen. In eerdere marktcycli was dat vaak een vroege aanwijzing dat beleggers anticiperen op een mogelijke trendomslag. Het lijkt erop dat hetzelfde nu opnieuw gebeurt.

Institutionele partijen beginnen ook opnieuw te kopen. Spot Solana ETF’s zien weer instroom, wat opvallend is na een periode met vooral uitstroom. Fondsen benutten dus duidelijk de lagere prijzen om posities uit te breiden. Dat patroon van een dalende exchange-voorraad, actieve whales en instroom in ETF’s, was in eerdere bullruns vaak het begin van een sterk herstel. Natuurlijk is er geen garantie, maar het is wel een signaal dat sommige grote spelers een stijging verwachten.

Technische signalen wijzen op een belangrijk kruispunt

Op technisch vlak staat Solana op een spannend punt. De RSI staat rond 29, wat betekent dat de munt extreem hard is verkocht. Vaak volgt daarna een herstel, simpelweg omdat de verkoopdruk te groot was. Toch laat de koers nog geen duidelijke draai omhoog zien, omdat Solana onder de belangrijkste prijsniveaus blijft. De markt wacht daarom op een duidelijk signaal dat de koers weer omhoog wil.

Dat signaal ligt rond $135. Als de Solana koers daar boven breekt en dat niveau vasthoudt, ontstaat er ruimte voor een stijging richting $155 en daarna $168. Bij genoeg volume kan zelfs de zone tussen $180 en $200 opnieuw binnen bereik komen. De regio tussen $140 en $145 is extra belangrijk, omdat daar eerder veel liquiditeit lag en omdat die zone eerder werkte als startpunt voor sterke stijgingen. Maar blijft Solana onder $135 hangen, dan is de kans groot dat de koers eerst nog een stukje terugvalt voordat er echt herstel komt.

Solana nieuws: instellingen kijken vooruit naar de Alpenglow-upgrade

Naast de technische analyse speelt er ook een belangrijk fundament. De Alpenglow-upgrade komt eraan en moet het Solana-netwerk sneller en stabieler maken. Dat is precies het soort update waar instellingen op letten wanneer ze grotere posities willen innemen. Verschillende onderzoeksbureaus verwachten dat Solana hierdoor sterker kan worden in de komende weken. Daarom beginnen sommige fondsen nu al met het opbouwen van posities. Analisten noemen koersdoelen tussen $180 en $220 binnen vier tot zes weken, mits Solana boven $135 uitbreekt.

De recente daling heeft weinig te maken met problemen binnen Solana zelf. Het netwerk blijft intensief gebruikt worden en de interesse van ontwikkelaars blijft hoog. De crash lijkt vooral het gevolg van algemene onzekerheid in de markt en te veel leverage, niet door achteruitgang in Solana’s fundamenten.

Crypto koers: wat gaat Solana doen?

Ondanks de positieve signalen blijft er een risico aanwezig. Zolang Solana boven $130 blijft, kan de koers herstellen. Maar als Solana onder $125 zakt, komt $110 al snel in beeld. Dat zou het marktsentiment opnieuw verslechteren en kan een nieuwe daling in gang zetten. De komende dagen worden daarom belangrijk om te zien of de bounce richting $130 slechts een korte opleving was of het begin van een echt herstel.

Breekt Solana door naar $200, of volgt er nog één daling?

Veel traders vragen zich daarom af: is dit het laatste moment om in te stappen voordat Solana mogelijk naar $200 kan stijgen in december, of volgt er eerst nog een crypto crash voordat de echte rally begint? De markt staat op een punt waar beide scenario’s mogelijk zijn. Grote spelers kopen, instellingen bouwen rustig op en de upgrade komt eraan. Tegelijk is de trend nog niet gedraaid en blijft de zone onder $125 een risico.

