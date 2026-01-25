De Solana koers staat opnieuw in de schijnwerpers. Rond het niveau van $130 wordt duidelijk of SOL zich kan herstellen of juist verder wegzakt. Analisten wijzen erop dat dit prijsgebied vaker als kantelpunt functioneerde in eerdere marktfases.

De markt kijkt niet alleen naar de huidige prijs, maar vooral naar wat Solana hierna kan doen. Technische signalen en fundamentele ontwikkelingen komen opvallend dicht bij elkaar.

Solana nieuws wijst op belangrijke steunzone

In het Solana nieuws valt vooral één ding op, rond $130 lijkt de koers steeds weer steun te vinden. Zelfs bij onrust op de markt zakt Solana daar niet zomaar doorheen. Dat geeft veel traders het gevoel dat dit een niveau is waar de markt zich comfortabel voelt.

Indicatoren zoals RSI laten zien dat de verkoopdruk afneemt. De RSI staat nu op 40.75 en tegelijkertijd blijft het handelsvolume stabiel. Dit wijst erop dat grote spelers hun posities vasthouden.

Wat gaat Solana doen bij een uitbraak

De vraag wat gaat Solana doen hangt sterk samen met het behoud van deze zone. Als $130 standhoudt, ligt volgens analisten een versnelling richting hogere niveaus voor de hand. In dat scenario wordt $275 vaak als eerste doel genoemd.

Bij verlies van dit niveau verandert het beeld. Dan komt een terugval richting $95 of zelfs $80 in zicht, wat het bullish scenario tijdelijk parkeert.

Solana voorspelling wijst op sterke positie in de cyclus

De Solana voorspelling voor 2026 wordt steeds positiever. Steeds vaker klinkt de term ‘coin of the cycle’. Dat komt niet alleen door price action, maar ook door netwerkgebruik en ontwikkelaarsactiviteit.

$SOL could explode any time. Not my words, the data says it. Solana just hit $4.4B DEX volume in 24 hours, leading all chains. pic.twitter.com/ZQM6WtIhoR — Crypto King (@CryptoKing4Ever) January 22, 2026

Met de Alpenglow upgrade gepland voor begin 2026 krijgt Solana een flinke snelheidsboost. Dat maakt het netwerk aantrekkelijker voor toepassingen die lage vertraging vereisen. Dit geeft de mogelijkheid voor nieuwe cryptomunten om lagere transactiekosten te geven aan hun community.

De komst van een Solana ETF heeft de aandacht van institutionele partijen versterkt. Data van Nasdaq laat zien dat steeds meer kapitaal exposure zoekt buiten Bitcoin en Ethereum, en Solana past goed in dat plaatje.

Stakingrendementen en lage transactiekosten spelen daarbij een rol. Voor fondsen is het een combinatie van groei en efficiëntie.

Altseason en crypto bull run in zicht

Ripple koers rond $1,90 support en Ripple ziet ook de verkoopdruk afnemen. Wanneer een altseason begint, verschuift kapitaal vaak richting netwerken met momentum. Solana wordt daarbij vaak genoemd als één van de eerste kandidaten.

You are not bullish enough Altseason 3.0 is coming Patience is key here U ready?? Hold strong 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/pE8Ay3C5bq — Crypto GEMs 📈🚀 (@cryptogems555) January 23, 2026

Zeker als de crypto bull run weer aantrekt, kan SOL daar sterk van profiteren. In eerdere cycli volgden vergelijkbare patronen waarbij consolidatie begon met het gevolg van snelle stijgingen.

Het plaatje ziet er positief uit, maar risico’s zijn er nog steeds. Een afwijzing op belangrijke niveaus, vertraging bij updates of tegenwind vanuit de economie kan het tempo eruit halen.

De markt van beste altcoins blijft gevoelig voor sentiment. Een duidelijke doorbraak boven eerdere weerstanden is nodig om het bullish pad te bevestigen.

