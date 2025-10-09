De Solana koers lijkt opnieuw onderwerp van discussie. Crypto analist MartyParty waarschuwt dat de koers van SOL bewust wordt gemanipuleerd door grote spelers zoals Binance en Bybit. Volgens hem sturen deze beurzen dagelijks tienduizenden SOL tokens naar het bedrijf Wintermute om de koers kunstmatig te drukken.

De Solana koers staat nu op $225,94, een stijging van 2,78% sinds gisteren. Toch is er onrust, want als de beschuldigingen kloppen, kan dit grote gevolgen hebben voor de markt.

Beschuldigingen aan grote beurzen

In een reeks berichten op X (voorheen Twitter) claimt MartyParty dat hij on-chain bewijs heeft verzameld van verdachte transacties tussen Binance, Bybit en Wintermute. Hij zegt dat Binance zelf geen SOL in bezit heeft buiten klantentegoeden, maar toch dagelijks tokens doorstuurt naar deze marktpartij.

Volgens hem zorgt dit ervoor dat de SOL koers kunstmatig laag blijft, terwijl handelaren met hefboomposities worden uitgeschakeld door plotselinge koersbewegingen. “Het gebeurt al twee jaar en niemand grijpt in,” schreef de analist.

Hij waarschuwde dat dit niet alleen een marktrisico is, maar ook een kwestie van veiligheid. De Amerikaanse digitale dollar draait namelijk deels op het Solana netwerk. Manipulatie zou daardoor volgens hem gevolgen kunnen hebben op nationaal niveau.

Wat zien we in de grafiek?

De markt reageert opvallend rustig op het nieuws. Toch vallen er patronen op in de koers. De SOL koers stijgt kortstondig, tikt rond $230 weerstand aan en zakt dan ineens met hoog volume. Zulke bewegingen kunnen wijzen op verkoopdruk vanuit een enkele partij.

Ook de volatiliteit neemt toe. De bandbreedte van de Bollinger Bands lopen wijder uit. Dit is een teken dat traders zich voorbereiden op grotere swings. Wie de grafiek volgt, ziet dat $220 nu als sterke steun fungeert. Breekt Solana daaronder, dan kan een Solana crash richting $205 volgen. Lees ook ons artikel met de technische analyse voor XRP in oktober 2025.

Moeten investeerders zich zorgen maken?

Zeker niet in paniek raken, maar wel scherp blijven. Manipulatie is moeilijk te bewijzen, maar het kan wel invloed hebben op het sentiment. Grote spelers kunnen de koers tijdelijk sturen, maar niet eeuwig.

Solana is dead Long live Solana pic.twitter.com/9fZiY3834Z — NFToly (@SolNFTs) October 8, 2025

De fundamentele kracht van Solana blijft overeind. Het netwerk is snel, goedkoop en trekt steeds meer ontwikkelaars aan. Zelfs bij een correctie blijft Solana een van de sterkste projecten binnen de top 10. Voor nu lijkt de markt de beschuldigingen vooral te gebruiken als excuus voor winstnemingen na de recente stijging.

Is dit bearish voor SOL richting altseason?

Niet per se. Beschuldigingen van manipulatie zijn niets nieuws in crypto. Vaak leiden ze tot korte onzekerheid, maar verdwijnen ze zodra het sentiment draait. Als Bitcoin stabiel blijft en altcoins weer momentum krijgen, kan SOL snel herstellen. Voor traders is het dus vooral zaak om de grote niveaus in de gaten te houden en niet mee te gaan in paniek.

Solana blijft een sterke speler voor Q4

Het Solana nieuws van vandaag zorgt voor spanning, maar voorlopig geen chaos. De SOL koers blijft boven $220 en zolang dat zo is, blijft de trend positief. Manipulatie of niet, de markt beslist uiteindelijk zelf. En als altseason echt losbreekt dan kan Solana ondanks deze geruchten opnieuw een van de hardste stijgers worden. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen in Q4.

