De Solana koers kreeg deze week een flinke impuls na een verrassende aankondiging van medeoprichter Anatoly Yakovenko. De topman bij Solana onthulde plannen voor een nieuwe perpetual decentralized exchange (DEX), genaamd Percolator. Tegelijkertijd stijgt de marktverwachting richting november aangezien analisten de goedkeuring van de eerste Solana ETF verwachten. Na weken van koersdruk klimt SOL opnieuw richting $184, en analisten zien ruimte voor een rally richting $600 als beide ontwikkelingen samenvallen.

Perpetual DEX versterkt fundamenten

De aankondiging van Yakovenko markeert een nieuwe fase voor het Solana ecosysteem. De Percolator DEX zal bestaan uit twee on-chain programma’s: het Router programma, dat margin en collateral beheert, en het Slab programma, de engine voor perpetual futures. Het doel is een volledige on-chain handelsinfrastructuur die vergelijkbaar is met de snelheid en efficiëntie van gecentraliseerde exchanges, maar zonder tussenpersonen.

$PERCOLATOR became one of Solana’s most explosive stories a perfect blend of real origin, meme power, and market timing. It all began when Solana cofounder Anatoly Yakovenko (Toly) uploaded a GitHub repo called “Percolator”, describing it as “a sharded perpetual exchange protocol… pic.twitter.com/vr4Z5gPv7d — Ape 🦍 (@immrape) October 20, 2025

Volgens een rapport van VanEck verloor Solana in de afgelopen maanden gebruikers aan rivalen als Hyperliquid en Aster, Dit zijn DEX platformen die marktaandeel wonnen door lagere kosten en hogere liquiditeit. Met Percolator wil Yakovenko die trend omkeren en Solana’s positie in de DeFi markt versterken.

De upgrade past binnen Solana’s missie voor hogere schaalbaarheid. Met een capaciteit van ruim 90.000 transacties per seconde en extreem lage transactiekosten blijft het netwerk een van de meest efficiënte blockchain platformen ter wereld.

ETF-goedkeuring in november

De timing van de nieuwe DEX valt samen met optimisme rond de Solana ETF, waarvan de goedkeuring in november wordt verwacht. De aanvraag van VanEck en 21Shares ligt momenteel bij de SEC, die hun beoordeling had gepauzeerd door de tijdelijke government shutdown. Nu de overheid de werkzaamheden hervat, verwachten analisten dat het dossier binnen weken wordt afgerond.

De verwachting van een Solana ETF zorgt voor toenemende instroom van kapitaal uit institutionele hoek. Traders verwijzen daarbij naar het precedent van de Ethereum spot ETF, die kort na lancering een koersstijging van ruim 20% veroorzaakte. Mocht Solana een vergelijkbare reactie laten zien, dan kan dat het startschot zijn voor een bredere rally richting nieuwe hoogtepunten.

Solana populair bij instituten en developers

Solana blijft niet alleen populair onder particuliere traders, maar ook onder institutionele partijen. CoinShares meldde vorige week dat Solana producten voor de vijfde maand op rij een netto-instroom kenden, met ruim $14,8 miljoen aan nieuwe fondsen. Tegelijkertijd blijft de activiteit binnen het ecosysteem groeien. Het aantal actieve developers is het afgelopen kwartaal met 18% gestegen, terwijl de Total Value Locked (TVL) in Solana DeFi platformen de grens van $5 miljard overschreed.

🚨BREAKING: @Solana has reached 623 days without an outage, its longest streak since launch in 2020. The previous record was 347 days, and post-2024 upgrades have strengthened network stability, with Solana remaining fully operational during major market events like the Trump… pic.twitter.com/AyXr5QdRf7 — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 20, 2025

Volgens analisten bevestigen deze trends dat het fundament van Solana sterker is dan ooit. De combinatie van hoge snelheid, lage kosten en een groeiende developer community maakt de blockchain aantrekkelijk voor DeFi, gaming en institutionele toepassingen.

Solana voorspelling: $300 – $600

Technisch gezien heeft SOL een belangrijke bodem gevormd rond $170, met weerstandsniveaus op $210 en $265. Bij een breakout boven die zones kan de koers versnellen richting $300, het conservatieve doel voor eind 2025.

Maar mocht de Solana ETF daadwerkelijk worden goedgekeurd, dan verwachten marktanalisten een stijging naar $500 – $600. Het sentiment in de markt wijst op een duidelijke verschuiving van voorzichtigheid naar groeiend optimisme.

Met een nieuwe DEX in de pijplijn, sterke institutionele vraag en een aankomende ETF lijkt Solana opnieuw zijn plek te claimen als een van de meest dynamische spelers in de crypto markt. De komende maanden kunnen bepalend worden, en mogelijk de aanzet geven tot een nieuwe fase in de Solana rally.

