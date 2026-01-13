Standard Chartered Global Research ziet Ethereum als kernlaag voor stablecoins en getokeniseerde activa en plaatst daarom een langetermijnverwachting voor ETH richting $40.000 in 2030. Die visie steunt op groeiende on-chain activiteit en schaalupgrades, niet op korte termijn prijsbewegingen van ETH. Kan de Ethereum koers hierdoor op lange termijn aantrekkelijker worden?

Ethereum koers verwachting volgens Standard Chartered

Standard Chartered stelt dat Ethereum structurele voordelen heeft die andere blockchain netwerken minder sterk bieden. Het gaat om het dominante gebruik van Ethereum voor stablecoins en getokeniseerde realworld activa, gecombineerd met een actief upgrade pad dat de capaciteit van het netwerk verder vergroot.

Volgens de bank verschuift de financiële activiteit steeds vaker on-chain en komt een groot deel daarvan op Ethereum terecht. Dit vergroot het nut van het netwerk en ondersteunt ook de verwachting dat de Ethereum koers richting 2030 aanzienlijk hoger kan uitkomen.

🚨 JUST IN: Standard Chartered says $ETH could hit $40,000 by 2030. They also say 2026 will be the year of Ethereum and that $ETH will outperform the entire crypto market as: -Stablecoins scale globally

-Tokenized assets hit production

-Institutions finally get regulatory… pic.twitter.com/bYdFonfJkX — SamAlτcoin.eth (@SAMALTCOIN_ETH) January 12, 2026

Onze analyse: wij verwachten een iets voorzichtiger prognose dan Standard Chartered, vanwege de huidige instabiliteit in de cryptomarkt en het tempo waarin schaal upgrades hun effect laten zien. We delen desondanks de positieve lange termijn visie door de groei van stablecoins en getokeniseerde activa.

Waarom de ETH koers een anker kan zijn

Ethereum wordt door veel investeerders als een basispositie gebruikt. De reden hiervoor is dat het netwerk minder afhankelijk is van één specifieke use case. Stablecoin verkeer, DeFi toepassingen en getokeniseerde activa zorgen voor een gespreide vraag.

Dat maakt Ethereum behoorlijk geschikt als ruilmiddel binnen crypto portfolio’s. Wanneer de kleinere altcoins snel stijgen, wordt Ethereum vaak ingezet om de winsten tijdelijk te parkeren voordat men naar activa met meer volatiliteit doorschakelt.

Ethereum koers vergeleken met de Aptos koers

Als je naar de recente cryptomarkt koersbewegingen kijkt, dan valt op dat de Ethereum koers tijdens bredere correcties minder hard terugviel dan de Aptos koers. Aptos, als kleinere Layer-1, reageert dus sterker op sentiment wisselingen en liquiditeitveranderingen.

Dit leidt tot grotere koerswijzigingen, zowel omhoog als omlaag. Ethereum beweegt trager, maar behoudt vaker zijn relatieve waarde. Dit verschil laat zien waarom sommige investeerders eerst Ethereum holden en pas later doorschakelen naar kleinere netwerken wanneer het marktsentiment verbetert.

Ethereum koers en de rotatie naar andere altcoins

In cycli waarin altcoins meer momentum krijgen, fungeert Ethereum vaak als tussenstation. Investeerders stappen dan vanuit Ethereum over naar risicovollere tokens, omdat de liquiditeit en handelsparen daar ruimer zijn.

Dit maakt Ethereum minder volatiel, maar juist strategisch binnen portefeuilles die inspelen op rotatie tussen large caps en kleinere Layer-1 netwerken.

