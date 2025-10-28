Voor het eerst in de geschiedenis van de S&P 500 is er een credit rating toegekend aan een Bitcoin treasury bedrijf, namelijk Strategy (MSTR). De CEO van dit bedrijf, Michael Saylor, is een bekend Bitcoin-liefhebber en onder zijn leiding draait Strategy nu vrijwel helemaal op Bitcoin. De credit rating wees op een score van “B-” met een stabiele outlook. Wat betekent deze score en wat betekent het voor de acceptatie van Bitcoin als bedrijfsreserve?

Bitcoin nieuws: Michael Saylor’s Strategy krijgt een B- credit score van S&P 500

Het bedrijf van Michael Saylor ontving een “B-” van de S&P Global Ratings. Dit betekent dat het bedrijf op dit moment geen problemen heeft om zich aan zijn verplichtingen te houden, maar dat het tegelijkertijd ook kwetsbaar is voor marktschommelingen. S&P Global Ratings wijst hiermee op het vrij extreme concentratierisico van Strategy.

Zo heeft het bedrijf momenteel ruim $70 miljard aan BTC in bezit en heeft het een schuld van $8 miljard. Dat maakt Strategy vrij afhankelijk van de markt. Als Bitcoin bijvoorbeeld crasht, dan zal de financiële balans van Strategy weleens flink onderuit getrokken kunnen worden. De “B-” rating betekent echter niet dat het bedrijf een onvoldoende heeft. Zo wijst S&P er ook op dat het bedrijf zijn schulden voldoende spreidt. Daarnaast worden de schulden gefinancierd via aandelen en dat zorgt volgens de analisten bij S&P voor voldoende flexibiliteit.

Hoewel de score dus geen onvoldoende is, is het wel redelijk laag. Strategy valt echter in een categorie bedrijven die grote ambities heeft met relatief weinig liquiditeit. Hier is een “B-” score niet verkeerd. Zolang de Bitcoin koers niet onderuitgaat en Strategy zijn toegang tot de markten behoudt, heeft het bedrijf volgens S&P een “stabiele outlook”.

Impact institutionele acceptatie van de aanleg van een Bitcoin Treasury

Strategy heeft een vrij uniek model. Het bedrijf heeft maar weinig dollars in zijn reserves. Daarnaast zijn de inkomsten van Michael Saylor’s bedrijf eigenlijk volledig afhankelijk van een stijging van de Bitcoin koers. De schulden van het bedrijf moeten daarbij terugbetaald worden in dollars, dus wanneer BTC daalt, heeft Strategy ook minder dollars om aan de verplichtingen te voldoen. In die zin neemt het bedrijf dus een vrij groot risico en daarmee straalt de CEO tegelijkertijd uit een hoop vertrouwen te hebben in de verdere waardestijging van Bitcoin. Dit signaleert naar andere bedrijven dat er potentie zit in Bitcoin. Aan de andere kant is het uiteraard goed voor Strategy als Bitcoin stijgt. Gisteren nog explodeerde de BTC koers, waardoor er $21 miljoen aan BTC shorts vernietigd werden in een klap.

Daarnaast is het ook opvallend dat S&P 500 überhaupt een credit rating gegeven heeft. Zij geven een Bitcoin Treasury als Strategy hiermee een extra platform om te laten zien dat er meer is dan enkel de traditionele financiële plaatjes. Ook laat S&P hiermee zien dat bedrijven met verschillende mate van risico’s met elkaar vergeleken kunnen worden.

S&P schenkt met de credit rating aandacht aan de grootste Bitcoin Treasury op aarde, waardoor steeds meer institutionele partijen bekend raken met het idee van een dergelijke reserve. Zij zullen uiteraard niet van de een op andere dag hun reserves omzetten in Bitcoin, maar het zal wel degelijk interesse wekken om in de toekomst mogelijk een begin te maken. Ook draagt het bij aan de acceptatie van Bitcoin in het algemeen.

