De financiële markten reageren zenuwachtig na de nieuwste uitspraken van president Donald Trump, die heeft aangekondigd dat hij een belasting van 155% op Chinese import zal invoeren als er voor 1 november geen nieuw handelsakkoord komt.

De dreiging heeft niet alleen gevolgen voor de traditionele markten, maar ook voor de crypto markt, waar handelaren zich afvragen of dit scenario kan leiden tot een plotselinge crypto crash, of juist een verschuiving richting Bitcoin als digitale veilige haven.

Handelsoorlog 2.0

Volgens een bericht dat door Coin Bureau op X werd gedeeld, heeft Trump gezegd dat hij geen concessies zal doen aan Peking tenzij er snel een nieuw handelsakkoord op tafel komt te liggen. De toon was harder en feller dan ooit. Hij sprak van “een volledig oneerlijke handelsbalans” en kondigde aan dat “Amerikaanse bedrijven niet langer zullen betalen voor de fouten van China.”

De aankondiging van mogelijke 155% importtarieven zou de sterkste economische maatregel ooit zijn tussen de twee. In 2019 veroorzaakten vergelijkbare handelsdreigingen al flinke volatiliteit in de markten, maar destijds was crypto nog een niche. Nu, met miljarden aan institutioneel geld in Bitcoin ETF’s, is de impact veel groter.

Waarom dit nieuws de crypto markt raakt

Crypto assets, en met name dan Bitcoin, zijn in de afgelopen jaren steeds gevoeliger geworden voor geopolitieke bewegingen. Waar Bitcoin vroeger tegen reactief was op inflatie of liquiditeit, is het nu onderdeel van de bredere risicoketen van de financiële markten.

Een dreigende handelsoorlog veroorzaakt doorgaans een “risk-off” reactie. Hierdoor vluchten beleggers uit risicovolle assets zoals aandelen en altcoins, en zoeken veiligheid in cash of staatsobligaties. Bij eerdere handelsoorlog-tweets van Trump zagen we precies dat gebeuren — Bitcoin corrigeerde met 10%, terwijl altcoins dubbel zo hard daalden.

Maar er is ook een tegenovergesteld effect zichtbaar. Politieke instabiliteit en protectionisme kunnen de vraag naar gedecentraliseerde assets juist ook weer versterken. In het verleden steeg Bitcoin na grote geopolitieke bewegingen, omdat investeerders het zagen als bescherming tegen valuta ontwaarding. De vraag is dus vooral of de markt dit nieuws zal zien als bedreiging of juist als een kans.

Drie scenario’s richting 1 november

De komende tien dagen staan volledig in het teken van Trump’s handelsdeadline. Volgens analisten van Cointelegraph en BeInCrypto zijn er drie realistische scenario’s die de koers van Bitcoin en altcoins in Q4 2025 kunnen bepalen.

In het eerste scenario bereikt Washington een voorlopig akkoord met China. De dreiging van de 155% belasting verdwijnt, de dollar verzwakt licht en risk assets, waaronder crypto, ademen op. Bitcoin kan dan terugkeren boven de $110.000, en altcoins volgen dan weer met een herstelrally.

In het tweede scenario blijft de deal uit, maar houden beide partijen het gesprek open. De markt blijft dan hangen tussen hoop en angst, wat vaak leidt tot korte volatiliteit golven en een zijwaartse prijsactie. Traders houden liquiditeit achter de hand, en altcoins blijven achter bij Bitcoin.

Het derde scenario, en het heftigste, is dat Trump daadwerkelijk de 155% tarieven invoert. Dat zou een onmiddellijke risk-off veroorzaken, met een scherpe daling in zowel aandelen als in crypto. Bitcoin zou dan mogelijk corrigeren richting $95.000 tot $100.000, voordat het weer stabiliseert als digitale “store of value”. Altcoins zouden in dat geval nog harder geraakt worden door liquidaties en funding correcties.

Wat betekent dit voor beleggers?

Voor langetermijn investeerders is de boodschap vrij duidelijk. De markt betreedt een politiek geladen fase. De combinatie van een handelsoorlog dreiging, een verzwakkende Chinese yuan en toenemende geopolitieke onzekerheid maakt dat Bitcoin zich opnieuw moet bewijzen als hedge tegen fiatinstabiliteit.

Veel analisten verwachten dat na een eerste schok, de vraag naar BTC weer gaat toenemen. Zodra er duidelijkheid is over de effecten van protectionisme, vooral hoe het de wereldhandel vertraagt, gaan beleggers op zoek naar niet-soevereine assets. Dat is precies waarom goud, maar ook Bitcoin, in tijden van spanning juist herstel tonen.

Impact op altcoins

Altcoins hebben het meestal zwaarder in periodes van geopolitieke stress. Hun liquiditeit is kleiner en hun afhankelijkheid van risicokapitaal groter. Projecten zonder duidelijke fundamentals, met name meme en microcaps, kunnen veel verliezen als kapitaal uit de markt stroomt.

Toch biedt dit soort momenten ook kansen voor tokens die waarde creëren via utility of technologie. Als de druk op macro-niveau toeneemt, verschuift de aandacht van pure hype naar functionele projecten, zoals infrastructuur- en staking platforms.

