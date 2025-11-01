De cryptomarkt kreeg deze week een flinke schok. Zowel Bitcoin (BTC) als Ethereum (ETH) zakten fors, ondanks dat de Federal Reserve opnieuw de rente verlaagde. Wat normaal gesproken een positief signaal zou zijn voor risicovolle assets, leidde ditmaal tot verkoopdruk en verwarring. Analisten zien echter geen structurele zwakte. Wat is de reden voor deze crypto crash, en is dit alleen maar een tijdelijke correctie?

Renteverlaging en een crypto crash

Veel traders verwachtten dat een renteverlaging van de Fed een nieuwe crypto rally zou ontketenen. In plaats daarvan volgde een scherpe daling. De Bitcoin koers daalde van ruim $115.000 naar $108.000, terwijl Ethereum terugviel van $3900 naar ongeveer $3700. Beide koersen zijn ondertussen weer lichtelijk gestegen naar respectievelijk $110.000 en $3870

Volgens crypto analist DataDash kwam de omslag nadat Bitcoin zijn cruciale steun op $114.000 verloor. Zodra die zone brak, volgde de klassieke correctie na een rally. Een crypto crash als deze zien we bijna elke cyclus.

De beweging lijkt volgens hem technisch gedreven, niet fundamenteel. Lagere rentes en een einde aan Quantitative Tightening zouden normaal bullish zijn, maar traders gebruiken dit moment voor winstneming na maanden van sterke stijgingen.

Powell’s toon schrikt traders af

Een tweede reden voor de koersdaling is de voorzichtige toon van Fed-voorzitter Jerome Powell. Tijdens de persconferentie gaf hij aan dat ‘verdere renteverlagingen in december niet vanzelfsprekend zijn’, en dat de Fed alert blijft op inflatie en financiële stabiliteit.

BREAKING: Jerome Powell just made clear that under Donald Trump’s leadership, inflation is rising and the job market is cooling. That’s terrible news. pic.twitter.com/6JmYDuQHfc — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) October 29, 2025

Die opmerking zorgde voor een bredere risk-off beweging in de markten. Traders en investeerders trokken kapitaal weg uit aandelen, obligaties en crypto, wat leidde tot liquidaties bij leveraged posities.

Ondanks de paniekreactie achten analisten het onwaarschijnlijk dat de correctie lang aanhoudt. Zodra de markten duidelijkheid krijgen over de volgende beleidsstappen van de Fed, kan crypto opnieuw profiteren van ruimer monetair beleid.

Bitcoin koers consolideert rond $110.000

De Bitcoin verwachting is vrij neutraal-positief, en op korte termijn bevindt de markt zich in een zijwaartse fase. Bitcoin lijkt zich te stabiliseren tussen $100.000 en $120.000, waarbij de lagere band een stevige technische steun vormt.

Volgens analisten weerspiegelt die bandbreedte onzekerheid, en geen zwakte. Zodra liquiditeit verbetert in het eerste kwartaal van 2026, kan BTC opnieuw richting recordniveaus bewegen.

Andere analisten wijzen op de positieve on-chain data. Namelijk een toename van het aantal wallets dat BTC accumuleert en het afnemende aanbod op exchanges. Dat suggereert dat langetermijnbeleggers niet uitstappen, maar juist bijkopen tijdens dips.

Ethereum koers volgt hetzelfde pad

Ethereum volgt grotendeels hetzelfde patroon als Bitcoin. Na een kortstondige stijging richting $3900, zakte ETH terug naar $3700. Toch blijft de coin technisch sterk zolang de koers boven $3500 blijft.

De verwachting voor Ethereum is dat de koers de komende weken zijwaarts blijft bewegen, maar dat deze in de loop van 2026 kan stijgen richting $5000 – $7000. Vooral dankzij toenemende vraag naar tokenized securities en institutionele adoptie van het Ethereum netwerk.

Volatiliteit blijft, strategie belangrijk

De recente daling laat zien dat zelfs positieve macro-economische signalen geen garantie zijn voor directe koersstijgingen. De cryptomarkt reageert steeds vaker op liquiditeitsverschuivingen en handelssentiment op korte termijn, en niet alleen op fundamentele ontwikkelingen.

Traders krijgen daarom één advies mee: blijf kalm. Volatiliteit is een vast onderdeel van crypto. Wie zijn strategie baseert op langetermijngroei in plaats van emoties en korte periodes van hype, staat sterker in tijden van correctie. Met de huidige technische context lijken Bitcoin en Ethereum zich klaar te maken voor een periode van consolidatie. Toch gaat een crypto crash vaak vooraf aan een volgende grote beweging.

Strategisch positioneren bij jonge en innovatieve projecten kan helpen bij goed risicobeheer. Crypto presales kunnen hier perfect bij helpen. Met unieke voordelen en exclusieve beloningen krijg jij als vroege investeerder allerlei extra’s. Heb jij de hype rond memecoins als PEPE en SHIB gemist? Dan ligt jouw volgende kans bij Maxi Doge ($MAXI).

Maxi Doge ($MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is geen simpele coin, het is een religie van gekte, cafeïne en pure degeneracy. Geboren uit pijn, grootgebracht door leverage en gevoed met Red Bull en pizza, dit is de ultieme evolutie van Doge. Geen utility, geen roadmap, alleen meme energie en spierballen. Proof of Workout, Proof of Winning, dat is het enige wat telt.

Elke candle is een pump voor je biceps, elke dip een pre-workout shot. $MAXI is er voor de traders die niet slapen, niet hedgen, en hun emoties deadliften. Vergeet logica, dit is lifestyle first, logic nowhere. Wie $PEPE of $WIF miste, krijgt nu zijn kans op verlossing door chaos.

Maxi Doge is niet hier om schattig te zijn, maar om te domineren. Sluit je aan bij de horde, train je spieren en omarm de enige cycle die ertoe doet met MAXITREN 9000. Drink Red Bull, slaap maximaal 4 uur, en crush charts. The cycle is back.

Nu naar de Maxi Doge presale