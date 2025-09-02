WLFI crash door hack: miljoenen verdwenen uit wallets na exploit

WLFI token holders zijn deze week zwaar getroffen door een klassieke wallet exploit waarbij miljoenen aan tokens verdwenen. De aanval raakte gebruikers die hun bezittingen hadden opgeslagen in persoonlijke wallets.

又遇到一位玩家多个地址的 $WLFI 都被盗事件，看了下盗窃手法，又是 7702 delegate 恶意合约利用，前提也是私钥泄露，黑客在目标钱包地址上提前埋伏好恶意的 7702 delegate 地址，之后将目标地址所有 ETH 及价值 token（比如这里是 $WLFI）转走，一点渣渣都不剩，如果用户转入 ETH 当… https://t.co/YyVvMPwaGM — Cos(余弦)😶‍🌫️ (@evilcos) September 1, 2025

Het incident draait volgens eerste analyses om een bekende kwetsbaarheid waarbij kwaadwillenden via slimme contracten toegang verkrijgen tot de fondsen van slachtoffers. Voor veel investeerders kwam de aanval onverwacht, waardoor de schokgolf groot was en het vertrouwen in WLFI een flinke deuk opliep.

Extra opvallend is dat WLFI direct verbonden is met Donald Trump en zijn familie. De voormalig president geldt als co-founder emeritus van het World Liberty Financial project en bezit samen met zijn familie een aanzienlijk deel van de tokens.

Door de exploit raken niet alleen individuele beleggers hun geld kwijt, maar komt ook de geloofwaardigheid van een project dat Trump zelf heeft gepromoot onder druk te staan. Dit maakt de hack tot een gebeurtenis met bredere politieke en economische lading, zeker nu Trump zich nadrukkelijk profileert als voorstander van crypto binnen de Amerikaanse economie.

Een klassieke methode in een moderne markt

Volgens blockchain-onderzoekers werd gebruikgemaakt van een beproefde techniek. Kwaadwillenden maken slimme contracten aan die op het eerste gezicht legitiem lijken, maar verborgen functies bevatten die toegang geven tot een wallet zodra er interactie plaatsvindt.

In het geval van WLFI ging het mis bij gebruikers die onbewust toestemming verleenden aan schadelijke contracten. Hierdoor kregen aanvallers vrij spel om de tokens te verplaatsen. Hoewel deze strategie al langer bekend is in de sector, lijkt de schaal waarop dit nu gebeurde groter dan gebruikelijk, met miljoenen aan verliezen in korte tijd.

Reactie van ontwikkelaars en toezichthouders

Het WLFI-team gaf in een eerste verklaring aan dat er direct onderzoek is gestart naar de aanval. Samen met externe security-specialisten wordt nagegaan hoe de exploit precies heeft plaatsgevonden.

Ontwikkelaars kijken naar manieren om de schade te beperken, al lijkt het moeilijk om verdwenen tokens daadwerkelijk terug te halen. Het incident heeft ook toezichthouders opnieuw aan het denken gezet.

Hoewel veel projecten in de DeFi-sector juist de nadruk leggen op decentralisatie, groeit de roep om meer transparantie en preventieve maatregelen om gebruikers te beschermen tegen dit soort aanvallen.

Veiligheid blijft prioriteit

Voor beleggers en gebruikers laat de hack nogmaals zien dat beveiliging in de cryptosector cruciaal blijft. Het gebruik van hardware wallets, het beperken van interacties met onbekende contracten en het regelmatig controleren van verleende permissies gelden als basismaatregelen.

Toch tonen gebeurtenissen zoals deze dat zelfs ervaren gebruikers risico lopen. Vooral nieuwe tokens en snelgroeiende projecten trekken vaak aanvallers aan die inspelen op onervarenheid of onoplettendheid binnen de community. Het blijft daarom een voortdurend spel tussen innovatie en de pogingen van criminelen om daar misbruik van te maken.

Gevolgen voor de markt na WLFI hack

De prijs van WLFI reageerde direct op het nieuws met een scherpe daling. Waar de token eerder deze maand nog in trek was bij speculanten, lijkt de vraag nu afgenomen door het vertrouwensverlies.

Analisten zien dit als een typisch voorbeeld van hoe een security-incident de koers en reputatie van een relatief nieuw project in korte tijd kan beïnvloeden. Voor de bredere markt is het vooral een herinnering dat de infrastructuur rond crypto nog altijd kwetsbaarheden bevat, zelfs in een fase waarin de sector steeds professioneler wordt.

