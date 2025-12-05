XRP ETF’s noteren een nieuw record, terwijl Solana ($SOL) ETF’s juist hun grootste uitstroom sinds de lancering laten zien. Daarnaast oogt technisch het beeld gemengd, waardoor onzeker blijft welke van de twee crypto’s richting eind 2025 de sterkste herstelbeweging inzet. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

XRP ETF’s boeken dertiende dag van groei

U.S. Spot XRP-ETF’s noteerden op vrijdag 5 december een netto-instroom van $12,84 miljoen. Dat betekent de dertiende opeenvolgende dag van groei.

Franklin stond opnieuw bovenaan met $5,7 miljoen extra instroom, gevolgd door Bitwise met $3,76 miljoen. De overige twee fondsen, Grayscale en Canary, zagen respectievelijk $2,04 miljoen en $1,34 miljoen binnenkomen.

Door deze nieuwe instroom is het totale cumulatieve saldo gestegen naar $887,12 miljoen, zo blijkt uit gegevens via SoSoValue.

De institutionele vraag naar XRP wordt hiermee steeds zichtbaarder. Inmiddels staan de totale instromen rond de $900 miljoen, slechts enkele weken na de lancering medio november, met meer dan 400 miljoen vastgezette tokens.

Als dit tempo aanhoudt, kunnen de totale net assets binnen ongeveer een week de grens van $1 miljard bereiken.

Solana ETF’s verliezen momentum

Terwijl de aandacht vooral naar de XRP-ETF’s gaat, verliest het momentum bij Solana-fondsen juist kracht. Volgens gegevens van SoSoValue noteerden SOL-beleggingsproducten op 3 december een uitstroom van $32,9 miljoen, de grootste van deze week en al de derde dag met negatieve netflows sinds de lancering op 28 oktober.

Ondanks dat Bitwise’s BSOL, Fidelity’s FSOL en Grayscale’s GSOL gezamenlijk nog een positieve instroom wisten vast te houden, konden ze de forse uitstroom van $41,8 miljoen uit 21Shares’ TSOL niet compenseren. Voor TSOL is dit bovendien de vierde negatieve dag in één week tijd.

Toch presteerden Solana-ETF’s in november uitzonderlijk sterk: tijdens een reeks van 22 opeenvolgende dagen met positieve instromen kwam er in totaal $613 miljoen binnen, ondanks de bredere marktcorrectie.

Aan die indrukwekkende reeks kwam vorige week een einde toen TSOL voor het eerst negatieve netflows registreerde. De categorie kon dit tekort niet opvangen, waardoor de totale uitstroom opliep tot $8,1 miljoen. Kortom, als we naar de ETF-stromen kijken, lijkt het momentum duidelijk te verschuiven van Solana naar XRP. Maar de grote vraag is: bevestigt het technische plaatje van beide veelbelovende crypto deze verschuiving ook?

Wat gaat crypto doen?

XRP beweegt boven de recente low van $1,98, maar blijft onder de dalende 50-, 100- en 200-daagse Exponential Moving Averages (EMA’s) op respectievelijk $2,31, $2,47 en $2,49. Deze configuratie wijst nog altijd op een bearish marktsentiment. De RSI staat op 46 en blijft daarmee in negatief gebied; een verdere daling richting oversold zou de verkoopdruk versterken.

Tegelijkertijd houdt de MACD sinds 25 november wel een koopsignaal vast. Zolang de blauwe MACD-lijn boven de rode signaallijn blijft en de groene histogram­balken uitbreiden, blijft een herstel mogelijk. Voor een structurele trendommekeer moet XRP eerst de 50-daagse EMA terugwinnen als support; een daaropvolgende uitbraak boven de dalende trendlijn kan de weg vrijmaken richting $3,00.

Bij Solana toont de grafiek op de daily een krachtige bounce vanaf $130, gevolgd door een snelle retest van de weerstand op $145. De sleutelzone ligt rond $150: een uitbraak daarboven zou een trendomslag bevestigen.

Zolang die niet gebeurt, blijft de structuur bearish en kan SOL terugvallen richting de lage $100. Een doorbraak kan echter een s’ort squeeze ontketenen die SOL binnen enkele weken terug richting $200 duwt. De recente ‘W’-vormige prijsactie oogt constructief, al ontbreekt een definitief koopsignaal.

Kortom, ondanks het gemengde ETF-beeld blijft ook het koersverloop wisselend. Het blijft dan ook afwachten welke van de twee crypto’s het sterkst uit de hoek komt richting het einde van 2025.

