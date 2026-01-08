Volgens een analyse van CNBC is de XRP koers sinds de start van 2026 met meer dan 20% gestegen, terwijl de Bitcoin en Ethereum koers achterblijven. De belangrijkste aanjager hiervan is controleerbaar: een XRP ETF instroom van in totaal $1.620 miljard, gecombineerd met een groeiende institutionele adoptie. Kan de XRP koers deze voorsprong vasthouden richting het einde van 2026?

XRP profiteert van ETF instroom en rotatie

De CNBC analyse legt uit dat beleggers eind 2025 kapitaal van drukbevolkte trades verplaatsten naar crypto’s met meer ruimte aan de bovenkant. Bitcoin werd stabieler en trok hierdoor minder nieuw risico aan. Daardoor zochten de bulls naar alternatieven met een vergelijkbare liquiditeit, maar minder verzadiging. XRP valt in die categorie.

De instroom in XRP ETF producten bevestigt dit beeld. Met $1.620 miljard aan netto instroom is er sprake van een aanhoudende institutionele interesse. Dit zijn geen korte termijn speculanten met hoge leverage, maar marktpartijen die exposure willen opbouwen zonder direct XRP tokens te holden. Die structuur brengt extra vraag, terwijl het aanbod op de markt relatief beperkt blijft.

XRP koers versus Bitcoin en Ethereum

Waar de Bitcoin en Ethereum koers vooral reageren op macro nieuws en ETF flows die al grotendeels zijn ingeprijsd, krijgt XRP een eigen impuls. CNBC wijst erop dat XRP nu vaker door beleggers wordt gezien als een functioneel netwerk voor internationale betalingen.

In een markt waarin fundamenteel gebruik weer zwaarder weegt, onderscheidt dit XRP van veel andere crypto tokens. Daar komt ook nog bij dat XRP minder last van snelle winstnemingen heeft. Volgens de analyse blijft de verkoopdruk beperkt wanneer er nieuwe bulls instappen, wat bijdraagt aan een stabielere opwaartse structuur van de XRP koers.

Ripple nieuws over geen IPO in 2026

Belangrijk nieuws kwam bovendien van Ripple President Monica Long. Zij zei dat Ripple geen beursgang in 2026 plant. Het bedrijf haalde eind 2025 al $500 miljoen op tegen een waardering van ongeveer $40 miljard. Daardoor is er geen extra kapitaal via de aandelenmarkt nodig.

Dit is relevant voor een XRP rally. Een IPO kan de focus en liquiditeit immers naar Ripple aandelen verplaatsen. Door privé te blijven, blijft de focus van het bedrijf vooral op producten, de adoptie van XRP en het ecosysteem zelf.

Verwachting XRP koers richting 2026

CNBC bespreekt expliciet de mogelijkheid dat de XRP koers later in 2026 richting de $5 kan bewegen, mits de ETF instroom aanhoudt en de institutionele adoptie doorzet. De bron koppelt dit echter niet aan korte termijn trading, maar aan een structurele vraag.

Onze analyse: wij verwachten hetzelfde als Mackenzie Sagalos, vanwege de aanhoudende XRP ETF instroom en het uitblijven van een verwatering door een Ripple IPO.

