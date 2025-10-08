De periode van 18 tot 25 oktober is mogelijk de belangrijkste week in de geschiedenis van Ripple (XRP). Er wordt dan namelijk bekend gemaakt of de verschillende spot XRP Exchange Traded Funds (ETF’s) goedkeuring krijgen. De aanvraag van Grayscale is als eerste aan de beurt, gevolgd door 6 andere grote asset managers. Bloomberg analisten geven aan dat de kans ongeveer 95% is dat de aanvragen groen licht krijgen. Op Polymarket heeft 99% van de bettors op een goedkeuring ingezet.

De partij die bepaalt of de XRP spot ETF’s gelanceerd mogen worden, is de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Dit is dezelfde partij waar Ripple jarenlang in gevecht mee was in de rechtbank. Deze juridische strijd is echter over, mede door de nieuwe, meer crypto-vriendelijke, houding van de SEC. Dit is precies de reden dat de kans op een goedkeuring momenteel zo hoog is.

Ripple nieuws: 7 cruciale XRP ETF deadlines

Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) hebben bewezen hoeveel kapitaal er naar de cryptomarkt kan komen met een spot crypto ETF. Deze producten worden namelijk gelanceerd door asset managers en die hebben vaak een traditioneel klantenbestand. Dit betekent niet dat zij geen interesse hebben in crypto. Het betekent eerder dat zij zelf niet snel een eigen crypto wallet zullen aanmaken. Onder dit klantenbestand vallen vaak ook institutionele investeerders en daarom gaat het vaak om zeer hoge bedragen.

Ook XRP zelf heeft al bewezen dat XRP gerelateerde ETF’s veel aandacht trekken. Zo werd in september de XRPR futures ETF van ProShares gelanceerd. Senior ETF analist bij Bloomberg, Eric Balchunas, rapporteerde vervolgens dat de ETF een trading volume van maar liefst $37,7 zag op de eerste dag. In 2025 werd er nog niet eerder zo’n hoog volume neergezet door een lancering. Dit is echter niet het enige signaal dat de spot XRP ETF’s het mogelijk goed gaan doen. De Duitse nationale TV houdt XRP nauwlettend in de gaten en dat is uiteraard niet voor niks.

Nu wordt over 10 dagen bekendgemaakt of de Grayscale spot XRP ETF goedkeuring krijgt. Bij groen licht, is de kans dat de rest ook groen licht krijgt ontzettend groot. Het gaat hier om 21Shares op 19 oktober, Bitwise op 20 ooktober, Canary Capital op 23 oktober, WisdomTree op 24 oktober en Franklin Templeton en CoinShares op 25 oktober.

Mogelijke vertraging door government shutdown

Ondanks de vele positieve signalen en de grote kans op groen licht, dreigt de government shutdown in Amerika roet in het eten te gooien. Bij zo’n shutdown zal de federale overheid in de VS op slot gaan, omdat het Congress tijdelijk geen begroting of financiering goedkeurt. Aangezien de SEC een overheidsinstelling is, zijn de werkzaamheden hiervan afhankelijk.

De ETF aanvragen die nu bij de SEC op tafel liggen, vallen niet onder de essentiële taken van de SEC en zullen bij een shutdown op hold komen. De SEC’s Division of Corporation Finance kan dat dus niet de nodige sign-off geven en dat kan voor vertraging gaan zorgen.

De SEC houdt zich hier momenteel stil en volgens sommigen is dit een signaal dat ze zich aan de deadlines zullen houden. Het hoeft echter niet per se te duiden op positief nieuws.

Impact Ripple koers – Kan Ripple 10 dollar worden?

Wat gaat Ripple doen als de ETF’s goedkeuring krijgen? Als de SEC akkoord gaat met de lancering van de ETF’s, dan zal dat de XRP koers behoorlijk stimuleren. Het is hierbij belangrijk om in acht te nemen dat de boel bij Bitcoin en Ethereum even op gang moest komen voordat het kapitaal echt binnen begon te stromen. Dit gebeurde vervolgens langzaam maar zeker.

Daarnaast is het goed om de reactie op de XRPR futures ETF van ProShares erbij te pakken. Dit succes is namelijk een goede reflectie van de interesse die er momenteel al is bij de meer institutionele partijen.

De XRP koers handelt momenteel op een waarde van $2,8808 en zit daarmee onder de psychologische grens van $3. Bij een ETF goedkeuring zal de altcoin dit niveau echter doorbreken en voor goed achter zich laten. Als XRP hierbij het weerstandsniveau van $3,15 doorbreekt, zal het niet lang duren voordat de $3,60 aan de beurt is.

Kijkend naar het succes van Ethereum en Bitcoin en het signaal dat de traditionele investeerders inderdaad interesse hebben in XRP, ziet het er goed uit voor Ripple. Met de miljarden die er in ETF’s omgaan, zal XRP het komende half jaar zal mogelijk de $5 grens doorbreken. Op langere termijn zit de target zelf op $15 tot $30.

XRP alternatief pumpt mee tijdens XRP rally

De government shutdown gooit mogelijk roet in het eten voor XRP. Ook al betekent het niet dat de ETF’s worden afgekeurd, het zal de huidige investeerders mogelijk ongeduldig gaan maken. Zij wachtten immers al 5 jaar op een doorbraak, namelijk sinds de SEC een rechtszaak aanspande. Als deze maand geen goed nieuws brengt, gooien zij wellicht de handdoek in de ring. Daarom is het slim om te diversifiëren, want ook als er een XRP rally ontstaat na een goedkeuring, zal de rest van de markt kunnen meeprofiteren van het bullish sentiment.

Een van de cryptomunten die hoe dan ook veel kans maakt om flink te scoren, is Maxi Doge ($MAXI). Deze nieuwe meme coin zou nooit van zijn leven de handdoek in de ring gooien. Hij heeft namelijk heel zijn leven al hard getraind in de gym en thuis om zijn neef Dogecoin (DOGE) te verslaan. Dogecoin hoeft maar een leuke lach op te zetten en iedereen accepteert hem, maar Maxi moest zijn spieren kweken voor wat aandacht.

Nu komt hij met zijn eigen meme coin vol gym-bro humor en, hoe kan het ook anders, trading competities. Hij komt op de proppen met een indrukwekkend PoW² protocol, oftewel Proof of Workout en Proof of Winning. Sluit je snel aan bij de presale van deze Maxi Doge om zo de lancering op exchanges te kunnen meemaken. Een $MAXI token kost momenteel nog $0,000261 per stuk.