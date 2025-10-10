Ripple en Securitize slaan de handen ineen om RLUSD, de Ripple stablecoin, te koppelen aan de getokeniseerde fondsen van BlackRock en VanEck. Beleggers kunnen nu hun fondsen direct omzetten naar RLUSD, zonder tussenkomst van banken. Het is een grote stap voor crypto in de traditionele financiële wereld en een gamechanger voor het vertrouwen in Ripple’s technologie.

RLUSD wordt brug tussen crypto en Wall Street

Via het platform van Securitize kunnen institutionele beleggers hun aandelen in BlackRock’s BUIDL fonds en VanEck’s VBILL fonds inwisselen voor RLUSD. Dat betekent dat miljarden aan kapitaal uit de traditionele markt nu met één klik de blockchain op kunnen. Geen dagen wachten meer op uitbetalingen, maar directe liquiditeit, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Securitize and @Ripple are bringing crypto mainstream. “Behemoths BlackRock and VanEck announced plans to tokenize money market funds… through Securitize, fund holders will be able to redeem fund assets for RLUSD directly onchain.” – @Forbes It’s time to Tokenize the World. pic.twitter.com/yJQgIIHTzQ — Securitize (@Securitize) October 8, 2025

De integratie maakt van RLUSD meer dan alleen een stablecoin. Het wordt een settlementlaag tussen de financiële wereld en de blockchain. Waar andere stablecoins vooral gebruikt worden in cryptohandel, krijgt RLUSD nu een officiële rol in het institutionele geldverkeer. Dat bevestigt dat Ripple niet langer alleen een crypto­bedrijf is, maar een financiële infrastructuurpartner voor de grootste spelers ter wereld. Lees hier ook ons artikel over de XRP meeting met de Finance minister van Luxemburg.

BlackRock en VanEck tonen vertrouwen in Ripple

Dat juist BlackRock en VanEck voor Ripple kiezen, zegt veel. Beide fondshuizen beheren samen meer dan $12 biljoen aan vermogen. Door RLUSD te gebruiken, geven ze aan dat Ripple’s technologie betrouwbaar genoeg is voor gereguleerd kapitaal.

The first integration of @Ripple’s RLUSD into our regulated tokenization stack opens new liquidity pathways for the largest yield-bearing assets onchain. BlackRock’s BUIDL and VanEck’s VBILL, powered by Securitize, are the first to benefit, with new assets and use cases planned… pic.twitter.com/LpWyCoHK3R — Securitize (@Securitize) September 29, 2025

Carlos Domingo, CEO van Securitize, noemt de samenwerking “een doorbraak voor tokenized finance”. En Ripple’s eigen stablecoin directeur Jack McDonald voegde toe dat “RLUSD is gebouwd voor de financiële wereld. Het biedt snelheid, stabiliteit en naleving van de regels. Precies wat grote instellingen nodig hebben.”

Voor Ripple betekent deze samenwerking erkenning. Niet van de crypto gemeenschap, maar van Wall Street zelf.

Wat maakt RLUSD zo belangrijk?

RLUSD werd begin 2025 gelanceerd als een stablecoin voor bedrijven en instellingen. De crypto is volledig gedekt door dollarreserves en uitgegeven onder streng toezicht van de Amerikaanse financiële autoriteit. Daarmee voldoet het aan de regels waar veel andere stablecoins nog moeite mee hebben.

Eerder dit jaar kreeg RLUSD al goedkeuring in Dubai, waar het wordt gebruikt voor vastgoedprojecten. Daarna volgde een uitbreiding in Bahrein, waar Ripple samenwerkt met lokale banken om digitale betalingen te testen. Nu volgt de stap naar de VS markt, via BlackRock en VanEck en dat tilt RLUSD naar een heel nieuw niveau.

Next up → the Kingdom of Bahrain. 🇧🇭

We’re expanding our presence in the Middle East through a partnership with Bahrain @FinTechBay: https://t.co/6ygStbtPPv Building on our Dubai regulatory license, this move reinforces our commitment to the MENA region. Together, we’ll… — Ripple (@Ripple) October 9, 2025

Deze groei past in Ripple’s bredere strategie. Eén munt, meerdere markten. RLUSD wordt de ruggengraat van Ripple’s betalingsnetwerk, terwijl XRP de brug blijft tussen verschillende valuta en blockchains. Bekijk hier de XRP verwachting voor aankomende tijd.

Waarom dit bullish is voor de XRP koers

Meer gebruik van RLUSD betekent meer transacties op Ripple’s infrastructuur en dat versterkt ook de XRP koers. Elke integratie vergroot de vraag naar liquiditeit en settlement op de XRP Ledger. Analisten noemen dit “de stille motor” achter Ripple’s groeistrategie. Hoe meer stablecoin volume via RLUSD loopt, hoe meer gebruik er indirect van XRP komt.

Daar komt bij dat Ripple al weken positief in het nieuws is. Na de recente licenties in Dubai en Bahrein is de uitbreiding naar BlackRock en VanEck het sterkste teken tot nu toe dat institutionele adoptie eindelijk écht begint.

Wat gaat Ripple doen na deze doorbraak?

Ripple richt zich nu volledig op de uitbreiding van RLUSD naar meerdere netwerken, waaronder de XRP Ledger zelf. Dat maakt het straks mogelijk om betalingen, stablecoins en getokeniseerde fondsen allemaal op één platform te beheren.

Voor beleggers is het signaal duidelijk. Ripple wordt steeds dieper verweven met het wereldwijde financiële systeem. Waar Bitcoin vooral een store of value is, groeit Ripple uit tot een operationeel netwerk voor echte geldstromen.

De XRP koers kan daarvan profiteren. Niet door hype, maar door gebruik. Als RLUSD zich vestigt als de standaard stablecoin voor institutioneel geld, dan krijgt XRP vanzelf meer vraag als de brugvaluta.

De Ripple toekomst is begonnen

De samenwerking tussen Ripple, BlackRock en VanEck markeert een nieuw hoofdstuk voor crypto. RLUSD brengt gereguleerde fondsen rechtstreeks naar de blockchain en doet dat met goedkeuring van de grootste namen op Wall Street.

Voor Ripple is dit het moment waarop alle jaren van ontwikkeling samenkomen. De Ripple stablecoin is niet langer een experiment, maar een onderdeel van het financiële systeem.

De toekomst van geld beweegt naar de blockchain. En met RLUSD en XRP staat Ripple precies op dat kruispunt. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP.

