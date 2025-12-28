Volgens Anatoly Yakovenko, de medeoprichter van Solana, kan de wereldwijde stablecoin markt in 2026 groter zijn dan $1.000 miljard, zei hij onlangs op X. Die verwachting is gebaseerd op de snelle groei van stablecoin betalingen en nieuwe regelgeving in de Verenigde Staten en Europa. Wat betekent dit scenario voor de Solana koers in 2026?

Wat een $1.000 miljard stablecoin markt betekent

Stablecoins worden steeds vaker gebruikt voor betalingen, internationale transfers en on-chain afwikkeling. In de eerste helft van 2025 verliepen er al miljarden dollars aan transacties via stablecoins. Als de totale stablecoin markt richting $1.000 miljard groeit, wijst dat op een structureel gebruik door bedrijven en instellingen.

Nieuwe regels, zoals de wetgeving in de Verenigde Staten en Europese kaders, maken het voor grote marktpartijen nu makkelijker dan ooit om stablecoins te gebruiken. Dit verlaagt de risico’s en vergroot de vraag naar snelle blockchains. Netwerken die veel transacties aankunnen tegen lage kosten krijgen daardoor een voordeel.

🚨JUST IN: Solana Co-Founder A. Yakovenko says the stablecoin market is on track to exceed $1 TRILLION by 2026. pic.twitter.com/dkOa8HCOwe — Coin Bureau (@coinbureau) December 27, 2025

De Solana koers en de rol van het netwerk bij stablecoins

Voor Solana is dit relevant omdat dit netwerk voor een hoge snelheid en lage kosten is gebouwd. Dat maakt het bijzonder geschikt voor grootschalige stablecoin betalingen en settlement. Als stablecoins een centrale rol krijgen in het financiële systeem, kan Solana ook vaker als infrastructuurlaag ingezet worden.

De Solana koers daalde de afgelopen maand bijna 12%, maar op de lange termijn draait het om meer dan alleen trading. Een toenemend gebruik van stablecoins op het netwerk zorgt voor extra vraag naar blokruimte en meer economische activiteit binnen het ecosysteem. Dat kan de fundamentele basis onder de SOL koers richting 2026 versterken.

Wat gaat Solana in 2026 doen

Volgens Yakovenko draait de volgende fase van crypto minder om hype en meer om infrastructuur. Solana positioneert zich daarbij als een technisch fundament voor betalingen en financiële toepassingen. Die visie sluit aan bij bredere trends zoals AI en automatisering, waarbij programmeerbaar geld een voorname rol speelt.

Voor de traders die vooral kijken naar wat Solana op de lange termijn gaat doen, is dit een verhaal van adoptie. Hoe vaker de stablecoins via Solana lopen, hoe sterker dit netwerk in echte economische processen verankerd raakt.

Solana nieuws in een groter plaatje

Dit recente Solana nieuws laat zien dat de focus van crypto momenteel steeds meer naar gebruik en regelgeving verschuift. De voorspelling van een $1.000 miljard stablecoin markt onderstreept dat crypto steeds meer onderdeel wordt van ons financiële systeem.

Voor Solana betekent dit een kans om een vaste rol te spelen in betalingen en settlement. Tegelijk blijft aan de randen van de cryptomarkt ruimte voor risicovolle investeringen met potentieel hoge opbrengsten.

Solana voorspelling en kansen voor risiconemers

Een stabielere basislaag van Solana betekent zeker niet dat alle beleggingskansen verdwijnen. Juist in fases waarin grote netwerken volwassen worden, zoeken risiconemers naar meer volatiliteit. Meme coins blijven daarvoor aantrekkelijk.

