12,5 Billionen Dollar BlackRock wird stillschweigend zum größten Bitcoin-Tresor

Das Wichtigste in Kürze

BlackRock verwaltet nun mehr Bitcoin als Coinbase und Binance zusammen.

Das markiert eine historische Machtverschiebung im Kryptomarkt.

Während Börsen Abflüsse verzeichnen, stapelt BlackRock unaufhörlich BTC in Cold Storage.

Dadurch verschiebt sich Liquidität von Kleinanlegern zu Institutionen.

Das Angebot an frei verfügbaren Bitcoins sinkt, was langfristig einen Angebotsdruck erzeugt.

Viele Anleger unterschätzen laut Autor die Tragweite.

BlackRock etabliert Bitcoin als strategisches Asset für große Fonds und signalisiert, dass Bitcoin kein Hype mehr ist.

BlackRock übertrifft Coinbase und Binance

CryptoQuant hat es bestätigt. BlackRock hat Coinbase und Binance übertroffen und ist damit der größte bekannte Verwahrer von Bitcoin geworden. Wir sprechen hier nicht über eine obskure On-Chain-Metrik. Wir sprechen über Coins in Cold Storage.

Der Vermögensverwalter hinter dem iShares Bitcoin ETF hat stetig angesammelt, während Börsen seit Monaten Coins verlieren.

Retail-Abflüsse von Coinbase und Binance haben Schlagzeilen gemacht, aber was auf der anderen Seite passiert, ist noch überzeugender. BlackRock hat das Angebot mit stiller Präzision aufgesogen. Das Ergebnis? Eine Konzentration von BTC in den Händen eines der mächtigsten Akteure der Wall Street.

Börsen verlieren, während BlackRock stapelt

Schauen Sie sich die Daten an. Die Wallets von Coinbase und Binance sind rückläufig. Das ist nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche; einige Abflüsse sind bullish, weil Coins in Selbstverwahrung übergehen. Aber kombiniert mit den unaufhörlichen Zuflüssen bei BlackRock sehen Sie, wie sich eine Erzählung formt.

🚨$12.5T Blackrock now holds more Bitcoin than major crypto exchanges Coinbase and Binance. pic.twitter.com/j2gqYSXsU4 — Coin Bureau (@coinbureau) August 23, 2025

Bitcoin fließt von Kleinanlegern und Handelsplätzen in Tresore institutioneller Qualität. Wenn ein 12,5-Billionen-Dollar-Gigant Bitcoin als langfristiges strategisches Asset behandelt, verändert das die Angebotsdynamik. Es gibt kein Schönreden. Und hier ist meine ehrliche Einschätzung: Ich denke nicht, dass die meisten Kleinanleger bullish genug sind. Menschen rufen „Moon“, wenn BTC um 5 % steigt. Währenddessen spielt BlackRock ein jahrzehntelanges Spiel.

Warum das wichtiger ist, als Sie denken

Jeder weiß, dass BlackRock groß ist. Aber viele unterschätzen immer noch, was ihr Engagement signalisiert. Sie jagen keinen Trends hinterher. Sie erschaffen sie. Wenn ein Unternehmen dieser Größe beschließt, die größten Krypto-Börsen zu übertreffen, dann nicht zum Spaß.

Es ist, weil Bitcoin sich zu einem legitimen Schatz-Asset entwickelt hat. BlackRocks Schritt sagt Pensionsfonds, Staatsfonds und Hedgefonds:

„Wir sind hier, die Schienen sind sicher, und Sie sind zu spät.“ Das ist keine Übertreibung; so funktionieren Kapitalströme.

Sprechen wir über das Angebot. Bitcoin hat eine harte Obergrenze. Jeder weiß das. Aber die meisten Menschen erkennen nicht, wie wenig davon tatsächlich liquide ist. Wenn BlackRock massive Mengen einsperrt, entfernt es effektiv Coins aus dem Umlauf. Börsen können so viel bluten, wie sie wollen. Sobald Coins die liquiden Märkte verlassen und unter BlackRocks Verwahrung liegen, kommen sie so schnell nicht zurück. Das ist kein bärisches Signal. Das ist eine tickende Zeitbombe für die Angebotsdynamik.

Exchanges are bleeding coins while BlackRock keeps stacking. CryptoQuant confirms

BlackRock has now surpassed major exchanges to become the largest known custodian of $BTC. The world biggest asset manager, with trillions under management, is quietly turning into Bitcoin’s… pic.twitter.com/wPlrdOyiFK — Broke Doomer🔺 (@im_BrokeDoomer) August 22, 2025

Könnte es unterwegs Volatilität geben? Absolut. Korrekturen passieren. Aber je länger der größte Vermögensverwalter weiter stapelt, desto schwieriger wird es für Nachzügler, in bedeutender Größe zu kaufen. Wenn Sie Börsen für Einstiege vergleichen, nutzen Sie einen Kryptobörsen-Vergleich – und achten Sie darauf, wie sich die Liquidität in Richtung Institutionen verschiebt.

Meine Einschätzung: Sie sind nicht bullish genug

Hier werde ich direkt. Wenn Sie denken, Sie sind bullish, sind Sie es wahrscheinlich nicht genug. Die meisten Anleger orientieren ihre Erwartungen an vergangenen Zyklen. „BTC hat zuvor 10x gemacht, also vielleicht dieses Mal 3x.“ Das ist faules Denken. Wir sind in unbekannten Gewässern. Ein 12,5-Billionen-Dollar-Koloss existierte in früheren Zyklen mit diesem Engagement nicht. Institutionelle Verwahrung existierte nicht. Eine globale Liquiditätsverknappung mit Inflationsabsicherung existierte nicht. All das ist jetzt Realität.

Ich sage nicht, gehen Sie all-in. Aber ich sage, überdenken Sie, was Sie als „bullish“ betrachten. BlackRock spielt Schach, während viele noch Dame spielen.

Die eigentliche Frage lautet jetzt: Wer kontrolliert den Umlauf? Mehr BTC in BlackRocks Tresor bedeutet weniger im Umlauf. Wird das Bitcoin zentralisieren? Einige argumentieren ja. Ich bin nicht ganz überzeugt. Bitcoin ist immer noch erlaubnisfrei. Jeder kann Selbstverwahrung betreiben. Aber für institutionelle Adoption in großem Maßstab sind vertrauenswürdige Verwahrer entscheidend. BlackRock hat diese Rolle präzise ausgefüllt. Und egal ob man sie liebt oder hasst, sie haben gerade der gesamten Finanzwelt signalisiert, dass Bitcoin kein Trend ist.

Wenn Sie neu sind und Einstiegsoptionen erkunden, prüfen Sie zuerst einen soliden Krypto-Wallet-Vergleich. Sicherheit ist wichtiger als Hype.

Die Schlagzeile mag wie eine lustige Tatsache klingen: BlackRock mit 12,5 Billionen Dollar hält jetzt mehr Bitcoin als Coinbase und Binance zusammen. Aber es ist so viel mehr als das. Es ist ein Signal. Eine Warnung. Vielleicht sogar eine Einladung. Als jemand, der diesen Markt durch seine hässlichsten Winter und verrücktesten Manien verfolgt hat, sage ich Folgendes: Die stille Akkumulationsphase ist die Zeit, in der Legenden gemacht werden. BlackRocks Handlungen schreien nach Überzeugung.

Also, das nächste Mal, wenn Sie denken, Sie seien bullish, schauen Sie, was der größte Vermögensverwalter des Planeten tut. Und dann fragen Sie sich: Sind Sie bullish genug?

