3 Krypto-Projekte, die trotz Crash neue Allzeithochs erreichen

Das Wichtigste in Kürze

Predict erreicht mit 68.080 täglichen Spot-Transaktionen ein neues Allzeithoch.

Lighter baut das Angebot auf 183 handelbare Märkte deutlich aus.

Base verzeichnet 20,72 Millionen tägliche Transaktionen und neue Rekordaktivität.

Fundamentale Nutzung wächst, obwohl viele Tokenkurse weiterhin massiv korrigieren.

Bitcoin steht massiv unter Druck und testet wieder den Bereich um 60.000 US-Dollar. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste auf rund 15 Prozent, während echtes Momentum weiterhin fehlt. Vom Allzeithoch ist BTC inzwischen mehr als 50 Prozent entfernt. Noch härter trifft es viele Altcoins: Ethereum fällt in Richtung 1.500 US-Dollar, Solana sogar auf rund 60 US-Dollar.

Abschläge von 70 Prozent und mehr sind bei zahlreichen Projekten inzwischen Alltag. Dennoch zeigen einzelne Netzwerke und Anwendungen genau jetzt neue Rekorde. Das ist spannend, weil Kursentwicklung und fundamentale Nutzung auseinanderlaufen.

Während Anleger verkaufen, steigen bei ausgewählten Projekten Transaktionen, Märkte und Aktivität auf neue Höchststände. Genau dort könnten sich mittelfristig Chancen ergeben.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026

Predict erreicht neues Allzeithoch bei Spot-Transaktionen

Predict zeigt aktuell eine bemerkenswerte Entwicklung. Laut Artemis stiegen die täglichen Spot-Transaktionen auf ein neues Allzeithoch von 68.080. Besonders auffällig ist dabei nicht nur der einzelne Rekordwert, sondern der klare Trend seit Ende März. Damals lag die Aktivität noch deutlich niedriger, anschließend zog die Nutzung Schritt für Schritt an.

Die Metrik „Daily Spot Txns“ misst, wie viele direkte Spot-Transaktionen täglich über das Projekt abgewickelt werden. Damit geht es nicht um reine Spekulation auf den Tokenpreis, sondern um tatsächliche Nutzung der Anwendung. Genau das ist in einem schwachen Marktumfeld relevant. Wenn ein Projekt trotz Bärenmarkt mehr Transaktionen verarbeitet, deutet dies auf wachsende Produktnachfrage hin.

Predict profitiert offenbar vom steigenden Interesse an Prognose- und Handelsanwendungen. Während viele Altcoins charttechnisch schwach bleiben, liefert die On-Chain-Aktivität hier ein konträres Signal. Solche Divergenzen können früh anzeigen, wo Kapital später wieder verstärkt hinfließt.

Lighter baut Marktangebot massiv aus

Auch Lighter meldet einen neuen Rekord. Die Zahl der täglichen Märkte stieg laut Artemis auf 183 und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Lighter ist eine dezentrale Trading-Plattform, die auf niedrige Kosten, hohe Geschwindigkeit und verifizierbare Abwicklung setzt. Offiziell beschreibt sich Lighter als DEX mit eigener ZK-Infrastruktur, Ethereum-Sicherheit und Fokus auf verifizierbares Matching sowie Liquidationen.

Die Metrik „Daily Market Count“ zeigt, wie viele handelbare Märkte täglich verfügbar sind. Ein steigender Wert bedeutet, dass Nutzer mehr Assets, Paare oder Kontrakte handeln können. Das erhöht die Attraktivität der Plattform, weil Trader nicht nur Bitcoin oder Ethereum handeln wollen, sondern auch kleinere Trends, Sektoren und Nischen.

Der Anstieg auf 183 Märkte signalisiert daher Expansion statt Stillstand. Gerade im Perp-DEX-Sektor ist Marktbreite ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Wenn Lighter mehr Märkte anbietet, kann die Plattform mehr Volumen, Liquidität und Nutzer binden. In einem schwachen Gesamtmarkt ist das ein starkes fundamentales Signal.

Base explodiert auf 20,72 Millionen Transaktionen

Base zeigt die vielleicht auffälligste Entwicklung. Laut Artemis erreichte das Netzwerk 20,72 Millionen tägliche Transaktionen und damit ein neues Allzeithoch. Base ist die von Coinbase aufgebaute Layer-2-Blockchain und positioniert sich selbst als Infrastruktur für globale Finanzanwendungen.

Die Metrik „Daily Txns“ misst die tägliche Anzahl aller Transaktionen im Netzwerk. Ein neuer Rekord bedeutet, dass immer mehr Anwendungen, Nutzer oder Bots Aktivität auf Base auslösen. Besonders spannend: Der Anstieg erfolgte trotz schwachem Kryptomarkt. Das spricht dafür, dass Base nicht nur vom allgemeinen Hype lebt, sondern zunehmend echte Netzwerknutzung aufbaut.

Für Altcoins und Layer-2-Projekte ist das wichtig. Hohe Transaktionszahlen können auf wachsende DeFi-, SocialFi-, Gaming- oder Stablecoin-Aktivität hindeuten. Natürlich garantiert das keinen steigenden Tokenpreis. Doch fundamental zeigt Base relative Stärke. Während viele Charts kollabieren, wächst hier die Nutzung weiter. Genau solche Netzwerke bleiben in Bärenmärkten besonders spannend.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026