Bullisch! Diese DeFi-Projekte kaufen massiv Token zurück

Das Wichtigste in Kürze

Hyperliquid führte bereits Token-Buybacks im Wert von 1,3 Milliarden.

Raydium absorbierte durch Rückkäufe bereits 33 Prozent Angebot.

Hyperliquid-ETFs sammelten über 141 Millionen Dollar binnen Wochen.

Bitcoin Hyper erreichte trotz Bärenmarkt rund 33 Millionen.

Der Kryptomarkt bleibt trotz der jüngsten Korrektur ein Innovationsmotor. Während viele Token im laufenden Bärenmarkt deutlich unter ihren Höchstständen notieren, setzen einige Protokolle auf einen Mechanismus, der Anlegern aus dem Aktienmarkt bestens bekannt ist: Token-Buybacks. Dabei werden Teile der erwirtschafteten Einnahmen genutzt, um eigene Token am Markt zurückzukaufen. Das reduziert das verfügbare Angebot und kann langfristig einen positiven Effekt auf den Tokenpreis haben.

Die Parallele zu Aktienrückkäufen liegt auf der Hand. Auch börsennotierte Unternehmen erwerben eigene Aktien zurück, um den Anteil der verbleibenden Aktionäre am Unternehmen zu erhöhen und überschüssiges Kapital effizient einzusetzen. Im DeFi-Sektor entwickelt sich dieses Modell zunehmend zu einem wichtigen Qualitätsmerkmal.

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Diese DeFi-Projekte investieren hunderte Millionen Dollar in Token-Buybacks

Die aktuellen Daten von Tokenomist zeigen, dass bislang nur sieben DeFi-Protokolle mehr als 50 Millionen US-Dollar für Token-Rückkäufe eingesetzt haben. Mit großem Abstand an der Spitze steht Hyperliquid. Das Protokoll hat bereits rund 1,3 Milliarden US-Dollar für Buybacks verwendet. Das entspricht mehr als 20 Prozent des zirkulierenden Angebots.

Auf den weiteren Plätzen folgen Aster mit 319 Millionen US-Dollar, Pump.fun mit 280 Millionen US-Dollar sowie Raydium mit 214 Millionen US-Dollar. Ebenfalls vertreten sind Sky Protocol mit 120 Millionen US-Dollar, Jupiter mit 89 Millionen US-Dollar und Aerodrome mit 66 Millionen US-Dollar.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur die absolute Höhe der Rückkäufe, sondern auch der Anteil am umlaufenden Angebot. Raydium hat beispielsweise bereits fast 33 Prozent des zirkulierenden Angebots über Rückkäufe absorbiert. Pump.fun kommt auf über 20 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, wie aggressiv einige Protokolle Kapital an ihre Tokenhalter zurückführen.

Besonders interessant: Mehrere dieser Projekte sind noch keine vier Jahre alt. Hyperliquid, Aster, Pump.fun und Aerodrome gehören damit zu einer neuen Generation von DeFi-Protokollen, die von Beginn an auf reale Einnahmen und deren Rückführung an die Community setzen. Während frühere Krypto-Zyklen häufig von Spekulation geprägt waren, rückt damit zunehmend die tatsächliche Wertschöpfung in den Fokus.

Warum Hyperliquid aktuell als besonders bullisch gilt

Hyperliquid nimmt innerhalb dieser Entwicklung eine Sonderrolle ein. Das Protokoll hat nicht nur die mit Abstand größten Buybacks durchgeführt, sondern zieht inzwischen auch institutionelles Kapital an. Bloomberg-ETF-Analyst James Seyffart verwies zuletzt darauf, dass die erst vor wenigen Wochen gestarteten Hyperliquid-ETFs bereits mehr als 141 Millionen US-Dollar an Zuflüssen verzeichnet haben.

James Seyffart: Hyperliquid ETFs launched less than a month ago and have already pulled in over $141M. The burning mechanism – fees reducing supply "almost like a share buyback program" – is what makes it land with TradFi investors who couldn't care less about most crypto… pic.twitter.com/alXj0dymHx — Milk Road (@MilkRoad) June 6, 2026

Auch LG Doucet von Milk Road sieht darin einen wichtigen Unterschied zu vielen anderen Krypto-Projekten. Seiner Einschätzung nach wirkt der Mechanismus zur Angebotsverknappung „fast wie ein Aktienrückkaufprogramm“. Gerade traditionelle Investoren könnten dieses Modell leichter verstehen als viele klassische Krypto-Narrative.

James Seyffart ging sogar noch einen Schritt weiter. Er bezeichnete die Entwicklung als „den besten ETF-Launch im Kryptosektor seit den Solana- und XRP-ETFs“. Diese Aussagen unterstreichen die starke Nachfrage nach dem HYPE-Ökosystem.

Für Anleger entsteht dadurch eine seltene Kombination: ein Protokoll mit hohen realen Einnahmen, aggressiven Token-Rückkäufen und gleichzeitig wachsendem institutionellen Interesse. Genau diese Mischung erklärt, warum Hyperliquid trotz eines schwierigen Marktumfelds weiterhin zu den meistdiskutierten Projekten im gesamten Kryptosektor gehört.

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Kann die nächste DeFi-Welle über Bitcoin kommen?

Während Projekte wie Hyperliquid zeigen, wie erfolgreich DeFi-Protokolle eigene Token durch Buybacks verknappen können, richtet sich der Blick vieler Anleger bereits auf den nächsten großen Trend. Ein besonders spannendes Narrativ ist dabei die Verbindung von Bitcoin und DeFi. Schließlich liegt ein Großteil des Kapitals im Kryptomarkt weiterhin in Bitcoin gebunden, während die meisten DeFi-Anwendungen bislang auf Netzwerken wie Ethereum oder Solana stattfinden.

Genau hier könnten Bitcoin-L2-Lösungen ansetzen. Sie ermöglichen es, die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit schnellen Transaktionen und modernen DeFi-Anwendungen zu kombinieren. Sollte sich dieser Trend durchsetzen, könnte dies nicht nur die Nutzung von Bitcoin erweitern, sondern auch die Nachfrage nach nativen BTC langfristig steigern.

Ein Projekt, das in diesem Bereich aktuell viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt bislang bemerkenswerte relative Stärke und konnte trotz des schwierigen Marktumfelds bereits rund 33 Millionen US-Dollar Kapital einsammeln. Das deutet darauf hin, dass Investoren weiterhin gezielt nach innovativen Bitcoin-Infrastrukturlösungen suchen.

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Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf die Verbindung der Stärken von Bitcoin und Solana. Ziel ist es, die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit der hohen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Layer-2-Technologien zu kombinieren. Eine zentrale Rolle spielt dabei eine Zero-Knowledge-Bridge, die Vermögenswerte zwischen der Bitcoin-Basisebene und der Layer-2-Lösung transferieren soll. Dadurch könnten künftig Anwendungen ermöglicht werden, die auf der Bitcoin-Blockchain selbst nur schwer umsetzbar wären.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt das Staking-Modell des Projekts. Anleger können aktuell Renditen von bis zu 36 Prozent APY erzielen. In Verbindung mit dem laufenden Presale sorgt dies für ein weiterhin bullisches Momentum innerhalb der Community.

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