812 Mio. $ Bitcoin-ETF-Abfluss: Wall Street blinzelt heftig

🚨 $812 MILLION EXITED BITCOIN ETFs IN 24 HOURS 🚨

The second-largest daily outflow since launch just hit — and Wall Street just blinked 👇

• $812.25M gone from BTC Spot ETFs

• BTC trading at $113,328.68

• Total net assets now down to $146.48B

• Smart money quietly rotating… pic.twitter.com/lKIU022EBA

