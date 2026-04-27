Western Union greift SWIFT an: Jetzt kommt der Solana-Dollar

Das Wichtigste in Kürze

Western Union peilt für USDPT den Start im Mai 2026 an; CEO Devin McGranahan bezeichnete den Stablecoin im Q1-Call als Grundlage der Digital-Asset-Strategie.

USDPT soll zunächst nicht als Endkundenprodukt starten, sondern als Onchain-Alternative für Abwicklungen mit Agentenpartnern.

Western Union macht ernst. Der 175 Jahre alte Zahlungsdienstleister will seinen US-Dollar-gedeckten Stablecoin USDPT im Mai auf Solana starten. Das ist keine kleine Krypto-Spielerei am Rand des Konzerns, sondern ein Infrastrukturtest an der empfindlichsten Stelle des globalen Zahlungsverkehrs: Settlement. McGranahan sagte im jüngsten Earnings Call, USDPT befinde sich in den finalen Vorbereitungen und solle im kommenden Monat live gehen.

Der entscheidende Punkt: USDPT soll zunächst nicht direkt an Verbraucher ausgespielt werden. Western Union will den Token als Alternative zum heutigen Interbanken-SWIFT-Settlement nutzen, mit dem der Konzern seine Agentenpartner abrechnet. Geplant ist der Start in einigen Ländern mit wichtigen Partnern, um Gelder zwischen Western Union und den Agenten schneller, onchain und auch an Wochenenden oder Feiertagen bewegen zu können.

Warum USDPT zuerst kein Produkt für Endkunden ist

Für Anleger ist das wichtig, weil Western Union Stablecoins nicht primär als Marketing-Gimmick verkauft, sondern als Werkzeug für die eigene Bilanz und Zahlungslogistik. Bereits im Oktober 2025 hatte das Unternehmen angekündigt, USDPT auf Solana aufzusetzen und über Anchorage Digital Bank emittieren zu lassen. Das ist Hintergrund, aber zentral für die heutige Meldung: Western Union verbindet damit Solanas schnelle Infrastruktur, regulierte Ausgabe und die eigenen Treasury-Prozesse.

Parallel baut der Konzern das Digital Asset Network, kurz DAN. Darüber sollen Wallet-Anbieter digitale Vermögenswerte in das Western-Union-Netzwerk einspeisen können. McGranahan zufolge soll der erste DAN-Partner bereits diese Woche live gehen. Die Idee dahinter ist simpel: Krypto-Wallet rein, lokale Auszahlung raus. Für den Markt ist das deutlich relevanter als die nächste Börsenlistung eines Stablecoins, weil Western Union hier bestehende physische und digitale Auszahlungsschienen mit Onchain-Geld verbindet.

Stablecoins entwickeln sich zunehmend vom Trading-Werkzeug zur Zahlungsinfrastruktur. Wer tiefer einsteigen will, findet hier eine gute Einordnung zu Stablecoins als Krypto-Zahlungsverkehr.

Western Union to Launch Solana-Based Stablecoin USDPT Next Month Traditional cross-border remittance giant Western Union’s CEO and President Devin McGranahan said its Solana-based, U.S. dollar-backed stablecoin USDPT is in the final stages of preparation and expected to launch… pic.twitter.com/MY1ePrESLn — Wu Blockchain (@WuBlockchain) April 27, 2026

Was Solana davon hat und was noch offen bleibt

Für Solana ist die Western-Union-Meldung ein Reputationsgewinn. Der SOL-Kurs liegt laut CoinGecko heute bei rund 85 US-Dollar, bei einer Marktkapitalisierung von rund 49 Milliarden US-Dollar und einem 24-Stunden-Handelsvolumen von gut drei Milliarden US-Dollar. Damit ist der Token weiter unter den größten Kryptoassets, aber noch weit vom Allzeithoch entfernt.

Trotzdem bleibt Vorsicht angebracht. Western Union lieferte im ersten Quartal 2026 gemischte Zahlen: Der Umsatz lag bei 983 Millionen US-Dollar, das bereinigte EPS bei 0,25 US-Dollar, während Belastungen unter anderem aus höheren Kosten, Wechselkurseffekten und schwächerem Amerika-Retailgeschäft kamen. Der Stablecoin-Start ist also auch Teil einer Modernisierungsstory, nicht nur ein bullisches Solana-Narrativ.