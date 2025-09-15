Altcoin-Season-Index schlägt an: Wann kommt die echte Altcoin-Season?

Das Wichtigste in Kürze

Altcoin-Season-Index springt auf 80 – der Jahreswert liegt aber nur bei 35.

Bitcoin-Dominanz fällt im Spätsommer; Markt blickt auf die Fed-Sitzung am 16–17 September.

Solana Futures-Open-Interest auf Rekordhöhen.

Retail-Signale bleiben gemischt; harte Belege für einen breiten Zufluss fehlen.

In den Feeds tönt es wieder vermehrt “Altseason!“. Der Altcoin-Season-Index liefert tatsächlich neue Hochs, historisch gesehen leutet das auch einen Lauf für Altcoins ein. NIchtsdestoweniger liegt der Markt auf Jahressicht noch immer klar hinter Bitcoin. Worauf es jetzt ankommt.

Altcoin-Season-Index schlägt zum ersten mal bei 80

Der Altcoin-Season-Index steht aktuell bei 80 und meldet „Altcoin Season“. Gleichzeitig zeigt die Jahresansicht aber nur 35, also noch weit entfernt von einer breiten, nachhaltigen Outperformance gegenüber Bitcoin. Der Index misst, ob 75 % der Top-50-Coins Bitcoin über die letzten 90 Tage schlagen; Stablecoins und tokenisierte BTC/Ether-Derivate sind ausgenommen.

Aktuell scheint: Momentum ist da, aber eine strukturelle Führung der Altcoins noch nicht.

Marktstruktur: Altseason-Rhetorik mit seitwärts laufendem Bitcoin

In den vergangenen Wochen verlor Bitcoin Marktanteile; Coingecko vermerkt allein -2,1 Prozentpunkte im letzten Monat, parallel zu aufflammender Altseason-Rhetorik. Das passt auch zur fallenden Bitcoin-Dominanz: Kapital rotiert in den Long Tail, während der Bitcoin-Kurs eher seitwärts pendelt. Diese Konstellation kann Altcoins relativ freundlich aussehen lassen, ohne dass bereits ein Vollzyklus laufen muss.

Aktuell fokussiert der Markt zudem auf die FOMC-Sitzung am 16.–17. September, Coinspeaker berichtete. Eine womöglich erste Zinssenkung 2025 wäre ein klares Vorwärts für Risk-On-Assets.

Memecoins are back: SOL +25 Prozent auf Monatssicht

Ein Blick auf Solana (SOL) illustriert den aktuellen Modus: SOL konnte innerhalb des letzten Monats um 25,9 Prozent zulegen, notiert aktuell bei 235 US-Dollar; nur noch knapp 20 Prozent unter dem letzten Alltzeithoch im Januar diesen Jahres.

Parallel dazu verzeichnen Daten von Coinglass am Freitag ein Rekord-Open-Interest von 16,6 Mrd. US-Dollar in SOL-Futures. Hoher Derivateinsatz kann Aufwärtsbewegungen verstärken, erhöht aber auch gleichzeitig das Rückschlagrisiko. Hier findest du unsere detaillierte Solana-Prognose.

Es sieht ganz nach Altcoin-Rotation mit besonderer Dynamik im Memecoin-Segment aus, was Solana zu Gute kommt – flankiert von der Erwartung einer Fed-Lockerung und Spekulationen um US-Altcoin-ETFs.

Retail (noch) nicht zurück?

Auf Google-Trends zeigt sich klar: Bitcoin & Co. ist noch immer unter dem Radar der Masse. Der Bitcoin notiert zum Wochenstart weiter unter seinem August-Allzeithoch; die Marktstory dreht sich klar um die Makroentscheidung der Fed diese Woche am 16.-17. September.

Zwei Szenarien nach Entscheidung der Fed

Mit Blick auf die Fed-Entscheidung am 16.–17. September sind zwei Pfade plausibel:

Zinssenkung / dovisher Ton: Risikoanlagen profitieren. Bitcoin könnte anziehen, während die Dominanz trotz steigender BTC-Kurse fällt, sofern Altcoins relativ schneller laufen – das wäre das klassische Setup für eine kraftvolle Altcoin-Phase.

Hawkisher Ton / Enttäuschung: Risk-Off-Laune, Rücksetzer bei Altcoins; strukturell kann die Altseason dennoch in Q4 / Q1 reifen, sofern Dominanz-Abbau und Kapitalzuflüsse anhalten.

Den genauen Wortlaut von Fed-Chef Jerome Powell kennen wir vorab nicht; belastbare Aussagen dazu sind selbstredend erst nach dem Statement möglich.

Fazit

Der Altcoin-Season-Index signalisiert kurzfristig „Altseason“, aber die Jahresansicht und die Marktstruktur mahnen zur Einordnung: Noch sieht es nach Rotation im bestehenden Bullenregime aus – nicht nach der finalen Euphorie. Ob daraus wirklich die erwartete Altcoin-Season wird, entscheidet vor allem die Fed-Rhetorik und ob Altcoins bei steigendem Bitcoin und fallender Dominanz die Führung übernehmen.