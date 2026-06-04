Über 600 Millionen Dollar Bitcoin-Longs liquidiert – echter Boden oder Bullenfalle?

Bitcoin stürzte kurzzeitig auf 61.300 Dollar, löste eine massive Liquidierungswelle aus und erholte sich dann scharf. Doch Analysten streiten darüber, ob das ein nachhaltiger Boden oder nur eine kurzfristige Erleichterungsrally ist.

Der kurze Ausflug in Richtung 60.000 US-Dollar hinterließ massive Spuren im Derivate-Markt. Laut CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden über 737 Millionen US-Dollar in BTC-Positionen liquidiert – davon entfielen mehr als 617 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen. Das zeigt, wie aggressiv bullisch Trader vor dem Abverkauf positioniert waren. Im Anschluss erholte sich Bitcoin um 5,52 Prozent auf rund 64.690 US-Dollar – zeitlich zusammenfallend mit Berichten über eine vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon.

Erleichterungsrally oder echter Boden?

Die Meinungen unter Analysten sind gespalten. Trader RidaaXBT sieht Potenzial für eine Erleichterungsrally bis in den Bereich von 69.000 bis 70.000 US-Dollar – die Liquidierungswelle könnte die kurzfristigen Verkäufer erschöpft haben. Analyst ZordXBT verweist auf den langen unteren Kerzendocht als Zeichen dafür, dass Käufer nahe den Tiefs aggressiv eingestiegen sind. Auf der anderen Seite warnt Trader Hitman42.eth, dass Bullen möglicherweise zu früh jubeln – die Erholung könnte eine klassische Bullenfalle sein, die weitere Verluste vorbereitet.

200-Wochen-SMA als entscheidende Wegmarke

Charttechnisch bleibt die Lage angespannt. Das wöchentliche Chart zeigt ein Bärenflaggen-Muster, dessen vollständige Auflösung Kursziele zwischen 50.000 und 52.000 US-Dollar impliziert. Solange Bitcoin jedoch über dem 200-Wochen-SMA bei rund 61.800 US-Dollar notiert, ist dieses Szenario nicht bestätigt. Diese Trendlinie hat in jedem großen Bitcoin-Bärenmarkt der Vergangenheit als Zyklusboden fungiert – 2015, 2018 und 2020. Ein nachhaltiger Rebound von diesem Niveau würde das Bärenflaggen-Setup erheblich abschwächen und den Weg in Richtung 70.000 US-Dollar öffnen.

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