Das monatliche Handelsvolumen mit Real-World-Asset-Perpetuals ist im August laut CryptoRank um 13,5 % auf 122 Milliarden USD gefallen – der erste Rückgang seit Januar 2026. Gleichzeitig gewinnen tokenisierte Aktien innerhalb des Segments weiter an Gewicht, während der breite Kryptomarkt im gleichen Zeitraum die stärkste Rallye des Jahres verzeichnete.

RWA-Perpetual-Volumen sinkt im August trotz großer Krypto-Rallye

Der Rückgang beendet eine ununterbrochene Wachstumsserie von sechs Monaten. Von Januar bis Juli war das Volumen mit RWA-Perpetuals kontinuierlich gestiegen, von 23,1 Milliarden USD auf einen Rekordwert von 141 Milliarden USD, wie CryptoRank in seiner August-Analyse dokumentiert.

Der Zeitpunkt des Rückgangs ist bemerkenswert: 83 % der 100 größten Kryptowerte schlossen den August höher, und 70 von 84 Nicht-Stablecoin-Assets in den Top 100 lagen im Plus. Das wachsende Interesse an tokenisierten Real-World-Assets – etwa auf dem XRP Ledger, wo das RWA-Volumen zuletzt deutlich zugelegt hat – zeigt, dass die grundsätzliche Nachfrage nach tokenisierten Werten nicht verschwunden ist, sich aber im August anders verteilte als zuvor.

Tokenisierte Aktien führen den verbleibenden RWA-Markt an

Die Zusammensetzung des verbleibenden RWA-Marktes zeichnet ein differenzierteres Bild als der reine Volumenrückgang. Auf Hyperliquid machten tokenisierte Aktien im August 67 % des HIP-3-Volumens aus, und das Segment lag weiterhin mehr als fünfmal über dem Niveau von Januar.

Auch auf zentralisierten Börsen zeigt sich diese Nachfrage: Die Zahl neuer Listings stieg im August auf 199, mehr als doppelt so viele wie die 98 im Juli. CryptoRank führt einen Teil dieses Anstiegs darauf zurück, dass tokenisierte Aktien inzwischen auch auf zentralisierten Plattformen handelbar sind – ein Trend, der sich in die breitere institutionelle Bewegung einreiht, wie sie etwa bei tokenisierten Wertpapieren auf Avalanche oder bei tokenisierten Fondsprodukten institutioneller Asset Manager zu beobachten ist.

Bitcoin und Ethereum liefern im August die gesuchte Dynamik

Bitcoin erzielte im August eine Rendite von 25 % – nach Angaben des Berichts das beste August-Ergebnis seit 2017. Ethereum legte im selben Zeitraum um 32,5 % zu.

CryptoRank führt den Rückgang bei RWA-Perpetuals direkt auf diesen Umschwung zurück: Sobald die großen Coins wieder eine klare Kursrichtung zeigten, suchten Perp-DEX-Trader die entsprechende Dynamik nicht mehr primär bei Real-World-Assets, sondern kehrten zu Bitcoin und Ethereum zurück.

September soll zwischen Rotation und Nachfrageverlust unterscheiden

Der September wird nach Einschätzung des Berichts zeigen, welche der beiden Lesarten zutrifft. Bleibt das RWA-Volumen stabil, während der Kryptomarkt weiter steigt, deutet der August-Rückgang auf eine vorübergehende Marktrotation hin.

Fällt das Volumen hingegen weiter, hätte das Segment im ersten Halbjahr eher kurzfristig Trader angezogen, statt sie dauerhaft zu binden. Beide Szenarien bleiben bislang offen und lassen sich erst mit den Volumendaten der kommenden Wochen belastbar einordnen.

Kryptowährungen und tokenisierte Vermögenswerte sind grundsätzlich pseudonym handelbar, unterliegen je nach Plattform aber KYC-Pflichten und regulatorischen Auflagen. Wer sich für tokenisierte Aktien oder RWA-Perpetuals interessiert, sollte die jeweilige Handelsplattform und deren regulatorischen Status vorab prüfen, etwa im Kontext institutioneller Beispiele wie tokenisierten Wertpapieren auf Avalanche.