ARK Invest erhöhte seine Crypto-Equity Käufe, als die Märkte fielen

Das Wichtigste in Kürze

ARK Invest hat während einer Marktabkühlung über 39 Millionen Dollar in Circle, Bullish und BitMine investiert.

Trotz schwacher Stimmung sieht ARK darin offenbar eine Phase der Fehlbewertung statt ein Risiko.

Die Käufe setzen ein deutliches Signal, dass ARK langfristig auf Infrastruktur, stabile Geschäftsmodelle und fundamentale Stärke setzt.

Der Schritt wirkt kalkuliert, mutig und entspricht ihrem bekannten Ansatz, in Phasen der Angst Chancen zu suchen.

Das ist kein typisches Verhalten für die meisten Firmen während einer deutlichen Korrektur, aber ARK hat noch nie nach dem üblichen Handbuch gespielt. Und genau das macht diese Geschichte faszinierend und aufschlussreich in einer Weise, die weit über die Dollarbeträge hinausgeht.

Im Folgenden breche ich die wichtigsten Entwicklungen auf und teile, was sie meiner Meinung nach wirklich für den Crypto-Equity Markt bedeuten.

ARK Invest erhöhte seine Crypto-Equity Käufe, obwohl der Markt abkühlte

Der Markt wirkte erschöpft. Der Verkaufsdruck stieg zur Wochenmitte stark an und crypto-bezogene Aktien machten einen deutlichen Sturzflug. Viele Investoren zogen sich zurück. Einige froren ein. Viele warteten auf „Stabilität“ – was auch immer das in einer Woche wie dieser heißt.

ARK hingegen lehnte sich nach vorn.

Sie bauten Positionen in Bullish, Circle und BitMine aus, drei Firmen an der Schnittstelle von digitaler Finanzwelt und Infrastruktur. Der Schritt war nicht zaghaft. Er war bewusst, kalkuliert und vielleicht sogar etwas mutig.

🔥 NEW: ARK Invest ramped up its crypto-equity buys even as the market cools, adding positions in Bullish, Circle and Bitmine. pic.twitter.com/irI9ACz3uK — Cointelegraph (@Cointelegraph) November 20, 2025

Warum also stark kaufen während eines Rückgangs? Meine Vermutung: ARK sieht die Abkühlung als Phase der Fehlbewertung – nicht als Risiko. Ihre langfristige Philosophie verehrt praktisch jede Art von temporärer Angst. Und wenn andere zögern, greifen sie zu. Dieses Muster zieht sich durch ihre gesamte Investmentgeschichte, also passt dieser jüngste Kaufrausch perfekt dazu.

Aber das Timing deutet noch etwas anderes an. Es könnte bedeuten, dass ARK stärkere Fundamentaldaten unter der kurzfristigen Volatilität sieht – oder zumindest glaubt, dass genau diese Firmen überdurchschnittliches Aufwärtspotenzial haben, sobald sich der Nebel lichtet. Und ehrlich: Unvernünftig ist das nicht.

ARK Invest kauft Circle, Bullish und BitMine – mehr als 39 Millionen Dollar an nur einem Tag

Hier wird es interessant. Zahlen.Während des Chaos am Mittwoch kaufte ARK:

17.7 Millionen Dollar Circle

16.9 Millionen Dollar Bullish

7.6 Millionen Dollar BitMine

Alles über nur drei ETFs. Alles in einer einzigen Sitzung. Mehr als 39 Millionen Dollar an frischem Kapital. Das ist kein „Naschen“. Das ist Überzeugung. Lass uns die drei Firmen aufdröseln.

Circle – der Stablecoin Gigant

Circle, Herausgeber von USDC, ist nicht nur eine weitere Fintech Firma. Es ist teils Infrastruktur, teils eine zukünftige Abwicklungsmaschine. Auch wenn Stablecoins gefühlt jeden Monat in regulatorische Debatten geraten, wächst ihre Bedeutung für globale Liquidität stetig.

🚨ARK INVEST BUYS CIRCLE, BULLISH, & BITMINE ARK Invest snapped up $17.7M in Circle, $16.9M in Bullish, and $7.6M in BitMine across three ETFs during Wednesday’s crash. That's over $39M in total buys! pic.twitter.com/5xhgak4S5e — Coin Bureau (@coinbureau) November 20, 2025

17.7 Millionen Dollar während einer Korrektur zu kaufen, zeigt, dass ARK erwartet, dass Stablecoin Infrastruktur wächst, nicht schrumpft. Das ergibt Sinn. Tokenisierung realer Vermögenswerte, internationale Zahlungen und institutionelle Abwicklung brauchen stabile Systeme. USDC steht genau im Zentrum.

Bullish – die Exchange mit leiser Stärke

Bullish baut langsam und fast unauffällig im Vergleich zu lauteren Exchanges. Aber hinter den Kulissen? Liquiditätstiefe. Compliance. Institutionelle Ausrichtung. Der Kauf von CoinDesk Anfang des Jahres deutete zudem auf eine größere Ökosystemstrategie hin.

16.9 Millionen Dollar hier wirken wie eine Wette auf die zukünftige Marktstruktur, nicht auf kurzfristigen Hype. Klug und leicht konträr.

BitMine – Infrastruktur bleibt entscheidend

BitMine steht für Mining und Infrastruktur. Die Preise schwanken, aber die Blockchain Welt kann ohne Rechenleistung nicht bestehen. Die 7.6 Millionen Dollar zeigen, dass ARK den Infrastrukturbereich nicht aufgibt, auch wenn andere Investoren ihr Engagement in der Korrektur reduziert haben. Ich mag diesen Schritt. Er ist nüchtern, praktisch und frei von Lärm.

Meine Meinung – was das wirklich bedeutet

Kurz gesagt: ARK geht nicht wegen der Firmen selbst aggressiv vor, sondern wegen des Timings. Sie mögen asymmetrische Chancen. Sie mögen Rabatte. Und sie mögen es absolut, nachzulegen, wenn die Angst größer ist als die Fundamentaldaten.

Das gibt ihnen einen psychologischen Vorteil. Wer sich für diversifizierte frühe Krypto Sektoren interessiert, schaut oft auch nach Presale oder ICO Chancen. Langfristig positionieren solche Schritte Fonds vor den nächsten Marktzyklen. Und ARK weiß genau, was sie tun.

Ändert dieser Schritt die Marktstimmung?

Bis zu einem gewissen Grad ja. Nicht über Nacht, aber spürbar. Große Käufe in schwachen Märkten senden Signale. Sie sind wie ein Pulscheck. Sie zeigen kleineren Anlegern, Institutionen und sogar Konkurrenten, dass eine Firma mit hoher Überzeugung dort Wert sieht, wo andere Risiko sehen.

Es dreht den Markt nicht sofort, aber es stabilisiert oft die Stimmung. Anleger suchen in unsicheren Zeiten nach einem Anker, und ARK hat gerade einen ziemlich großen ins Wasser geworfen.

Wer eine breitere Marktrichtung sucht, kann sich aktuelle Krypto Prognosen ansehen.

Und noch etwas: Die Auswahl der Firmen sagt mindestens so viel aus wie die ausgegebenen Summen. Man sieht einen klaren Fokus auf Infrastruktur, Compliance, Liquidität – nicht auf spekulative Moonshots. Das ist ein reifer, bodenständiger Ansatz.

Abschließende Gedanken – ein mutiger, kalkulierter und sehr typischer ARK Schachzug

Meiner Ansicht nach war das weder zufällig noch impulsiv. Es ist klassisches ARK: kaufen, wenn die Erzählung schwächelt, durch Lärm durchhalten und langfristigen Kurven mehr vertrauen als kurzfristigen Kerzen.

Das sind keine Meme Aktien oder Hype Projekte. Es sind Basis Firmen. Strategisch. Unspektakulär auf die beste Art. Und genau deshalb wirkt der Schritt so klug.

Die Märkte könnten weiter abkühlen. Oder sie könnten schnell drehen. Keiner weiß es sicher. Aber dass ARK 39 Millionen Dollar an einem Tag investiert hat, an dem viele Angst hatten? Das sagt alles über ihren Ausblick – und vielleicht über die Richtung, in die Crypto-Equities als Nächstes kippen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.