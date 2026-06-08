Clarity Act vor dem Senat: Coinbase, Ripple und 200+ Firmen erhöhen den Druck

Das Wichtigste in Kürze

Über 200 Krypto-Unternehmen fordern gemeinsam eine Senatsabstimmung zum CLARITY Act.

Das Gesetz soll den Kompetenzstreit zwischen SEC und CFTC endgültig beenden.

Trotz Ausschuss-Erfolg blockieren drohende Filibuster und DeFi-Kritik das Gesetz im Plenum.

Mehr als 200 Krypto- und Blockchain-Organisationen haben den US-Senat in einem koordinierten Brief aufgefordert, den Digital Asset Market Clarity Act – kurz CLARITY Act – zur Abstimmung zu bringen. Zu den prominentesten Unterzeichnern gehören Coinbase, Ripple, Circle, Kraken, Uniswap Labs, Andreessen Horowitz (a16z), Chainlink Labs, Paradigm und OKX; eine Konstellation, die quer durch Exchanges, DeFi-Protokolle und Venture-Capital reicht und den breitesten industriellen Konsens seit Jahren signalisiert.

Hierbei handelt es sich nicht bloß um routinemäßiges Krypto-Lobbying. Es ist eine präzise getimte institutionelle Intervention: Die Koalition setzt den Senat unter dokumentierten öffentlichen Druck, bevor das Gesetzgebungsfenster – wie bereits mehrfach – still und leise zugeht.

Clarity Act: Gesetzgebungsstatus, legislativer Kontext und das Zeitfenster

Der CLARITY Act steckt trotz eines positiven Ausschussvotums von 15 zu 9 Stimmen im Senate Banking Committee weiterhin im Senat fest. Wie bereits berichtet, hatte die Aufnahme in den Senatskalender zwar als Meilenstein gegolten – doch zwischen Kalender und tatsächlicher Floor-Abstimmung liegt politisch erheblicher Spielraum, den die Senatsführung bislang nicht genutzt hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Branche koordiniert Druck macht: Bereits im April 2026 hatten die Blockchain Association, der Crypto Council for Innovation und über 90 weitere Organisationen den Banking Committee in einem ersten Brief zur zügigen Markup-Phase gedrängt. Die damalige Kampagne mobilisierte über 100 Gruppen – die aktuelle Welle verdoppelt diese Zahl und richtet sich direkt an das Plenum.

Mechanismus des Gesetzes: Spurensystem, SEC-CFTC-Kompetenz und DeFi-Regelungen

Der Mechanismus des CLARITY Acts sieht wie folgt aus: Token gelten zunächst als Wertpapiere unter SEC-Aufsicht und können zu Digital Commodities unter CFTC-Jurisdiktion „reifen“, sobald ein Netzwerk als hinreichend dezentral eingestuft wird. Dieses Spurensystem soll den jahrelangen Kompetenzstreit zwischen SEC und CFTC beenden – einen Streit, der unter dem Regime der Regulation by Enforcement unter Ex-SEC-Chef Gary Gensler zahlreiche Unternehmen in kostspielige Rechtsverfahren gezwungen hatte.

Darüber hinaus enthält der Entwurf einheitliche Börsenregeln, Token-Zertifizierungspflichten sowie spezifische Offenlegungsstandards. Für den DeFi-Sektor ist die Regelung zweischneidig: Entwickler und Service-Provider sollen durch Safe-Harbor-Regelungen geschützt werden; gleichzeitig würde der aktuelle Senatstext staatliche AML- und Überwachungsvorgaben für bestimmte DeFi-Protokolle ausweiten – ein zentraler Streitpunkt, der auch innerhalb der Koalition nicht vollständig aufgelöst ist.

Die Koalition: Wer steht hinter dem Druck und warum jetzt

Die Zusammensetzung der mehr als 200 Unterzeichner verdeutlicht, dass der Druck nicht von einer homogenen Interessengruppe ausgeht. Coinbase hatte eine frühere Fassung des Gesetzes noch abgelehnt, weil die überarbeitete Senatsversion die SEC-Kompetenzen stärkte, zusätzliche Disclosure-Pflichten einführte und Stablecoin-Rewards begrenzte. Die Tatsache, dass Coinbase nun zu den zentralen Unterstützern gehört, signalisiert entweder substanzielle Textänderungen oder eine strategische Neubewertung: Regulierungssicherheit dürfte dem Unternehmen wichtiger sein als die Abwehr einzelner Klauseln.

Ripple, das selbst jahrelang in einem Rechtsstreit mit der SEC über die Klassifizierung von XRP als Wertpapier verwickelt war, hat ein strukturell anderes Interesse: Ein funktionierender Howey-Test-Ersatz durch ein legislatives Spurensystem würde die Grundlage für künftige Enforcement-Aktionen fundamental verschieben. Die Blockchain Association und der Crypto Council for Innovation warnen öffentlich, dass ohne rasches Gesetz „Investitionen, Jobs und technologische Entwicklung offshore gedrängt“ werden könnten – ein Argument, das in Washington zunehmend Resonanz findet.

Politische Opposition und strukturelle Hürden

Die Hürden im Senat sind dennoch erheblich. Für eine Abstimmung im Plenum braucht der CLARITY Act in der Regel 60 Stimmen, um einen Filibuster zu überwinden – eine Marke, die angesichts der parteilischen Fragmentierung keineswegs gesichert ist. Kritiker aus dem progressiven Lager der Demokraten sowie Vertreter traditioneller Finanzinteressen bemängeln, der aktuelle Text verbiete faktisch tokenisierte Aktien, schwäche die CFTC strukturell und öffne durch ausgeweitete DeFi-Überwachung Tür und Tor für staatliche Eingriffe in dezentrale Protokolle.

Bürgerrechtsgruppen stoßen sich zudem an den AML-Erweiterungen, die bestimmte DeFi-Elemente näher an bankähnliche Compliance-Anforderungen heranführen würden. Diese Opposition ist nicht marginal: Sie repräsentiert eine inhaltliche Auseinandersetzung darüber, ob ein Marktstrukturgesetz primär Rechtssicherheit für Unternehmen schafft oder gleichzeitig staatliche Kontrollarchitektur im dezentralen Bereich verankert.

Ebenfalls interessant: Bitcoin Hyper Prognose für 2026

Marktrelevanz: Was eine Verabschiedung für Token, Exchanges und institutionelles Kapital bedeuten würde

Die regulatorische Einordnung von Token hat direkte Auswirkungen auf Exchange-Listings, Produktentwicklung und institutionelle Kapitalallokation. Solange unklar ist, welche Token als Wertpapiere gelten, können US-Exchanges keine rechtssichere Handelsstrategie aufbauen; institutionelle Investoren – insbesondere Pensionsfonds und Versicherungen mit strikten Compliance-Anforderungen – bleiben an der Seitenlinie. Ein verabschiedeter CLARITY Act würde dieses Vakuum schließen und damit den Rahmen für tiefere Banken- und Institutionen-Engagements legen, den Wall Street und Krypto-Unternehmen in bilateralen Gesprächen in Washington seit Monaten verhandeln.

Photo by AlphaTradeZone on Pexels

Für den Stablecoin-Bereich ist der Kontext ebenfalls relevant: Der CLARITY Act adressiert explizit Verbraucherprämien bei Zahlungs-Stablecoins und erlaubt gemeinsame SEC/CFTC-Aufsicht bei tokenisierten Finanzinstrumenten – Themen, die parallel zur laufenden Stablecoin-Regulierungsdebatte in Washington diskutiert werden. Sollte der Senat die 60-Stimmen-Hürde nehmen, dürften die USA ihre regulatorische Führungsrolle in der Finanztechnologie zementieren und den Standardisierungsdruck auf andere Jurisdiktionen massiv erhöhen.

Entscheidend ist nun, ob die Senatsführung den CLARITY Act tatsächlich auf den Floor-Kalender setzt – oder ob die aktuelle Lobbywelle erneut ins Leere läuft. Erst wenn dieser Prozess den parlamentarischen Weg erfolgreich durchläuft, wäre eine grundlegende Neubewertung der regulatorischen Lage für den US-Kryptomarkt angemessen.

Weiterlesen: Clarity Act erreicht das US-Senatsplenum – alle Hintergründe zum Meilenstein